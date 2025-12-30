Vergi Rodríguez recuerda reconocimiento oficial por Alcalde Brian A. DePeña con 26 dominicanos honrados por liderazgo
La ceremonia el alcalde DePeña destacó que la comunidad dominicana del área del Gran Boston “es un testimonio vivo del trabajo duro, la resistencia y el espíritu emprendedor” que aportan los dominicanos al tejido social y económico de la región. (Dominican Today)
Por su parte, Vergi Rodríguez expresó su gratitud por el reconocimiento y lo definió como “una oportunidad para seguir elevando las voces de nuestra comunidad dominicana, afro-dominicana e inmigrante, en espacios donde muchas veces no hemos sido vistos”.
El reconocimiento incluye diversos sectores: medios de comunicación, cultura, deporte, emprendimiento y servicio público. La entrega de la proclama por parte del alcalde se acompañó con una copia del libro Brian A. De Peña: Biography of a Leader, que se otorgó a cada homenajeado. (Dominican Today)
Vergi Rodríguez fue reconocida por su impacto en la visibilidad de la comunidad dominicana y afro-latina a través de medios, empoderamiento cultural y narrativas de identidad. Entre los homenajeados se encuentran figuras de renombre en diversos sectores, tales como:
Maestro José Antonio Molina
Empresario Frank Elías Rainieri
Atletas David “Big Papi” Ortiz y Nelson Cruz
Periodistas Alicia Ortega, Marianne Cruz y Zoila Puello
Artistas Milly Quezada y Fernando Villalona
Además de líderes comunitarios, escritores, empresarios y gestores culturales que han dejado huella por su trayectoria y aportes.
El alcalde también hizo una mención especial al reconocido periodista Miguel Franjul, destacándolo como una de las voces más respetadas y confiables por su trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo dominicano.
Este homenaje se enmarca dentro de los esfuerzos por fortalecer los lazos entre la República Dominicana y su comunidad en el exterior, al tiempo que se celebra el impacto positivo de sus ciudadanos en la sociedad estadounidense.
Acerca de Vergi Rodríguez
Vergi Rodríguez es una profesional de la comunicación dominicana-estadounidense que ha trabajado para visibilizar las voces afro-latinas, promover la identidad dominicana en el exterior y fomentar el liderazgo comunitario a través de medios. Ella es una influyente presentadora de pódcast reconocida por sus entrevistas que invitan a la reflexión y exploran historias culturales, sociales y personales. Es una experta en la industria del entretenimiento que ha trabajado con una gran variedad de figuras del cine y la televisión, como Prince y Britney Spears.
Con un enfoque en narrativas inspiradoras y perspectivas diversas, “Race of Your Own” ofrece un espacio donde los oyentes pueden conectar con ideas innovadoras y personas pioneras de distintos campos. Con una maestría en Psicología, Vergi es una defensora de las mujeres y las personas de color. Combina sus raíces en la narración con una misión de elevar las voces subrepresentadas a través de conversaciones sin filtros, reflexiones personales y comentarios políticos.
A través de su productora Planet V Productions, LLC, su primer cortometraje, “Dreamer”, fue seleccionado oficialmente en varios festivales de cine alrededor del mundo, incluyendo el Bentonville Film Festival de Geena Davis y Diversity In Cannes durante el Festival de Cine de Cannes. También ha ganado múltiples premios, entre ellos el Premio del Público en el Boston Latino Film Festival.
Acerca de Brian A. DePeña
Brian A. DePeña funge como alcalde de Lawrence, Massachusetts. Su gestión ha estado marcada por el fortalecimiento de la comunidad latina, la mejora de infraestructuras urbanas y la promoción del emprendimiento y la participación de los dominicanos en la ciudad.
El alcalde Brian A. De Peña es el sexagésimo alcalde de la ciudad de Lawrence, Massachusetts, juramentado el 12 de noviembre de 2021. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, y criado en Miches, De Peña emigró a los Estados Unidos y se estableció en Lawrence en 1989.
Es un empresario exitoso, fundador de la primera ferretería de propiedad latina en la ciudad, y más adelante expandió sus negocios, demostrando su compromiso y raíces profundas con la comunidad local. Elegido como concejal municipal general en 2015, sirvió dos mandatos antes de ser elegido alcalde. Desde que asumió el cargo, ha enfocado su gestión en mejorar la seguridad pública, modernizar la infraestructura, impulsar el desarrollo económico y devolver el control de las escuelas públicas a manos locales.
Marvin A. Smith
Planet V Productions, LLC
+1 310-421-8165
email us here
Visit us on social media:
YouTube
Proclamacion a Vergi Rodriguez de Alcalde DePeña
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.