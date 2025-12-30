Dre Diana Abdel-Rahman : Une dentiste généraliste humaine au service des patients à Laval à la Clinique Dentaire Diana
EINPresswire.com/ -- Dre Diana Abdel-Rahman pratique la dentisterie générale depuis 1994. Elle est reconnue pour sa capacité à établir une relation sincère et personnalisée avec ses patients. Pour elle, chaque personne est unique, et les soins doivent être adaptés avec attention, dans un esprit de respect, de rigueur et de compassion. En 2025, elle a réalisé un rêve de longue date : ouvrir sa propre clinique — professionnel, accueillant et profondément humain.
Formée à l’Université de Montréal, Dre Diana continue de se perfectionner régulièrement à travers des formations continues, afin de maintenir un haut niveau de qualité dans les soins qu’elle offre. Elle est membre de l’Ordre des dentistes du Québec et de l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec. Elle est également membre de la Société canadienne du sommeil.
À sa clinique, elle offre une gamme complète de services dentaires pour les patients de tous âges, avec une approche individualisée et centrée sur l’humain. Elle accorde une importance particulière au suivi personnalisé des traitements et reste accessible à ses patients, même en dehors des heures normales lorsque cela est nécessaire.
Dre Diana Abdel-Rahman est d’origine libano-syrienne. Elle a grandi à Douala, au Cameroun, dans une famille ouverte, cultivée et passionnée par l’apprentissage, la littérature et les arts. Elle a été formée au Lycée français Dominique Savio, un milieu multiculturel qui a profondément façonné sa personnalité : une curiosité naturelle, une grande capacité d’adaptation et une sensibilité marquée à la diversité humaine.
À son arrivée au Québec, un nouveau chapitre s’ouvre dans des circonstances exigeantes. Mère monoparentale de deux jeunes enfants, elle aurait pu suivre la voie rapide en demandant une équivalence pour exercer la dentisterie. Mais elle a fait un choix audacieux : reprendre ses études à zéro pour obtenir un doctorat en médecine dentaire à l’Université de Montréal.
Ce programme est extrêmement sélectif, acceptant seulement deux dentistes internationaux par année. Malgré les défis et la différence d’âge de plus de 20 ans avec ses collègues, elle est admise, s’intègre avec humilité, et forge des liens solides basés sur le respect et la collaboration.
Tout au long de ce parcours exigeant, elle n’a jamais cessé d’être une mère présente et dévouée. Elle a jonglé entre ses études, la maison et ses responsabilités parentales, poursuivant son chemin avec ténacité, sans jamais abandonner ses valeurs.
Aujourd’hui, sa plus grande fierté est de voir ses enfants suivre des vocations ancrées dans les soins et l’engagement humain :
>> Adonis, étudiant au doctorat en médecine à l’Université de Montréal,
>> Celina, étudiante au doctorat en médecine dentaire à la même université.
Cette réussite familiale et personnelle n’est pas le fruit du hasard. Elle est le reflet d’années de travail, de courage et de résilience. Et c’est avec ce même esprit que Dre Diana accueille aujourd’hui ses patients dans sa clinique de Laval — un lieu où la compétence se conjugue à la bienveillance, pour offrir des soins à la fois professionnels et profondément humains.
À Propos De La Clinique Dentaire Diana
La Clinique dentaire Diana a été conçue pour être accessible à tous, incluant les personnes à mobilité réduite et celles vivant avec des conditions particulières comme l’autisme, la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Chaque soin est adapté de façon personnalisée, avec une approche empreinte d’écoute et de respect.
Le système de stérilisation Steritrace assure une traçabilité complète de chaque cycle de stérilisation. Ce système informatisé permet un contrôle rigoureux et conforme aux exigences de l’Ordre des dentistes du Québec, garantissant ainsi une sécurité optimale pour chaque patient.
Les empreintes dentaires sont réalisées à l’aide de la caméra intra-orale Primescan, qui permet de les prendre rapidement, avec précision, et sans inconfort.
La clinique est également équipée de radiologie 3D (CBCT) grâce à l’appareil Orthophos, un outil de diagnostic avancé qui permet d’établir un meilleur diagnostic et d’obtenir de meilleurs résultats, en particulier dans les cas complexes comme les chirurgies, les traitements de canal ou la planification d’implants.
Pour plus d’informations ou pour contacter l’équipe, visitez cliniquedentairediana.com.
Dre Diana Abdel-Rahman
Dre Diana Abdel-Rahman
Clinique Dentaire Diana
+1 450-241-1020
cliniquedentairediana@gmail.com
