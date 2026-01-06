Empresario mexicano atiende procedimientos administrativos y migratorios en Estados Unidos

Empresario mexicano en EUA

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández informa sobre su situación administrativa en Estados Unidos

MEXICO, January 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, socio de la empresa de autotransporte Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), informó que actualmente se encuentra atendiendo procedimientos administrativos y migratorios de carácter personal en Estados Unidos, país en el que reside legalmente desde el año 2023, como parte de su situación personal y profesional actual.

De acuerdo con la información proporcionada, Quintanilla Hernández se encuentra dando seguimiento, a través de su equipo legal, a distintos trámites administrativos y legales en curso tanto en Estados Unidos como en México, los cuales se desarrollan conforme a los marcos normativos y legales aplicables en cada jurisdicción y dentro de los plazos establecidos.

El empresario mexiquense precisó que dichos asuntos corresponden a controversias de carácter civil que se encuentran en proceso de revisión por las instancias competentes, y que están siendo atendidas dentro de los cauces legales establecidos.

Asimismo, el perteneciente a la sociedad de una de las empresas de autotransporte más importantes del país, indicó que mantiene una actitud de colaboración con las autoridades correspondientes y que continuará desarrollando sus actividades empresariales y profesionales conforme a la normatividad vigente y dentro del marco legal.

Quintanilla Hernández, quien también es socio de la empresa Energía del Valle de México (EVM), constituida en el gobierno de Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, indicó que continuará atendiendo los procedimientos administrativos en curso conforme a los tiempos y disposiciones legales aplicables, a través de sus representantes legales y dentro del marco normativo correspondiente.

Finalmente, reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho y señaló que cualquier actualización relevante relacionada con estos procesos será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales correspondientes.

