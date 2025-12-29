Holiday Cooking Resource Launched: Italian Christmas Dinner Solutions for Busy Families

BRUSSELS, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, BELGIUM, December 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Five Delicious Ideas for a Stress-Free Italian ChristmasThere are countless ways to prepare a Christmas meal, but not all of them require days spent in the kitchen. Many families today are looking for a warm, flavourful, and simple dinner that leaves time to enjoy those gathered around the table. Italian cured meats are perfect for this. They add flavour without complicating recipes and instantly bring that Italian touch that makes a festive meal feel more welcoming.Dishes That Capture the Italian Winter SpiritItalian salumi allow you to create recipes that warm and bring people together. A creamy risotto becomes a festive dish when it welcomes speck. A focaccia gains character when topped with salame. A light starter takes on another dimension with a few slices of mortadella finely blended with ricotta. Aubergines rolled around prosciutto crudo bring a hint of sunshine to the heart of winter. Even simple pasta can become a celebration dish when paired with golden pancetta.These dishes require neither spectacular culinary skills nor excessive preparation time. They're built on the idea that the quality of ingredients makes all the difference—something that lies at the heart of Italian cuisine.A Gentler, More Relaxed Festive DinnerItalian cured meats invite a more laid-back approach to Christmas cooking. It's a calmer, warmer way to experience Christmas, where taste matters as much as simplicity.A good festive meal is often the one prepared without complication. What matters most are a few authentic products and the desire to share. Trust Your Taste , CHOOSE EUROPEAN QUALITYThis interpretation of tradition is part of the European project "Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY", promoted by ASSICA , the Italian Association of Meat and Cured Meat Industries, to encourage responsible consumption of European agricultural products in Belgium and Italy.Through this project, ASSICA promotes a new supply chain model focused on the environmental, social, and economic sustainability of the sector, fostering dialogue among producers, distributors, institutions, and consumers. The project also aims to raise awareness among consumers and stakeholders about the quality of pork meat and cured meats. To achieve these objectives, specific information campaigns are implemented, covering food safety, nutritional aspects, animal welfare, and sustainable production principles.+++++++++++++++++++++Cinq idées savoureuses pour un Noël italien sans stressIl existe mille manières de préparer un repas de Noël, mais toutes n’impliquent pas des journées passées en cuisine. Beaucoup de familles recherchent aujourd’hui un dîner chaleureux, parfumé et simple, qui laisse du temps pour profiter de ceux qui sont à table. Les salumi italiens sont parfaits pour cela. Ils ajoutent du goût sans compliquer les recettes et apportent immédiatement cette touche italienne qui rend un repas de fête plus chaleureux.Des plats qui sentent l’hiver italienLes salumi permettent d’imaginer des recettes qui réchauffent et qui rassemblent. Un riz crémeux devient un plat festif lorsqu’il accueille du speck. Une focaccia gagne en caractère lorsqu’elle est garnie de salame. Une entrée légère prend une autre dimension avec quelques tranches de mortadella finement mixée avec de la ricotta. Les aubergines roulées autour de prosciutto crudo donnent une impression de soleil au cœur de l’hiver. Même une simple pasta peut devenir un plat de réveillon lorsqu’elle s’accompagne de pancetta dorée.Ces plats ne demandent ni maîtrise spectaculaire ni temps de préparation démesuré. Ils reposent sur l’idée que la qualité des ingrédients fait la différence, ce qui est au cœur de la cuisine italienne.Un dîner de fête plus doux et plus libreLes salumi invitent à une approche décomplexée de la cuisine de Noël. C’est une manière plus calme et plus chaleureuse de vivre Noël, où le goût compte autant que la simplicité.Un bon repas de fête reste souvent celui que l’on prépare sans se compliquer. L’essentiel tient dans quelques produits authentiques et l’envie de partager.Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITYCette lecture des traditions s’inscrit dans le projet européen “Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”, promu par l'ASSICA, l’Association italienne des industriels de la viande et de la charcuterie, afin d'encourager la consommation responsable des produits agricoles européens en Belgique et en Italie.Avec ce projet, ASSICA promeut un nouveau modèle de filière, axé sur la durabilité environnementale, sociale et économique du secteur, en favorisant le dialogue entre producteurs, distributeurs, institutions et consommateurs. Le projet vise également à sensibiliser les consommateurs et les parties prenantes à la qualité de la viande porcine et de la charcuterie. Pour atteindre ces objectifs, des actions d’information spécifiques sont mises en œuvre, portant sur la sécurité alimentaire, les aspects nutritionnels, le bien-être animal et les principes de production durable.

