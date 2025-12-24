14 Ways AI is Reinventing Retail: Powering Profitable, Secure, and Seamless Growth Across the Indonesian Archipelago

Naresh Ahuja, Chairman & CEO, ETP Group

This article is available in English, followed by the Bahasa version below.

1 Konsumen modern menuntut kepuasan instan, interaksi yang sangat personal, dan pengalaman belanja yang lancar di seluruh saluran fisik dan digital. Bersamaan dengan itu, peritel harus menghadapi tekanan sistemik yang meningkat: menyusutnya margin keuntungan, ancaman penipuan ritel yang terus-menerus, dan meningkatnya kompleksitas operasional, terutama dalam mengelola logistik di seluruh kepulauan Indonesia yang luas.Bagi para pemimpin eksekutif yang mengarahkan industri dinamis ini, mandatnya jelas: mencapai pertumbuhan substansial sambil secara ketat melindungi profitabilitas dan menjaga kepercayaan pelanggan. Kecerdasan Buatan (AI) telah dengan cepat beralih dari konsep teoretis yang dibahas di ruang rapat menjadi kebutuhan strategis yang konkret. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari setengah eksekutif ritel sekarang mengidentifikasi adopsi AI sebagai hal yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kebutuhan ini semakin besar di Indonesia, di mana platform e-commerce besar seperti Tokopedia dan Bukalapak sudah menggunakan algoritma AI canggih untuk mengoptimalkan harga dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, sehingga menetapkan standar tinggi untuk semua harapan konsumen.Naresh Ahuja, Ketua dan CEO ETP Group, memberikan konteks mengenai transformasi ini:"Industri ritel telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi gangguan global. Dari dampak pandemi yang meluas hingga ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan, industri ritel tidak hanya bertahan—tetapi juga berevolusi. Kini, lebih dari sebelumnya, peritel harus lebih fokus pada pengalaman pelanggan agar tetap kompetitif. Platform Unified Commerce mengkonsolidasikan data, sistem, dan perjalanan pelanggan ke dalam satu platform, menghilangkan silo antar saluran dan memungkinkan personalisasi waktu nyata, visibilitas inventaris, dan pemenuhan yang lebih cepat. Di ETP Group, kami terus mendorong batas-batas inovasi, dan AI berada di garis depan transformasi ini untuk membantu merek ritel terkemuka meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong keunggulan operasional. AI bukan lagi masa depan untuk mendefinisikan ulang pengalaman ritel—ini adalah masa kini, dan kami menanamkan kasus penggunaan AI cerdas langsung ke dalam platform kami untuk menyelesaikan tantangan dunia nyata. Baik itu mendeteksi pesanan berisiko tinggi, merekomendasikan produk berdasarkan perilaku pembelian, atau memberikan dukungan pelanggan yang cerdas, tujuan kami sederhana: memberdayakan peritel dengan teknologi yang mendorong pertumbuhan dan efisiensi. Ini juga menunjukkan komitmen kami untuk mendemokratisasi inovasi." Dengan platform berbasis cloud dan bertenaga AI seperti ETP Unify dan Ordazzle , serta rangkaian ritel omnichannel hibrida ETP V5, kami membuat teknologi ritel yang siap menghadapi masa depan dapat diakses oleh bisnis dari semua ukuran—mulai dari pengecer toko tunggal hingga merek global."Peran AI dalam Hiper-Personalisasi dan Peningkatan Keterlibatan PelangganSalah satu area penting di mana AI memberikan dampak yang mendalam adalah hiper-personalisasi. Dengan memanfaatkan AI untuk menganalisis kumpulan data yang kaya yang mencakup pembelian sebelumnya, preferensi yang diungkapkan, dan item yang saat ini ada di keranjang belanja pelanggan, pengalaman berbelanja menjadi sangat relevan dan tepat waktu. Kemampuan ini memungkinkan peritel untuk melampaui strategi diskon massal yang mengikis margin dan sebagai gantinya merekomendasikan item atau aksesori spesifik yang saling melengkapi dan disesuaikan dengan selera individu. Ketepatan ini sangat penting dalam lanskap konsumen Indonesia yang beragam.Selain itu, AI memberikan manfaat signifikan bagi operasional toko fisik. Karyawan toko diberdayakan dengan alat clienteling berbasis AI , yang secara efektif mengubah mereka dari kasir transaksional menjadi penasihat yang berpengetahuan luas. Alat-alat ini secara instan membekali staf dengan wawasan mendalam tentang riwayat pelanggan dan profil loyalitas, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang konsisten dan sangat personal. Integrasi model bahasa besar (LLM) menyediakan pembuka percakapan dan informasi produk yang detail, memungkinkan staf untuk berinteraksi dengan pelanggan secara