Svensk familievirksomhed i Tibro lancerer Coverin, eget brand til mobilbeskyttelse
Tibro billiga mobilskydd AB har eksisteret siden 2012 og har haft over en million kunder. Virksomheden håndterer over 80.000 ordrer om året og har 4,6 i bedømmelse på Trustpilot. Med lokalt lager i Tibro kan bestillinger normalt sendes samme dag, hvis du bestiller inden 15.30.
Coverin bygger på det, der har været kernen i virksomhedens måde at arbejde på i over et årti: at være tæt på kunden, svare når kunden tager kontakt, og kunne levere hurtigt fra eget lager. Det er et mere personligt og lokalt alternativ for kunder, der vil slippe for lange leveringstider og svært tilgængelig support.
En stor del af Coverins sortiment er magnetløsninger, hvor mobilcoveret er magnetisk og kan bruges både sammen med et magnetpungcover og alene. I pungcovers betyder det, at coveret kan tages af selve pungen og sættes på igen efter behov.
“Vi har bygget virksomheden op i Tibro siden 2012, og det præger, hvordan vi arbejder hver dag. Når du ringer, skal du have svar. Når du bestiller inden 15.30, skal vi normalt kunne sende samme dag fra vores eget lager. Coverin er næste skridt for os. Et eget brand, hvor vi kan tage ansvar for sortiment, pasform og funktion, og samtidig fortsætte med at være personlige i hver kontakt,” siger Ricky Hagstedt, ejer og direktør.
Om Coverin Coverin er Tibro billiga mobilskydd AB’s eget brand til mobilbeskyttelse og covers. Sortimentet omfatter blandt andet magnetpungcovers og magnetcovers til fleksibel brug samt pungcovers med indbygget RFID-beskyttelse i udvalgte modeller og egne designs i flere farver og motiver.
Læs mere om Coverin https://mobiltasken.dk/coverin
Besøg den danske butik https://mobiltasken.dk/
Ricky Hagstedt
Tibro billiga mobilskydd AB
+46 504 50 05 25
ricky@billigamobilskydd.se
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.