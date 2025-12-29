Coto & Waddington Abre Sus Puertas: Una Firma de Abogados Bilingüe para las Familias y Empresas de Florida
Coto & Waddington abre en el sur de Florida como firma bilingüe moderna, ofreciendo derecho empresarial, HOA y planificación patrimonial con un enfoque claro.
Una Firma Moderna y Bilingüe, Pensada para el Futuro de Florida
Coto & Waddington presta servicios en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tanto en inglés como en español, reflejando la diversidad de las comunidades a las que sirve. La misión de la firma se basa en la transparencia y en soluciones prácticas que permitan a los clientes sentirse informados y respaldados.
“Fundamos esta firma con un solo objetivo: hacer que el apoyo legal se sienta cercano y confiable para las personas a las que servimos”, expresó la socia Giuliana Coto. “Nuestro enfoque es brindar apoyo claro y accesible que permita a los clientes tomar decisiones con confianza.”
Por su parte, el socio Alexander Waddington añadió: “La gente busca abogados en quienes pueda confiar, honorarios que pueda entender y documentos que funcionen en la vida real. Coto & Waddington fue diseñada alrededor de esas necesidades.”
Áreas Principales de Práctica
Coto & Waddington representa a clientes en Derecho Empresarial y Corporativo, Derecho de HOA, Condominios y Propiedad, y Planificación Patrimonial. En su práctica empresarial, la firma asesora a startups, pequeños negocios y empresas en crecimiento en la formación de entidades, gobierno corporativo, documentos fundacionales, y la redacción y negociación de contratos comerciales. También ofrece apoyo en protección de marca, cumplimiento normativo y asesoría legal continua, con un enfoque práctico y honorarios fijos y predecibles, pensados para fundadores.
En el área de HOA, Condominios y Derecho de Propiedad, la firma representa a propietarios, inquilinos y arrendadores en disputas relacionadas con juntas de asociaciones, multas, violaciones y acciones de cumplimiento. La práctica también abarca conflictos entre arrendador e inquilino, defensa en procesos de desalojo, problemas de arrendamiento y asuntos relacionados con la propiedad y los linderos.
“He vivido en una comunidad de condominios donde la mala administración y la corrupción perjudicaron a las personas que vivían allí. Esa experiencia me impulsa a defender a propietarios y familias que enfrentan desafíos similares.” — Giuliana Coto, Esq.
La práctica de Planificación Patrimonial y Fideicomisos se enfoca en la protección de activos y la planificación de legado de manera personalizada, incluyendo testamentos, fideicomisos en vida, directrices anticipadas, administración de sucesiones, gestión de fideicomisos y asuntos fiduciarios.
“Planificar para los momentos más difíciles de la vida nunca es fácil. Nuestro objetivo es aportar comprensión y humanidad a un proceso que involucra decisiones sensibles y significativas.” — Alexander Waddington, Esq.
Industrias a las que Servimos
La firma representa clientes en los sectores de tecnología y SaaS, comercio electrónico, hospitalidad, alimentos y bebidas, bienes raíces, servicios profesionales, salud y bienestar, startups, negocios familiares, creativos, creadores de contenido, así como propietarios de vivienda y familias. Sin importar la industria, el compromiso es servir a las comunidades diversas que definen el sur de Florida.
Una Firma con Propósito
Coto & Waddington se basa en tres principios fundamentales: orientación legal clara y práctica, servicio bilingüe accesible y honorarios transparentes y predecibles. Los clientes describen consistentemente su experiencia como directa, estratégica y enfocada en lo que realmente les importa.
Para consultas legales en planificación patrimonial, derecho empresarial, HOA o condominios en el sur de Florida, Coto & Waddington ofrece orientación clara, bilingüe y accesible. Las personas y empresas interesadas pueden programar una consulta inicial para conocer opciones legales prácticas y adaptadas a sus necesidades.
Coto & Waddington es una firma de abogados bilingüe en el sur de Florida que ofrece planificación patrimonial, derecho empresarial y asesoría en HOA y condominios con un enfoque claro y accesible.
Giuliana Coto
Coto & Waddington, LLC
+1 786-228-6361
email us here
Visit us on social media:
Instagram
YouTube
TikTok
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.