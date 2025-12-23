Decenas de trabajadores agrícolas de Washington recibirán $1 millón tras un acuerdo con Cornerstone, ubicada en Toppenish

Más de 50 trabajadores agrícolas recibirán una compensación de $1 millón en virtud de un acuerdo con Cornerstone Ranches, una empresa dedicada al cultivo de manzanas y lúpulo con sede en Toppenish, y sus filiales, mediante un decreto por consentimiento con el estado de Washington.

El decreto por consentimiento resuelve una demanda presentada en junio por la Attorney General’s Office (AGO, Oficina del Procurador General), en la cual se alega que Cornerstone despidió a trabajadores locales tras exigirles estándares de productividad injustos y otros requisitos que no se aplican a los trabajadores H-2A; despidió a trabajadores locales mientras los trabajadores H-2A continuaban trabajando; y redujo regularmente las horas y los horarios de los trabajadores locales. Muchos de los trabajadores desplazados eran mujeres, mientras que todos los trabajadores H-2A que contrató Cornerstone eran hombres. La empresa negó todas las acusaciones.

El programa federal H-2A busca abordar la escasez temporal de mano de obra, permitiendo a los empleadores contratar trabajadores agrícolas temporales de otros países. Para calificar para el programa H-2A, los empleadores deben demostrar que existe una escasez de trabajadores estadounidenses que estén dispuestos, calificados y disponibles para trabajar. Como parte del programa, los empleadores deben ofrecer a los trabajadores locales los mismos beneficios, salarios, garantía de horas y condiciones laborales que a los trabajadores H-2A extranjeros, algo que, según la AGO, Cornerstone no hizo.

Además de la compensación económica para decenas de trabajadores agrícolas que perdieron sus empleos o sufrieron reducción de horas, el decreto por consentimiento establece requisitos especialmente estrictos para Cornerstone en lo que respecta a sus operaciones y prácticas de contratación. Cornerstone no podrá aplicar normas de productividad por pieza a los trabajadores agrícolas locales en un

año en el que también contrate a trabajadores H-2A. Este término es crucial porque trabajadores agrícolas locales le comunicaron a la AGO que se les exigía podar 100 manzanos al día y que recibían advertencias o eran despedidos si no cumplían con ese objetivo; sin embargo, a los trabajadores H-2A no se les exigía el mismo nivel.

“Es bueno poder devolverles el dinero a los trabajadores agrícolas que sufrieron discriminación y trato injusto”, indicó el procurador general Nick Brown. “Estoy agradecido a nuestro equipo por llegar a un buen acuerdo que sentará un precedente para la aplicación de la ley en casos similares en el futuro”.

La AGO aún está trabajando en la identificación de personas que deben recibir los pagos establecidos por el acuerdo, por lo que aún no se ha determinado la cantidad de compensación por persona.

El caso fue referido a la AGO por el Northwest Justice Project (Proyecto de Justicia del Noroeste), que ofrece asistencia legal a residentes de Washington con ingresos bajos. La organización, junto con el asesoramiento de Sunlight Law, representó a algunos trabajadores incluidos en este acuerdo global.

“El decreto por consentimiento y el acuerdo transmiten un claro mensaje de que los trabajadores agrícolas locales de Washington no pueden ser marginados, engañados sobre las oportunidades laborales ni sometidos a normas más estrictas simplemente porque sus empleadores prefieren contratar trabajadores temporales”, indicó David Morales, abogado de la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Northwest Justice Project. “Estamos orgullosos de haber representado a estos trabajadores en la demanda por responsabilidad y un cambio real”.

“Agradecemos enormemente la colaboración de la AGO y seguimos confiando en su diligencia para garantizar el cumplimiento del decreto por consentimiento por parte de la administración de la granja Cornerstone”.

Hacer responsables a los empleadores

A principios de este mes, otra granja ubicada en Toppenish, Shinn & Son, acordó pagar $300 000 y reformar sus prácticas de contratación y entrenamiento para resolver las acusaciones de que la granja discriminaba a los trabajadores agrícolas locales y a las mujeres, al tiempo que engañaba a los solicitantes de empleo. En abril, la AGO llegó a un acuerdo por $180 000 con King Fuji Ranch en Richland para resolver acusaciones de que la granja había remplazado ilegalmente a trabajadores agrícolas locales por trabajadores H-2A. Además, en 2023, un acuerdo por $3,4 millones con las granjas de hongos Ostrom, con sede en Sunnyside, determinó una compensación para más de 200 trabajadores agrícolas tras las denuncias de abusos similares del programa H-2A.

El decreto por consentimiento con Cornerstone estará vigente durante tres años y se extenderá a cinco años si la empresa no cumple con los términos establecidos. Además de lo anterior, el decreto por consentimiento le exige a Cornerstone lo siguiente:

Contratar a todos los exempleados desde 2022 para los puestos vacantes

Incorporar a los candidatos cualificados en un plazo de dos días

Llamar a todas las personas que soliciten o busquen trabajo

Adoptar e implementar una política de no discriminación, procedimientos de denuncia, procedimientos para la investigación de denuncias y entrenamiento en el lugar de trabajo

Enviar informes a la AGO sobre el cumplimiento

Una copia del decreto por consentimiento está disponible aquí.

