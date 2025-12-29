Actualización Clave de Strategy Following en Folvex Securities: Hacia la Institucionalización

Presentación del Smart Allocation Engine (SAE): Gestión de Riesgos Impulsada por IA para Cada Seguidor

MEXICO, MEXICO, December 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- Folvex Securities ha anunciado el lanzamiento de la actualización más significativa de su plataforma hasta la fecha: el Smart Allocation Engine (SAE), un sistema avanzado impulsado por inteligencia artificial e integrado directamente en la función de Strategy Following. Esta mejora tiene como objetivo democratizar la gestión de riesgos de nivel institucional, “institucionalizando” efectivamente al inversor minorista al ofrecer estabilización automatizada de carteras y protección de capital que anteriormente solo estaban disponibles para grandes fondos de cobertura y gestores de activos institucionales. La actualización refuerza el compromiso de Folvex con la creación de un entorno de inversión seguro, de alto rendimiento y gestionado por riesgos para su base global de usuarios.

El SAE aprovecha modelos propietarios de Machine Learning (ML), entrenados con terabytes de datos históricos y en tiempo real que abarcan índices globales, indicadores económicos y métricas on-chain del mercado de criptomonedas. Su función principal es ejecutar la re-balanceación dinámica y la optimización de carteras en tiempo real, operando de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a lo largo de los distintos horarios de los mercados globales, un requisito clave dada la oferta multi-activo de la plataforma. El motor emplea métricas cuantitativas avanzadas como el Value-at-Risk (VaR) con un intervalo de confianza del 99 %, el Conditional Value-at-Risk (CVaR) y el Omega Ratio para anticipar riesgos potenciales a la baja dentro de un horizonte temporal definido. Evalúa de forma continua las ponderaciones óptimas del capital asignado por el usuario entre sus estrategias seleccionadas, superando la simple asignación estática de capital mediante una preservación proactiva basada en datos. Esto representa un cambio de paradigma, pasando de una mitigación de riesgos reactiva a una defensa predictiva de la cartera.

Por ejemplo, si un usuario sigue cinco estrategias y una de ellas comienza a mostrar una correlación negativa creciente con las demás, o experimenta un aumento inesperado de la volatilidad debido a un flash crash o a un evento geopolítico, el SAE reduce de inmediato y de manera automática la asignación de capital a esa estrategia desestabilizadora. Posteriormente, redistribuye de forma rápida y sistemática el capital liberado hacia otras estrategias de menor riesgo o con correlación negativa dentro de la cartera global del usuario, con el objetivo de mantener el perfil de riesgo definido previamente. Este proceso de mitigación se ejecuta de manera instantánea y sin intervención manual por parte del usuario, reduciendo drásticamente el riesgo total a nivel de cartera y disminuyendo de forma significativa la probabilidad de escenarios de pérdidas catastróficas.

En las simulaciones de back-testing, el SAE demostró su potencial para reducir los drawdowns a lo largo de múltiples ciclos económicos y escenarios tipo Black Swan (como la simulación del colapso de mercado de 2020), logrando una reducción promedio del 18 % en comparación con carteras no gestionadas por el SAE, un indicador clave para la preservación de capital a largo plazo. Este avance técnico no solo consolida la ventaja tecnológica de Folvex en el ámbito del copy trading, sino que también traslada de forma decisiva la compleja gestión de riesgos de carteras multi-variable desde el inversor minorista individual hacia el sistema automatizado y robusto de la plataforma. De este modo, se facilita una inversión pasiva más segura e inteligente, garantizando que el capital minorista se beneficie de salvaguardas de auténtica calidad institucional. Folvex ha comprometido un presupuesto de 5 millones de dólares en I+D para el próximo ejercicio fiscal, con el fin de seguir mejorando las capacidades predictivas del SAE e integrar modelos avanzados de finanzas conductuales en su proceso de toma de decisiones.

Acerca de Folvex Capital Management LLC

Folvex Capital Management LLC es una plataforma de trading registrada en Estados Unidos, con sede en Pasadena, California, especializada en la convergencia de activos tradicionales y digitales. Regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Folvex ofrece un entorno seguro, transparente e innovador para inversores globales. Su oferta principal, Strategy Following y Copy Trading, permite a los usuarios minoristas alcanzar resultados de inversión sofisticados al vincular su capital con estrategias verificadas y de alto rendimiento tanto en acciones como en criptomonedas.

