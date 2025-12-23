Informe 2025: Euro 7 y Etiquetas Digitales Redefinen la Seguridad Vial en España

Análisis sobre cómo los límites de abrasión y la integración de datos EPREL imponen nuevos estándares de cumplimiento técnico para la movilidad eléctrica.

MADRID, MADRID, SPAIN, December 23, 2025 / EINPresswire.com / -- El sector de la automoción en Europa, y específicamente en la Península Ibérica, atraviesa un punto de inflexión crítico donde las fronteras tradicionales entre la ingeniería mecánica, la regulación medioambiental y el comercio digital se han disuelto efectivamente. A medida que el mercado avanza hacia el horizonte estratégico 2025-2030, el entorno comercial ya no se define meramente por el ajuste estacional o el rendimiento mecánico básico, sino por un modelo de "cumplimiento primero". Un nuevo informe técnico publicado hoy destaca cómo la entrada en vigor de la normativa Euro 7 y la actualización de los protocolos de la Dirección General de Tráfico (DGT) están reconfigurando los requisitos de entrada al mercado para fabricantes y consumidores por igual.Este cambio de paradigma indica que la era del comercio de neumáticos impulsado puramente por el precio está finalizando rápidamente, siendo reemplazada por un modelo basado en el valor técnico y la transparencia de datos, una necesidad impuesta por la Directiva Ómnibus y la Directiva de Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive) de la Unión Europea.La Nueva Arquitectura Regulatoria: Euro 7 y la AbrasiónMientras que los estándares Euro anteriores se centraban casi exclusivamente en las emisiones de escape, la adopción de la normativa Euro 7 en abril de 2024 ha expandido el alcance regulatorio a las emisiones no procedentes del tubo de escape. Por primera vez en la historia regulatoria, los neumáticos son tratados como fuentes de emisiones equivalentes a los motores de combustión, con un enfoque específico en los microplásticos generados por la abrasión.El análisis técnico subraya que esto no es un ajuste menor, sino un cambio sísmico para la industria. La normativa impone un calendario estricto que creará un "periodo de extinción" para neumáticos de alta abrasión, forzando una consolidación del segmento económico, ya que los fabricantes de bajo coste podrían carecer del capital de I+D necesario para reducir la abrasión sin sacrificar la seguridad en agarre mojado.Los hitos críticos de cumplimiento que afectarán al inventario disponible en España incluyen:Julio 2028: Las nuevas homologaciones de tipo para neumáticos C1 (turismos) deben cumplir con los límites de abrasión establecidos.Abril 2030: Requisito de homologación para neumáticos C2 (furgonetas y vehículos comerciales ligeros).Julio 2030: Prohibición de mercado para neumáticos C1 que no cumplan con la normativa (con ventas permitidas hasta junio de 2032).Este entorno regulatorio favorece la adopción de pruebas en "condiciones reales" (en carretera), defendidas por entidades como Michelin y ADAC, frente a los métodos de "tambor de laboratorio", que los estudios han demostrado ser menos fiables y propensos a discrepancias masivas respecto al impacto ambiental real.El Pasaporte Digital del Producto: Integración EPRELParalelamente a los límites físicos de emisiones, la gestión de datos se ha convertido en un mandato legal. La transición del Reglamento (CE) nº 1222/2009 al Reglamento (UE) 2020/740 ha transformado la etiqueta del neumático de un simple adhesivo informativo a un mandato de gobernanza de datos.El elemento central de esta transformación es la inclusión obligatoria de un código QR en el etiquetado, el cual vincula directamente con el Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL). Para el mercado digital español, esto implica que la presentación de productos debe estar sincronizada vía API con la base de datos de la UE para asegurar la validez en tiempo real; una discrepancia entre los datos mostrados al consumidor y la base de datos EPREL constituye ahora una brecha de cumplimiento.La escala de calificación se ha consolidado, eliminando las clases vacías y fusionando las categorías inferiores, lo que ha provocado una "inflación de grados" que presiona a los fabricantes a innovar para evitar la clasificación 'E', comercialmente inviable.Resistencia a la Rodadura: Un cambio de la Clase E a la Clase A puede reducir el consumo de combustible o energía hasta un 7,5%, una métrica crítica para la autonomía de los vehículos eléctricos.Agarre en Mojado: La diferencia de frenado entre una clase A y una E a 80 km/h puede ser de hasta 18 metros, una distancia decisiva en términos de seguridad vial.España 2025: Señalización DGT y Contexto ClimáticoA diferencia de los mercados del norte de Europa con mandatos invernales fijos, España opera bajo un modelo de "Señalización Situacional" dentro del Clúster C (Mercados Liberales y Climáticos). No existe un mandato general de neumáticos de invierno; sin embargo, el uso de cadenas o neumáticos certificados es obligatorio cuando así lo indica la señalización específica, como la señal R-412b, en zonas montañosas como los Pirineos o Sierra Nevada.