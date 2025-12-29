Tendencias Globales de IA 2026: iMini AI Lanza Herramienta de Edición de Imágenes Precisa

iMini AI lanza herramienta de edición precisa a nivel global Demostración de las funciones de edición precisa de iMini AI iMini AI integra más de 50 modelos de IA iMini AI Espacio de trabajo + Comunidad iMini AI integra las principales tendencias de Nanobanana Pro

Generación de imágenes por IA y edición precisa en una sola plataforma — empoderando a todos para crear visuales impresionantes con facilidad

SPAIN, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- La tecnología de generación de imágenes por IA está en auge, pero la “facilidad de uso” sigue siendo uno de los mayores desafíos de la industria. En los últimos años, los generadores de imágenes por IA se han difundido rápidamente en redes sociales, contenidos de marketing y proyectos creativos personales, aumentando la demanda visual a niveles sin precedentes. Sin embargo, detrás del hype, muchos usuarios se encuentran regenerando imágenes una y otra vez, como si fueran “gachas”, hasta que finalmente algo funciona. Este proceso es lento, impredecible y difícil de controlar en términos de costos.Basándose en una investigación exhaustiva de usuarios, iMini AI decidió explorar un camino creativo más controlable y confiable. En lugar de tratar la generación de imágenes como una cuestión de suerte, iMini AI comenzó a preguntar: ¿y si los creadores pudieran realmente mantener el control?En este contexto, iMini AI ha lanzado su nueva Precise Editing Tool (Herramienta de Edición Precisa) — diseñada para ofrecer resultados más controlables, naturales y de alta fidelidad en generadores de imágenes por IA, redefiniendo la interacción con imágenes y ofreciendo a los creadores una manera más fácil y sostenible de mejorar sus visuales.iMini AI evita la curva de aprendizaje de software profesional como Photoshop, integrando profundamente los resultados de los generadores de IA con la edición asistida por IA. Los usuarios pueden ajustar resultados directamente durante la creación: simplemente resaltan el área a modificar, describen el cambio (por ejemplo: “reemplazar el texto por ***” o “cambiar esta sección a ***”), y el sistema realiza la edición en un solo paso.El motor de edición precisa funciona a través de 3–9 capas inteligentes, extrayendo elementos visuales para soporte de extensión de fondo, eliminación de objetos, aislamiento de sujetos y más, garantizando transiciones suaves y naturales con la imagen original. Con soporte para salidas 2K–4K, los visuales mantienen claridad y precisión sin compresión.A diferencia de las plataformas tradicionales de un solo modelo, iMini AI integra múltiples modelos líderes, incluidos Nano Banana Pro, Seedream 4.5, Midjourney, Veo 3.1 y más. Los usuarios pueden completar todo el flujo —de idea → generación → optimización— en un solo lugar, sin cambiar de herramientas o copiar prompts.Más allá de las herramientas, iMini AI ve la creación como algo que los usuarios construyen juntos. Por ello, introdujo la experiencia Workspace + Community, transformando la creación de un acto unilateral a un ciclo continuo de colaboración e inspiración compartida. Las obras generadas por IA pueden ser gustadas, guardadas y reutilizadas, permitiendo a los creadores aprender unos de otros y formar flujos de trabajo personalizados.Ya sea un principiante explorando la IA por primera vez o un profesional con plazos ajustados, iMini AI ofrece un entorno creativo fluido, controlable y confiable. Con esta actualización, iMini AI aborda uno de los mayores desafíos de la industria: controlar los costos de generación. Integrando generación y edición precisa en un solo ecosistema, permite crear visuales mejores con menor costo, mayor eficiencia y más confianza.A largo plazo, iMini AI busca hacer que la creación de imágenes de alta calidad sea menos una cuestión de suerte y más un arte, aprovechando todo el potencial de los generadores de imágenes por IA para empoderar a creadores en todo el mundo.

