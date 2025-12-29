La Convención Madrid Esotérica premia a Astroideal tras evaluar en incógnito su transparencia, precios y experiencia real del cliente.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO (CDMX), MEXICO, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Astroideal, reconocida como la mejor plataforma esotérica del año por la Convención Madrid EsotéricaMadrid, 26 de diciembre — Coincidiendo con el cierre del año, la Convención Madrid Esotérica, uno de los encuentros de referencia del sector esotérico en España, anunció el pasado viernes 26 de diciembre a la empresa ganadora de su reconocimiento anual a la excelencia en servicios esotéricos.Este año, el galardón ha sido otorgado a Astroideal.Como cada año, los miembros del jurado realizaron un proceso de evaluación exhaustivo y completamente anónimo. A través de un sistema de mystery client, los evaluadores probaron los distintos servicios de las plataformas participantes en incógnito, analizando de forma objetiva aspectos clave como:La profesionalidad de los especialistasLa transparencia del funcionamiento de la plataformaLa claridad y visibilidad de los preciosLa atención al cliente y resolución de dudas o incidenciasLa experiencia global del usuarioEl jurado valoró especialmente el compromiso de Astroideal con la transparencia real, un aspecto poco habitual en un sector que históricamente ha estado marcado por la opacidad y, en algunos casos, por prácticas poco claras para el consumidor.Estos premios nacieron con el objetivo de dar mayor visibilidad y credibilidad a un sector que, pese a su alta demanda, ha carecido durante años de estándares claros de calidad y confianza. La elección de Astroideal como ganadora de esta edición refuerza esa misión, destacando un modelo basado en información clara, precios visibles y una relación directa y honesta entre profesionales y clientes.Bajo su lema “Transparencia y servicio”, Astroideal se consolida como un referente dentro del sector esotérico online y aspira a marcar el camino hacia un modelo más ético, profesional y centrado en la experiencia real del cliente.

