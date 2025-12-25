Preisgekrönt durch Ex-Wirtschaftsministerin Zypries und von Google als bestbewertetes Unternehmen An einem langen Sandstrand sonnt sich im Juli weit und breit alleine ein Mann liegend auf dem warmen Sand. Als Insider weiß das Team von Griechenland Reisen, wohin Sie zu jeder Reisezeit Lebenslust an authentischen Regionen tanken können.

Bochumer Griechenland-Experte als Bestbewertetes Unternehmen und Unternehmer der Zukunft sorgt für echte Erholung.

Mit griechischer Seele plane ich leidenschaftlich Ihre individuelle Griechenland-Reise: Authentisch, nachhaltig, mit lokalen Partnern – für sorgloses Genießen” — Dimitrios Zachos

BOCHUM, NOREDRHEIN-WESTFALEN, GERMANY, December 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- In Zeiten von Billigflieger-Chaos und komplexen Touren kehren Reisende gestresster zurück als je zuvor. Studien zeigen: Nur wer mental abschalten kann, profitiert langfristig von einem Sorglos-Reisen Urlaub. Hier setzt der Bochumer Spezialist Griechenland Reisen an – mit über 38 Jahren Expertise, dem Titel „Bestbewerteter Anbieter 2025“ von Google und Trustindex sowie Gründer Dimitrios Zachos als „Unternehmer der Zukunft“. Statt selbst gemacht Risiken: Perfekt abgestimmte Programme für Inselhüpfen, Kreuzfahrten und Blauen Reisen.

Verlässlichkeit statt Risiko:

Vollständige Organisation von Hotels, Fähren, Transfers – mit EU-Sicherungsschein und 24/7-Support bei Änderungen. Keine Pannen, pure Erholung.

Sicherheit und Expertise rundum:

Der EU-Sicherungsschein schützt finanziell, ein zentraler Ansprechpartner begleitet auch während der Reise, besonders wichtig bei unerwarteten Fahrplanänderungen von Flug und/oder Fähren. Insidertipps eines kundigen Experten führen in geprüfte Routen – egal ob entspannte Badereise oder komplexe Reisekombination – inklusive letzter Tipps 10-14 Tage vor Abreise.

Authentisch-exklusive Erholung pur:

Stellen Sie sich vor: Eine Frau knietief im azurblauen Wasser, Arme der aufgehenden Sonne zugewandt; ein einsamer Genießer am endlosen Sandstrand; ein Paar allein beim romantischen Frühstück zwischen Meer und Dünen. Das beigefügte Video fängt diese und weitere atemberaubende Momente ein – Drohnen über Segelbooten, ein Mann am Steuer eines Motorboots, Jogger vor dem majestätischen Olymp – pure, unberührte Regeneration, ohne Zeitverlust und entspannt, die nur durch verlässliche Planung möglich wird.

Führender Griechenland-Spezialist bestätigt:

Nicht nur durch Google, Trustindex (bestbewertetes Unternehmen) oder das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (Unternehmer der Zukunft). Portfolio-Highlights wie „Griechenland Reisen macht Reiseplanung so einfach wie nie“ und „Auf den Spuren von Romy Schneider und Mamma Mia“ plus Kundenstimmen: „Ein Traumurlaub, perfekt organisiert!“, „Griechenland hautnah: Inselhopping, das uns verzaubert!“, „Fasziniert von der Vielfalt der griechischen Inseln – jede ein Highlight!“

Kreuzfahrten und Blaue Reisen:

Zusätzlich zu den Rundum-Sorglos-Reisen bietet Griechenland Reisen exklusive Kreuzfahrten auf komfortablen Motoryachten auf den Kykladen, rund um Peloponnes und den Süd-Ägäischen Inseln sowie die beliebten Blauen Reisen an. Diese führen zwischen Korfu und Zakynthos oder Rhodos und den vorgelagerten Inseln Symi, Tilos und Chalki.

Seit über 38 Jahren sind wir Ihr Spezialist für individuelle Griechenlandreisen. Ob Sie nach authentischen Insidertipps, maßgeschneiderten Reiserouten oder Themenreisen suchen – hier finden Sie alles, was Ihre Reise einzigartig macht.

Ihre nächste Reise wartet – buchen Sie jetzt und erleben Sie Heimat auf Zeit!

Mehr Informationen und Buchung unter https://griechenlandabc.de

Beliebte Reisegestaltung für: Individuelle Hochzeitsreisen nach Griechenland - Individuelle Jubiläumsreisen nach Griechenland - Genuss: Kulinarische Entdeckungen in Griechenland - Unvergessliche Erlebnisse für Gruppen und Gemeinschaften - Kombination Kreta, Inseln Kythira & Elafonissi (Peloponnes) und Athen

Für Ihre Reiseanfragen steht Ihnen meine Suchanfrage unter https://www.griechenlandabc.de/reservierung/ zur Verfügung

Seit 1988 sind wir der Spezialist für individuelle Griechenlandreisen.