percaya diri dan alami. Dengan meningkatkan layanan dan keterlibatan yang dipersonalisasi, kemampuan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan ukuran keranjang belanja, peningkatan partisipasi dalam program loyalitas, dan peningkatan keseluruhan dalam peringkat kepuasan pelanggan.Ketahanan Operasional: AI sebagai Solusi untuk Kompleksitas KepulauanEfisiensi operasional merupakan elemen fundamental lain dari strategi AI ETP. Peramalan permintaan secara tradisional kompleks, tetapi di Indonesia, di mana logistik antar pulau terkenal tidak efisien, tidak dapat diandalkan, dan mengakibatkan waktu pengiriman dua hingga tiga kali lebih lama daripada di negara pesaing, prediksi yang akurat menjadi alat kunci untuk ketahanan rantai pasokan. 2 Peramalan penjualan berbasis AI secara cermat menganalisis data penjualan historis, dampak promosi, musim, dan faktor eksternal—seperti festival lokal atau peristiwa geopolitik—untuk menghasilkan prediksi yang sangat andal dan terperinci.Prakiraan ini mendorong rekomendasi stok yang cerdas, memastikan bahwa kuantitas yang tepat diisi kembali di lokasi yang optimal, baik itu toko fisik, pusat distribusi regional , atau pusat pemenuhan mikro yang sedang berkembang. 5 Pendekatan ini meminimalkan baik modal yang terperangkap dalam kelebihan persediaan maupun pendapatan yang hilang akibat kekurangan stok yang dapat dicegah . Di dalam gudang, AI mengoptimalkan jalur pengambilan barang, secara signifikan meminimalkan waktu tempuh dan mengurangi kesalahan, yang mempercepat pemenuhan pesanan —faktor penting dalam memenuhi ekspektasi e-commerce Indonesia yang tinggi. AI juga membantu menyederhanakan manajemen katalog dengan secara otomatis menghasilkan atribut produk dari gambar, meningkatkan kemampuan penemuan produk di berbagai saluran digital dan menghemat waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk entri data manual. Manfaat bisnis langsung terwujud melalui waktu penyelesaian yang lebih cepat, pengurangan biaya operasional yang signifikan, dan peningkatan akurasi di semua area operasional.Melindungi Profitabilitas Melalui Keamanan Cerdas dan Pencegahan PenipuanPenipuan ritel, yang berdampak pada transaksi online dan aktivitas di toko, menimbulkan ancaman yang semakin merugikan bagi profitabilitas. Dengan pasar pembayaran digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai $117 miliar pada akhir tahun 2025, didukung oleh adopsi luas dompet elektronik seperti DOKU, OVO, GoPay , dan DANA 6 , kebutuhan akan keamanan multi-saluran yang kuat sangatlah penting. Platform ETP mengatasi hal ini dengan menerapkan deteksi anomali berbasis AI, yang menandai pesanan e-commerce yang mencurigakan secara real-time berdasarkan metode pembayaran yang tidak biasa, data pengiriman yang tidak sesuai, atau pola pembelian berisiko tinggi.Di titik penjualan fisik (POS), AI mendeteksi aktivitas curang seperti pengembalian barang tanpa izin atau praktik "sweethearting" (penipuan dengan pelanggan ), memungkinkan pengecer untuk menghentikan potensi kerugian sebelum meningkat. Lebih lanjut, umpan balik pelanggan secara strategis diubah menjadi alat manajemen risiko. Dengan menyematkan survei terstruktur dalam tanda terima digital, pengecer mengumpulkan data dalam skala besar. AI memproses data yang sangat besar ini, mengidentifikasi tren sentimen dan menyoroti area masalah potensial yang terkait dengan kekurangan layanan, cacat produk, atau kegagalan proses. Siklus umpan balik proaktif ini memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus memungkinkan pengecer untuk menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut meluas menjadi publisitas negatif atau krisis operasional.Efek Pengganda dari Intelijen TerpaduKeempat belas kasus penggunaan AI ini, ketika diterapkan bersama-sama, menghasilkan efek pengganda yang kuat. Dampaknya tidak terbatas pada peningkatan satu komponen dari rantai nilai ritel; melainkan, mereka mentransformasi seluruh ekosistem. Karena platform ETP pada dasarnya menyatukan fungsi inti—POS, CRM, promosi, inventaris, dan manajemen pesanan—lapisan AI beroperasi pada satu fondasi data yang kaya. Sinergi arsitektur ini memastikan bahwa rekomendasi produk sangat akurat, deteksi anomali penipuan lebih tajam, dan perkiraan permintaan jauh lebih andal. Pada intinya, AI tidak hanya mengotomatiskan proses yang ada; tetapi secara dramatis memperkuat nilai strategis dari tumpukan ritel terpadu.Untuk pasar yang berkembang pesat dan kompleks seperti Indonesia, 14 studi kasus AI terintegrasi dari ETP Group ini mewakili pergeseran paradigma. Studi kasus ini menyediakan otomatisasi