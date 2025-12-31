Milokssy Resto y Ramón González: Por qué la televisión dominicana debe evolucionar para una audiencia global

Milokssy Resto, Ramon Gonzalez Telenovisa International

Milokssy Resto y Ramón González plantean una visión audaz para llevar las historias dominicanas del formato local a escenarios globales.

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, December 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Durante décadas, la narrativa dominicana ha sido tratada como entretenimiento ligero, divertida pero limitada, cercana pero no cinematográfica, local pero no exportable. Esa visión ha frenado no solo a la televisión dominicana, sino al potencial global de toda una industria creativa.Y sin embargo, sabemos que las historias dominicanas funcionan.Películas como Sanky Panky y Balbuena llega a New York se convirtieron en referentes culturales porque capturaron el humor, la ambición, la familia y la experiencia migrante dominicana con autenticidad. Funcionaron precisamente porque fueron específicas, no diluidas.Entonces la pregunta real no es si las historias dominicanas conectan.La pregunta es: ¿por qué dejamos de construir a partir de ahí?Hoy, gran parte de la televisión dominicana sigue centrada en programas de opinión, variedades y formatos de conversación. Estos espacios tienen valor, pero no crean franquicias. No viajan. No generan propiedad intelectual duradera capaz de competir en plataformas globales.Ese límite no tiene que ver con talento.Tiene que ver con visión.“En la República Dominicana hay creatividad de sobra,” afirma Ramon Gonzalez , fundador y CEO de Telenovisa43 . “Lo que ha faltado es inversión sostenida en narrativa, en cine y en series con ambición internacional. La televisión dominicana ha jugado demasiado seguro. El futuro exige audacia.”Ese futuro, según González, debe incluir cine original, comedia guionizada y series construidas alrededor de personajes dominicanos reales, no caricaturas. Historias que hablen de migración, clase social, humor, familia y aspiración con profundidad y escala.Ejemplos ya existen.Creadores dominicanos como Archie López han demostrado que es posible desarrollar cine comercial, narrativo y culturalmente relevante que conecte con audiencias amplias. El problema no es la capacidad creativa. Es la falta de plataformas que apuesten por ese talento de manera consistente y estructural.Hoy, plataformas globales como Netflix han demostrado que las audiencias están dispuestas a consumir historias profundamente locales cuando se cuentan con intención, calidad y respeto cultural. El éxito del contenido en español y de otras regiones confirma que la identidad no es una barrera, es una ventaja competitiva.Las historias dominicanas merecen esa misma ambición.Desde su rol como Presidenta de Telenovisa43, Milokssy Resto sostiene que la próxima etapa de los medios dominicanos debe construirse con una visión de escala. “No necesitamos más visibilidad momentánea. Necesitamos propiedad de nuestras narrativas,” afirma Resto. “Eso implica invertir en guionistas, desarrollar comedia y drama guionizado, y crear espacios donde el talento dominicano pueda construir mundos completos, no solo apariciones.”González coincide. “La diáspora dominicana es global. Nuestras historias también deben serlo,” señala. “La próxima generación de medios dominicanos no vivirá confinada a un solo canal ni a un solo país. Vivirá en el cine, la televisión y el streaming, porque ahí es donde ya está nuestra audiencia.”Esto no se trata de copiar modelos ajenos.Se trata de construir un modelo dominicano.El talento está listo.La audiencia está lista.La pregunta es si la industria está dispuesta a apostar en grande.Sobre Milokssy Resto-Milokssy Resto es ejecutiva de medios y empresaria, y se desempeña como Presidenta de Telenovisa43. Su trabajo se centra en expandir narrativas culturales dominicanas y construir plataformas que permitan a las voces dominicanas alcanzar audiencias globales a través del cine, la televisión y el streaming.Sobre Ramón González-Ramon González es fundador y CEO de Telenovisa43. Empresario y ejecutivo de medios, está enfocado en modernizar la televisión dominicana y desarrollar contenido original que represente la cultura dominicana con ambición internacional.

