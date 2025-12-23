Ruotsalainen perheyritys Tibrosta lanseeraa Coverinin, oman brändin puhelinsuojaamiseen
Tibro billiga mobilskydd AB on toiminut vuodesta 2012 ja sillä on ollut yli miljoona asiakasta. Toiminta käsittelee yli 80 000 tilausta vuodessa ja Trustpilot-arvosana on 4,6. Paikallisen Tibron varaston ansiosta tilaukset voidaan normaalisti lähettää samana päivänä, kun tilaus tehdään ennen klo 15.30.
Coverin perustuu siihen, mikä on ollut yrityksen toiminnan ydin yli vuosikymmenen ajan: olla lähellä asiakasta, vastata kun asiakas ottaa yhteyttä, ja toimittaa nopeasti omasta varastosta. Se on henkilökohtaisempi ja paikallisempi vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat välttää pitkät toimitusajat ja vaikeasti tavoitettavan tuen.
Suuri osa Coverinin valikoimasta on magneettiratkaisuja, joissa puhelinkuori on magneettinen ja sitä voidaan käyttää sekä magneettikotelon kanssa että erillisenä. Lompakkokoteloissa tämä tarkoittaa, että kuori voidaan irrottaa itse lompakosta ja kiinnittää takaisin tarpeen mukaan.
“Olemme rakentaneet toimintaa Tibrossa vuodesta 2012, ja se näkyy tavassamme työskennellä joka päivä. Kun soitat, sinun pitää saada vastaus. Kun tilaat ennen klo 15.30, meidän pitää normaalisti pystyä lähettämään samana päivänä omasta varastostamme. Coverin on meille seuraava askel. Oma brändi, jossa voimme kantaa vastuun valikoimasta, istuvuudesta ja toiminnallisuudesta, ja samalla pysyä henkilökohtaisina jokaisessa kontaktissa,” sanoo Ricky Hagstedt, omistaja ja toimitusjohtaja.
Tietoa Coverinista Coverin on Tibro billiga mobilskydd AB:n oma brändi puhelinsuojiin ja koteloihin. Valikoimaan kuuluu muun muassa magneettikotelot ja magneettikuoret joustavaa käyttöä varten sekä valikoiduissa malleissa RFID-suojauksella varustetut lompakkokotelot ja omat designit useissa väreissä ja kuvioissa.
