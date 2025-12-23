Turki Alalshikh gana el título de ‘Promoter of the Year 2025’ otorgado por Boxing News
EINPresswire.com/ -- Su Excelencia Turki bin Abdulmohsen Alalshikh, presidente del Consejo de Administración de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA) y presidente de la Federación Saudí de Boxeo, ha sido galardonado con el título de “Promoter of the Year 2025” en el marco de los Boxing News Awards, en reconocimiento a su destacado papel y a su creciente influencia en la configuración de la industria mundial del boxeo.
Su Excelencia es ampliamente considerado como una de las figuras más influyentes del boxeo en los últimos años, tras haber contribuido, a través de su visión y de alianzas internacionales, a redefinir el panorama de los grandes combates, elevar los estándares organizativos y reforzar el valor deportivo y mediático de los eventos de boxeo a nivel global.
Este reconocimiento llega tras un año excepcional marcado por la organización y el respaldo de varios combates internacionales de alto perfil, en los que Riyadh Season y Su Excelencia desempeñaron un papel fundamental. Entre ellos destacó el enfrentamiento mundial entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, considerado ampliamente como uno de los combates más importantes del año y que atrajo una amplia atención mediática y de aficionados a nivel internacional.
El mes de noviembre de 2025 también fue testigo de dos grandes eventos de boxeo vinculados a Riyadh Season. El primero fue “Unfinished Business”, celebrado en Londres, que reunió a Chris Eubank Jr. y Conor Benn en el Tottenham Hotspur Stadium, en una noche histórica que reavivó una de las rivalidades más emblemáticas del boxeo británico, congregando a un gran público y generando una destacada cobertura mediática internacional.
Este impulso se extendió además al apoyo y la promoción de talentos emergentes a través del WBC Boxing Grand Prix, celebrado como parte de Riyadh Season, que ofreció a jóvenes y prometedores boxeadores una plataforma profesional y los conectó con un circuito competitivo global que refuerza su futuro en este deporte.
Boxing News es una de las publicaciones de boxeo más antiguas y prestigiosas del mundo, fundada en 1909 en el Reino Unido. Está considerada una referencia profesional de confianza para boxeadores, federaciones y promotores de este deporte, lo que convierte este premio en un reconocimiento internacional de gran prestigio que subraya la importancia del logro y la magnitud de su impacto.
