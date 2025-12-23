NATCOM consolida su liderazgo en la economía digital y su contribución al presupuesto nacional de Haití
EINPresswire.com/ -- National Telecom S.A. (NATCOM) continúa consolidando su posición al convertirse en la empresa que más impuestos ha aportado al presupuesto nacional de Haití durante el año fiscal 2024–2025, al tiempo que mantiene un papel de liderazgo en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, la transformación digital y los servicios financieros digitales a nivel nacional.
A lo largo de los últimos años, NATCOM ha invertido de manera constante en infraestructura de red, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de sus servicios, contribuyendo a la construcción de un ecosistema de conectividad seguro, estable y sostenible para los ciudadanos, las empresas y el sector público. Gracias a su capacidad operativa y a la innovación continua, NATCOM se ha posicionado como uno de los principales proveedores de productos y servicios de telecomunicaciones en Haití, ganándose la confianza del mercado y de los usuarios.
Junto con sus actividades principales de telecomunicaciones, Natcash, la billetera electrónica desarrollada por NATCOM, desempeña un papel clave en el impulso de la inclusión financiera y de la economía digital haitiana. Natcash permite a los usuarios transferir dinero, realizar pagos, efectuar depósitos y retiros, y gestionar sus finanzas de forma segura y conveniente desde el teléfono móvil. Cabe destacar que la plataforma ha integrado servicios de transferencias internacionales a través de socios como CamTransfer y Unitransfer, facilitando a la diáspora haitiana apoyar a sus familias en el país de manera rápida, transparente y confiable.
Más allá de sus actividades comerciales, NATCOM demuestra su compromiso con la responsabilidad social al convertirse en la primera y única empresa en Haití en brindar apoyo financiero directo a la Selección Nacional de Fútbol – Les Grenadiers, contribuyendo al desarrollo del deporte y al fortalecimiento de la unidad nacional.
Acerca de NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es el operador líder de telecomunicaciones en Haití, ofreciendo soluciones integrales en voz, datos, Internet de banda ancha y servicios financieros móviles, conectando a millones de personas y empresas en todo el país.
Más información en www.natcom.com.ht
Tobias Nguyen
