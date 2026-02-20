Korbmarkisen von TEMEL PLANEN – Stilvoller Sonnenschutz mit Werbewirkung und Funktionalität

WIEN, AUSTRIA, February 20, 2026 / EINPresswire.com / -- In einer Zeit, in der Fassadengestaltung, Sichtschutz, Markenpräsenz und Energieeffizienz immer mehr in den Fokus von Unternehmen und privaten Bauherren rücken, präsentiert TEMEL PLANEN mit seinen Korbmarkisen eine perfekte Verbindung aus Funktionalität, Ästhetik und individueller Gestaltung. Als etablierter Anbieter für maßgefertigte Sonnenschutzsysteme in Wien und Umgebung bringt TEMEL PLANEN über 30 Jahre Erfahrung und umfassendes Fachwissen ein – speziell bei hochwertigen Markisenlösungen, zu denen auch die klassischen Korbmarkisen gehören.Was ist eine Korbmarkise und wofür eignet sie sich?Die Korbmarkise zählt zu den traditionellsten und zugleich attraktivsten Markisenformen und zeichnet sich durch eine elegante, halbrunde oder leicht gewölbte Form aus, die einen sanften Übergang zwischen Fassade und Beschattung schafft. Sie eignet sich besonders für den Einsatz über Schaufenstern, Ladenfronten, Bistro- und Restaurantfenstern sowie sonstigen Fassadenbereichen, bei denen es auf eine ansprechende Optik und gleichzeitig auf praktischen Sonnenschutz ankommt.Im Vergleich zu anderen Sonnenschutzsystemen punktet die Korbmarkise mit einer klassischen, zeitlosen Optik, die jedes Gebäude optisch aufwertet und ihm eine einladende Atmosphäre verleiht. Gleichzeitig sorgt sie für angenehmen Schatten und schützt vor schädlicher UV-Strahlung, störenden Reflexionen durch direkte Sonneneinstrahlung und bietet in vielen Fällen auch einen leichten Regenschutz – ein Vorteil, der besonders im urbanen Umfeld von Cafés, Restaurants und Geschäften geschätzt wird.Maßgeschneiderte Gestaltung und individuelle WerbepotentialeEin entscheidender Vorteil der Korbmarkisen von TEMEL PLANEN liegt in ihrer Gestaltungsvielfalt: Formen, Farben und Designs sind nahezu uneingeschränkt wählbar. Ob klassisch elegant oder modern auffällig – nahezu jeder Gestaltungswunsch lässt sich realisieren. Je nach Anforderungsprofil können unterschiedliche Formen wie Kugel-, Bananen- oder Tunnelvarianten gewählt werden (jeweils angepasst an die Architektur und den gewünschten Einsatzbereich).Darüber hinaus bietet die Bespannung der Markise die Möglichkeit, individuelle Beschriftungen oder Logos aufzubringen. Dies macht die Korbmarkise nicht nur zu einem funktionalen Sonnenschutz, sondern gleichzeitig zu einem wirkungsvollen Werbeträger, der die Aufmerksamkeit von Passanten auf Ihr Geschäft, Ihr Café oder Ihre Marke lenkt. Die Kombination aus praktischer Beschattung und visueller Präsenz schafft damit einen echten Mehrwert – insbesondere im urbanen Umfeld, wo Sichtbarkeit und Design eine große Rolle spielen.Funktionalität trifft LanglebigkeitNeben der optischen Wirkung überzeugt die Korbmarkise durch ihre robuste und wetterbeständige Konstruktion. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung sorgen dafür, dass sie Wind, Regen und Sonneneinstrahlung dauerhaft standhält. Durch die richtige Stoffwahl und Konstruktion bleibt die Farbe lange erhalten, das Gewebe ist schmutz- und UV-beständig und die Markise erfüllt daher auch langfristig ihre Funktion als zuverlässiger Sonnenschutz.Gerade in Geschäftsbereichen, wo Kundenkomfort und angenehme Lichtverhältnisse eine große Rolle spielen, kann eine Korbmarkise störende Reflexionen im Schaufenster reduzieren und gleichzeitig den Innenraum vor Überhitzung schützen. So bleibt nicht nur der Verkaufsraum angenehm temperiert, sondern auch die Sicht auf Ihre ausgestellten Produkte wird frei von grellem Sonnenlicht.Kompetente Beratung und passgenaue UmsetzungTEMEL PLANEN begleitet Sie von der ersten Idee bis zur fachgerechten Montage Ihrer Korbmarkise. Die Experten vor Ort beraten Sie umfassend – angefangen bei der Auswahl der passenden Form und Stoffart, über die Integration von Logodruck bis hin zur präzisen Umsetzung Ihres Projekts. Mit einem Schauraum in Wien und über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Sonnenschutz bietet TEMEL PLANEN nicht nur Produkte, sondern maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt sind.Das Ergebnis: Eine Korbmarkise, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch optisch besticht, Fassaden aufwertet und den Komfort für Kunden, Gäste oder Bewohner nachhaltig erhöht.Fazit: Mehr Sichtbarkeit, mehr Komfort, mehr StyleMit einer Korbmarkise von TEMEL PLANEN entscheiden Sie sich für ein klassisches, funktionelles und zugleich stilvolles Sonnenschutzsystem, das weit über reine Beschattung hinausgeht. Es ist ein Statement – für Ihre Marke, für Ihr Unternehmen, für Ihren Wohn- oder Geschäftsraum. Die große Designfreiheit, die Möglichkeit zur individuellen Werbegestaltung und die langlebige Qualität machen die Korbmarkise zu einer idealen Lösung für alle, die Wert auf Ästhetik, Funktion und Kundenkomfort legen.

