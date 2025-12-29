Coto & Waddington Abre Sus Puertas: Una Firma de Abogados Bilingüe para las Familias y Empresas de Florida

Alexander Waddington - Miami Florida Business Lawyers Giuliana Coto - Miami Florida Business Lawyers Coto & Waddington - Miami Florida Business Lawyers

Coto & Waddington abre en el sur de Florida como firma bilingüe moderna, ofreciendo derecho empresarial, HOA y planificación patrimonial con un enfoque claro.

Los clientes confían en nosotros porque hacemos que la ley sea accesible: respuestas claras, orientación real y sin barreras.” — Giuliana Coto, Esq.

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Coto & Waddington, Attorneys at Law, ha abierto oficialmente sus puertas, ofreciendo servicios legales modernos y prácticos a clientes en todo el sur de Florida. Fundada por Giuliana Coto, Esq. y Alexander Waddington, Esq., la firma brinda asesoría personalizada en Planificación Patrimonial, Derecho Empresarial y Derecho de Asociaciones de Propietarios (HOA) y Condominios, con un enfoque en claridad, eficiencia y accesibilidad. Ambos socios son graduados de la University of Miami School of Law y comparten un fuerte compromiso con la representación centrada en el cliente y el servicio bilingüe, ofreciendo orientación legal diseñada para un entorno diverso y dinámico.Una Firma Moderna y Bilingüe, Pensada para el Futuro de FloridaCoto & Waddington presta servicios en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tanto en inglés como en español, reflejando la diversidad de las comunidades a las que sirve. La misión de la firma se basa en la transparencia y en soluciones prácticas que permitan a los clientes sentirse informados y respaldados.“Fundamos esta firma con un solo objetivo: hacer que el apoyo legal se sienta cercano y confiable para las personas a las que servimos”, expresó la socia Giuliana Coto. “Nuestro enfoque es brindar apoyo claro y accesible que permita a los clientes tomar decisiones con confianza.”Por su parte, el socio Alexander Waddington añadió: “La gente busca abogados en quienes pueda confiar, honorarios que pueda entender y documentos que funcionen en la vida real. Coto & Waddington fue diseñada alrededor de esas necesidades.”Áreas Principales de PrácticaCoto & Waddington representa a clientes en Derecho Empresarial y Corporativo, Derecho de HOA, Condominios y Propiedad, y Planificación Patrimonial. En su práctica empresarial, la firma asesora a startups, pequeños negocios y empresas en crecimiento en la formación de entidades, gobierno corporativo, documentos fundacionales, y la redacción y negociación de contratos comerciales. También ofrece apoyo en protección de marca, cumplimiento normativo y asesoría legal continua, con un enfoque práctico y honorarios fijos y predecibles, pensados para fundadores.En el área de HOA, Condominios y Derecho de Propiedad, la firma representa a propietarios, inquilinos y arrendadores en disputas relacionadas con juntas de asociaciones, multas, violaciones y acciones de cumplimiento. La práctica también abarca conflictos entre arrendador e inquilino, defensa en procesos de desalojo, problemas de arrendamiento y asuntos relacionados con la propiedad y los linderos.“He vivido en una comunidad de condominios donde la mala administración y la corrupción perjudicaron a las personas que vivían allí. Esa experiencia me impulsa a defender a propietarios y familias que enfrentan desafíos similares.” — Giuliana Coto, Esq.La práctica de Planificación Patrimonial y Fideicomisos se enfoca en la protección de activos y la planificación de legado de manera personalizada, incluyendo testamentos, fideicomisos en vida, directrices anticipadas, administración de sucesiones, gestión de fideicomisos y asuntos fiduciarios.“Planificar para los momentos más difíciles de la vida nunca es fácil. Nuestro objetivo es aportar comprensión y humanidad a un proceso que involucra decisiones sensibles y significativas.” — Alexander Waddington, Esq.Industrias a las que ServimosLa firma representa clientes en los sectores de tecnología y SaaS, comercio electrónico, hospitalidad, alimentos y bebidas, bienes raíces, servicios profesionales, salud y bienestar, startups, negocios familiares, creativos, creadores de contenido, así como propietarios de vivienda y familias. Sin importar la industria, el compromiso es servir a las comunidades diversas que definen el sur de Florida.Una Firma con PropósitoCoto & Waddington se basa en tres principios fundamentales: orientación legal clara y práctica, servicio bilingüe accesible y honorarios transparentes y predecibles. Los clientes describen consistentemente su experiencia como directa, estratégica y enfocada en lo que realmente les importa.Para consultas legales en planificación patrimonial, derecho empresarial, HOA o condominios en el sur de Florida, Coto & Waddington ofrece orientación clara, bilingüe y accesible. Las personas y empresas interesadas pueden programar una consulta inicial para conocer opciones legales prácticas y adaptadas a sus necesidades.Coto & Waddington es una firma de abogados bilingüe en el sur de Florida que ofrece planificación patrimonial, derecho empresarial y asesoría en HOA y condominios con un enfoque claro y accesible.

