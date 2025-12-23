Turki Alalshikh vence o título de ‘Promoter of the Year 2025’ atribuído pela Boxing News

RIADE, SAUDI ARABIA, December 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Sua Excelência Turki bin Abdulmohsen Alalshikh, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Geral de Entretenimento (GEA) e presidente da Federação Saudita de Boxe, foi distinguido com o título de “Promoter of the Year 2025”, no âmbito dos Boxing News Awards, em reconhecimento ao seu papel de destaque e à sua crescente influência na formação da indústria global do boxe.Sua Excelência é amplamente considerado uma das figuras mais influentes do boxe nos últimos anos, tendo contribuído, por meio da sua visão e de parcerias internacionais, para redefinir o panorama dos grandes combates, elevar os padrões organizacionais e reforçar o valor desportivo e mediático dos eventos de boxe a nível mundial.Este reconhecimento surge após um ano excecional marcado pela organização e apoio a vários combates internacionais de grande projeção, nos quais o Riyadh Season e Sua Excelência desempenharam um papel central. Entre eles destacou-se o confronto global entre Saúl “Canelo” Álvarez e Terence Crawford, realizado em Las Vegas, amplamente considerado um dos maiores combates do ano e que atraiu uma atenção mediática e do público a nível internacional.O mês de novembro de 2025 também foi marcado por dois grandes eventos de boxe associados ao Riyadh Season. O primeiro foi “Unfinished Business”, realizado em Londres, que reuniu Chris Eubank Jr. e Conor Benn no Tottenham Hotspur Stadium, numa noite histórica que reacendeu uma das rivalidades mais emblemáticas do boxe britânico, atraindo um grande público e uma expressiva cobertura mediática internacional.Este impulso estendeu-se ainda ao apoio e desenvolvimento de talentos emergentes através do WBC Boxing Grand Prix, realizado como parte do Riyadh Season, que proporcionou a jovens e promissores pugilistas uma plataforma profissional e os integrou num percurso competitivo global, fortalecendo o seu futuro na modalidade.A Boxing News é uma das publicações de boxe mais antigas e respeitadas do mundo, fundada em 1909 no Reino Unido. É considerada uma referência profissional de confiança por boxeadores, federações e promotores da modalidade, o que torna este prémio um reconhecimento internacional de elevado prestígio, sublinhando a importância da conquista e a dimensão do seu impacto.

