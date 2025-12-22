Tarín Consolida su Liderazgo Internacional con Múltiples Premios por Branding de Impacto Público
Tarín reafirma su liderazgo internacional al ser reconocida con múltiples galardones por su excelencia en branding de impacto público y comunicación estratégica.
Con más de 36 años de trayectoria, la firma ha sido distinguida con tres Napolitan Victory Awards y dos Reed Latino Awards, premios otorgados por las principales organizaciones internacionales que reconocen los mejores trabajos en comunicación, marketing político y branding institucional, considerados referentes de la industria a nivel global.
Una Firma con Impacto en el Sector Público y Privado
Desde su fundación en 1988 por Maricela Contreras y Antonio “Toño” Tarín, la consultora ha desarrollado proyectos de alto impacto tanto para el sector corporativo como para instituciones públicas. En el ámbito empresarial, Tarín ha colaborado en la construcción y fortalecimiento de marcas emblemáticas como CEMEX, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, acompañándolas en procesos estratégicos de posicionamiento y comunicación.
En el sector público, su trabajo ha sido clave en la creación de marcas con fuerte arraigo social, como Fuerza Civil, reconocida como la institución de seguridad con mayor valoración ciudadana en Nuevo León, así como en el desarrollo del branding y narrativa del Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más representativos del norte del país.
Reconocimientos de Prestigio Internacional
Los Napolitan Victory Awards otorgaron a Tarín los reconocimientos de:
• Firma Revelación del Año
• Mejor Campaña Gubernamental
• Mejor Identidad o Marca Pública
Asimismo, los Reed Latino Awards, considerados los premios más prestigiosos en comunicación política de habla hispana, distinguieron el trabajo de la consultora en categorías como:
• Mejor Imagen o Identidad Gráfica para Pequeñas y Medianas Audiencias
• Mejor Spot Viral de Campaña Gubernamental por Internet
Talento Regiomontano con Proyección Global
En un entorno altamente competitivo de agencias y consultoras especializadas en temas públicos y privados, Tarín se ha consolidado como una de las firmas de branding estratégico con mayor proyección nacional e internacional, demostrando que el talento desarrollado en Nuevo León tiene un impacto significativo más allá de sus fronteras.
“Estos reconocimientos reflejan el compromiso de nuestro equipo con la excelencia, la estrategia y el impacto real. Creemos en el poder del branding como una herramienta de transformación tanto para las marcas privadas como para el servicio público”, señaló Maricela Contreras, fundadora de la consultora.
Acerca de Tarín
Tarín es una consultora de branding de impacto público y comunicación estratégica con más de tres décadas de experiencia. Con sede en Monterrey, Nuevo León, se especializa en la creación, desarrollo y posicionamiento de marcas para clientes del sector privado y gubernamental, con un enfoque en resultados medibles y un impacto social positivo.