+2Para 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) introduce nuevas señales viales diseñadas para clarificar los requisitos ante la evolución del parque móvil. Estas actualizaciones buscan abordar la confusión existente sobre los puntos de recarga y los requisitos específicos de neumáticos para vehículos eléctricos (EV), alineándose con una infraestructura de movilidad más inteligente.El mercado español muestra una tendencia clara hacia la "canibalización" del segmento de verano por parte de los neumáticos "All-Season" (Todo Tiempo). Los datos indican un crecimiento del 14% en este segmento, impulsado por conductores que buscan evitar la logística del cambio estacional y asegurar el cumplimiento legal ante cambios climáticos impredecibles.Ingeniería para la Electrificación: Índices HL y XLLa electrificación del parque automovilístico español ha dictado nuevos requisitos de ingeniería que los consumidores deben considerar al consultar especificaciones técnicas. Los vehículos eléctricos, debido al peso de los paquetes de baterías, requieren neumáticos con índices de carga superiores.Marcaje HL (High Load): Esencial para los nuevos EVs pesados, diseñado para soportar cargas mayores a la misma presión de inflado que los neumáticos estándar.Tecnología Silenciosa: Dado que el motor eléctrico elimina el ruido mecánico, el ruido de rodadura se vuelve predominante. La normativa de etiquetado clasifica este ruido externo en decibelios (dB), siendo la Clase A la única que garantiza niveles al menos 3dB por debajo del límite regulatorio futuro.La Lucha contra el "Greenwashing": Directiva de Alegaciones EcológicasLa Comisión Europea ha intensificado la vigilancia sobre las comunicaciones comerciales a través de la Directiva de Alegaciones Ecológicas (Green Claims Directive). Términos vagos como "eco-friendly", "neumático verde" o "sostenible" están ahora prohibidos a menos que estén respaldados por una Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) verificada por terceros.Las prácticas de anunciar un estado "climáticamente neutro" basado únicamente en la compensación de carbono (offsetting) han sido prohibidas; las alegaciones deben basarse en reducciones reales de emisiones dentro de la cadena de suministro. Esto obliga a una limpieza técnica de las descripciones de productos en el entorno digital, reemplazando adjetivos subjetivos por clases regulatorias específicas (por ejemplo, "Eficiencia de Combustible Clase A" en lugar de "Ecológico").El Papel de la Verificación de Datos DigitalesEn este ecosistema de alta complejidad regulatoria, la precisión de la información técnica es fundamental. TodosNeumaticos365.es opera como una plataforma de inteligencia de datos y catálogo técnico, observando estas tendencias y proporcionando a los usuarios acceso a las especificaciones completas y datos de etiquetado UE actualizados.La plataforma funciona no como un punto de venta, sino como un motor de cumplimiento y consulta técnica que permite a los conductores españoles navegar la disparidad entre la ingeniería mecánica y las obligaciones legales. Mediante la estructuración de datos técnicos —desde la distinción entre marcajes M+S y 3PMSF hasta los índices de carga HL— el sitio facilita una comprensión profunda de las capacidades del producto antes de la toma de decisiones de mantenimiento."La convergencia normativa actual exige un nivel de alfabetización técnica sin precedentes por parte del mercado," comenta Mateo L. García, Analista Senior de Datos de Automoción. "Ya no se trata solo de medidas y precios; variables como el índice de abrasión Euro 7, la validación EPREL y la certificación 3PMSF son ahora los determinantes primarios de la viabilidad de un neumático en las carreteras europeas. La transparencia de estos datos es el único mecanismo de defensa contra la obsolescencia regulatoria."Implicaciones Transfronterizas: El Caso FrancésPara los conductores españoles que cruzan la frontera, la normativa se endurece significativamente. En Francia, bajo la Loi Montagne II, el periodo de transición para los neumáticos marcados únicamente con M+S ha finalizado. Desde noviembre de 2024, solo los neumáticos con el símbolo 3PMSF son reconocidos legalmente como equipamiento de invierno en los 34 departamentos regulados. Los vehículos con neumáticos M+S estándar deben llevar cadenas físicas para entrar en estas zonas, un matiz crítico para el transporte y el turismo transfronterizo.ConclusiónEl mercado de neumáticos en España y Europa entra en una fase donde la conformidad regulatoria actúa como el principal guardián. El éxito en la navegación de este periodo 2025-2030 dependerá de la capacidad de los actores del mercado para armonizar el cumplimiento físico del producto con la transparencia digital, tratando al neumático no como una mercancía, sino como un componente tecnológico regulado del ecosistema de movilidad moderno.Sobre TodosNeumaticos365 Todos Neumaticos 365 es una plataforma digital independiente dedicada a la agregación y visualización de especificaciones técnicas de neumáticos y datos de etiquetado de la Unión Europea. La plataforma sirve como recurso de referencia para conductores y profesionales del sector en España, ofreciendo información detallada sobre índices de carga, velocidad, eficiencia y cumplimiento normativo, alineada con la base de datos EPREL y las directrices de la DGT.