cerdas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan infrastruktur, mengelola basis pelanggan yang luas dan canggih secara digital secara efektif, dan membuka pertumbuhan berkelanjutan dan menguntungkan di lanskap kepulauan yang penuh tantangan geografis. JAKARTA, DKI JAKARTA, INDONESIA, December 24, 2025 / EINPresswire.com / -- The Indonesian retail sector, a market valued at approximately USD $175.11$ billion in 2024 with a projected compound annual growth rate of $3.98\%$ through 2030, is experiencing a seismic shift.1 Modern consumers demand instant gratification, highly personalized interactions, and seamless shopping journeys across both physical and digital channels. Simultaneously, retailers must contend with mounting systemic pressures: shrinking profit margins, the persistent threat of retail fraud, and increasing operational complexity, particularly when managing logistics across the vast Indonesian archipelago.2For executive leaders steering this dynamic industry, the mandate is unambiguous: achieve substantial growth while stringently protecting profitability and maintaining customer trust. Artificial Intelligence (AI) has rapidly transitioned from being a theoretical concept discussed in boardrooms to a concrete strategic necessity. Research consistently indicates that more than half of retail executives now identify AI adoption as critical for maintaining a competitive advantage. This necessity is magnified in Indonesia, where major e-commerce platforms like Tokopedia and Bukalapak are already utilizing sophisticated AI algorithms to optimize pricing and deliver personalized product recommendations, thereby setting a high benchmark for all consumer expectations.3Naresh Ahuja, Chairman and CEO of ETP Group, provides context on this transformation:"Retail has demonstrated remarkable resilience in the face of global disruption. From the sweeping impact of the pandemic to the ongoing geopolitical uncertainties, the retail industry has not just survived—it has evolved. Now, more than ever, retailers must double down on customer experience to stay competitive. Unified Commerce platforms consolidate data, systems, and customer journeys onto a single platform, eliminating silos between channels and enabling real-time personalization, inventory visibility, and faster fulfilment. At ETP Group, we are continuously pushing the boundaries of innovation, and AI is at the forefront of this transformation to help leading retail brands enhance customer experiences and drive operational excellence. AI is no longer the future of redefining retail experiences—it’s the present, and we are embedding intelligent AI use cases directly into our platforms to solve real-world challenges. Whether it's detecting high-risk orders, recommending products based on buying behaviour, or delivering smart customer support, our goal is simple: to empower retailers with technology that drives growth and efficiency. This also showcases our commitment to democratizing innovation. With cloud-native, AI-powered platforms like ETP Unify and Ordazzle, and the hybrid omni-channel retail suite ETP V5, we’re making future-ready retail technology accessible to businesses of all sizes—from single-store retailers to global brands."The Role of AI in Hyper-Personalization and Enhanced Customer EngagementA critical area where AI delivers profound impact is hyper-personalization. By leveraging AI to analyze a rich dataset encompassing past purchases, expressed preferences, and real-time items currently in a customer’s cart, the shopping experience becomes precisely relevant and timely. This capability allows retailers to move beyond mass discount strategies that erode margins and instead recommend specific, complementary items or accessories tailored to individual tastes. This precision is essential in Indonesia's diverse consumer landscape.Furthermore, AI significantly benefits physical store operations. Store associates are empowered with AI-powered clienteling tools, effectively transforming them from transactional cashiers into knowledgeable advisors. These tools instantly equip staff with deep insights into customer histories and loyalty profiles, enabling them to deliver consistent, highly personalized service. The integration of large language models (LLMs) provides conversation starters and detailed product information, allowing staff to engage confidently and naturally with customers. By enhancing personalized service and engagement, these capabilities directly contribute to larger basket sizes, increased participation in loyalty programs, and overall improvements in