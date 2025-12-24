Fundación Queremos Regalarte tu Mejor Sonrisa y Janus Assurance Re formalizan empresa conjunta para campañas caritativas
Como parte de esta estructura conjunta, Janus Assurance Re aportará su experiencia institucional a través de la Carlyle Poindexter Charitable Foundation, entidad con más de treinta años de trayectoria en la gestión, gobernanza y supervisión de fundaciones sin fines de lucro, así como en la implementación de programas filantrópicos sostenibles y de alto impacto.
La Dra. Dorka Jiménez, directora de la Fundación Queremos Regalarte tu Mejor Sonrisa y presidenta de OralDent Dominicana, expresó su plena satisfacción con esta alianza: “Estoy más que conforme con la participación de Janus Assurance Re en nuestras campañas caritativas”. Conozco personalmente al licenciado C. Constantin Poindexter Salcedo desde hace mucho tiempo, como si fuera familia, y sé que las iniciativas de Queremos estarán en las mejores manos bajo su liderazgo, su integridad y su compromiso genuino con las causas sociales.”
Por su parte, C. Constantin Poindexter Salcedo, CEO de Janus Assurance Re y presidente de la Carlyle Poindexter Charitable Foundation, destacó el profundo respeto profesional que le merece la Dra. Jiménez: “Siento un enorme respeto por la doctora Jiménez, por su trayectoria profesional ejemplar y por las metas caritativas que ha impulsado con tanta constancia y vocación. Espero con verdadero entusiasmo el inicio de esta colaboración con ella y su extraordinario equipo durante el año venidero.”
La empresa conjunta para 2026 permitirá una mayor coordinación institucional, transparencia operativa y alcance comunitario, alineando la experiencia filantrópica de Janus Assurance Re con la misión social de la Fundación Queremos Regalarte tu Mejor Sonrisa, en beneficio directo de comunidades vulnerables y programas de salud oral en toda la provincia.
La Fundación Queremos Regalarte tu Mejor Sonrisa es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la salud oral, la prevención y el acceso a servicios odontológicos para comunidades de escasos recursos en la República Dominicana. Janus Assurance Re es una entidad internacional de seguros y reaseguros. Su división filantrópica, junto con la Carlyle Poindexter Charitable Foundation, desarrolla y administra programas caritativos y sociales con enfoque en gobernanza responsable, impacto medible y sostenibilidad a largo plazo.