customer satisfaction ratings.Operational Resilience: AI as a Solution to Archipelagic ComplexityOperational efficiency serves as another foundational element of ETP’s AI strategy. Demand forecasting has traditionally been complex, but in Indonesia, where inter-island logistics are notoriously inefficient, unreliable, and result in delivery times two to three times longer than in competitor nations, accurate prediction becomes a key tool for supply chain resilience.2 AI-driven sales forecasting meticulously analyzes historical sales data, promotional impacts, seasonality, and external factors—such as localized festivals or geopolitical events—to generate highly reliable, granular predictions.These forecasts drive intelligent stock recommendations, ensuring that the correct quantities are replenished at the optimal locations, whether physical stores, regional distribution centers, or emerging micro-fulfillment centers.5 This approach minimizes both capital trapped in excess inventory and revenue lost due to preventable stockouts. Within warehouses, AI optimizes pick paths, significantly minimizing travel time and reducing errors, which accelerates order fulfillment—a crucial factor in meeting Indonesia's high e-commerce expectations. AI also aids in streamlining catalog management by automatically generating product attributes from images, enhancing product discoverability across multiple digital channels and saving countless hours of manual data entry. The direct business benefit is realized through faster turnaround times, significantly reduced operating costs, and enhanced accuracy across all operational areas.Protecting Profitability Through Intelligent Security and Fraud PreventionRetail fraud, impacting both online transactions and in-store activities, poses an increasingly costly threat to profitability. With Indonesia's digital payments market projected to reach $117$ billion by the end of 2025, supported by the widespread adoption of e-wallets like DOKU, OVO, GoPay, and DANA 6, the need for robust, multi-channel security is critical. ETP’s platform addresses this by deploying AI-powered anomaly detection, which flags suspicious e-commerce orders in real time based on unusual payment methods, mismatched delivery data, or high-risk buying patterns.At the physical point of sale (POS), AI detects fraudulent activities such as unauthorized returns or sweethearting, allowing retailers to stop potential losses before they escalate. Furthermore, customer feedback is strategically transformed into a risk management tool. By embedding structured surveys within digital receipts, retailers gather data at scale. AI processes this vast data, identifying sentiment trends and highlighting potential problem areas related to service lapses, product defects, or process failures. This proactive feedback loop strengthens consumer trust while enabling retailers to resolve issues before they spiral into widespread negative publicity or operational crises.The Multiplier Effect of Unified IntelligenceThese fourteen AI use cases, when deployed together, generate a powerful multiplier effect. Their impact is not confined to improving a single component of the retail value chain; rather, they transform the entire ecosystem. Because ETP’s platforms fundamentally unify core functions—POS, CRM, promotions, inventory, and order management—the AI layer operates on a single, rich data foundation. This architectural synergy ensures that product recommendations are exceptionally accurate, fraud anomaly detection is sharper, and demand forecasts are significantly more reliable. In essence, AI does not merely automate existing processes; it dramatically amplifies the strategic value of the unified retail stack.For fast-growing and complex markets like Indonesia, these 14 integrated AI use cases from ETP Group represent a paradigm shift. They provide the necessary intelligent automation to navigate infrastructure challenges, effectively manage a vast and digitally sophisticated customer base, and unlock sustainable, profitable growth across the geographically challenging archipelagic landscape.Bahasa version: "14 Cara AI Merevolusi Ritel: Mendorong Pertumbuhan yang Menguntungkan, Aman, dan Lancar di Seluruh Kepulauan Indonesia"Sektor ritel Indonesia, pasar yang bernilai sekitar USD 175,11 miliar pada tahun 2024 dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 3,98% hingga tahun 2030, sedang mengalami pergeseran besar.Konsumen modern menuntut kepuasan instan, interaksi yang sangat personal, dan pengalaman belanja yang lancar di seluruh saluran fisik dan digital. 