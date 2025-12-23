West Coast Informatics impulsa la transformación digital en América Latina

West Coast Informatics (WCI) se expande en América Latina con TermHub™ y AutoMapAI™, impulsando la interoperabilidad y el cumplimiento con CIE-10 y CIE-9-MC.

WCI une herramientas clínicas locales con estándares globales para la transformación digital. Logramos interoperabilidad real, garantizando datos significativos, seguros y listos para innovar.” — Dr. Marcos Mireles, asesor médico en West Coast Informatics

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, December 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- West Coast Informatics (WCI) anunció hoy la expansión de sus capacidades en terminología clínica e interoperabilidad semántica en América Latina, incluyendo TermHub™, su plataforma de gestión y mapeo de terminologías, y AutoMapAI™, su solución de mapeo semántico y normalización. Esta expansión está diseñada para apoyar a hospitales privados, programas de salud nacionales y regionales, así como a proveedores de tecnologías de la información en salud (Health IT), en la modernización de sus sistemas de datos clínicos y en el avance hacia una interoperabilidad alineada con estándares. Al establecer una base semántica unificada, estas soluciones garantizan una mayor precisión de los datos y eficiencias operativas, lo que se traduce en menos errores clínicos, ahorro de costos, una mayor expansión de mercado para los proveedores y sobre todo, en una mejor atención al paciente en toda la región.

En toda América Latina, las organizaciones de salud y las instituciones gubernamentales trabajan activamente para mejorar el intercambio de información, los procesos de reporte y el análisis de salud poblacional. Muchas de estas iniciativas parten de entornos de datos heredados o heterogéneos que no fueron diseñados originalmente para la interoperabilidad, lo que genera desafíos que van más allá de la tecnología y requieren orientación práctica basada en experiencia real de implementación.

West Coast Informatics aporta décadas de experiencia ayudando a las organizaciones y sistemas de salud a transitar estas etapas iniciales. TermHub™ proporciona acceso centralizado a terminologías clínicas, conjuntos de valores (value sets) y mapas de conceptos, mientras que AutoMapAI™ respalda el mapeo semántico y la normalización a gran escala entre fuentes de datos dispares. En conjunto, estas plataformas permiten a las organizaciones comprender mejor sus datos, identificar inconsistencias y establecer una capa semántica fundamental que respalda la interoperabilidad, el análisis de datos y el cumplimiento de requisitos regulatorios.

Para apoyar la adopción regional, West Coast Informatics ha fortalecido su experiencia clínica y de mercado mediante un equipo dedicado con sede en México. Este equipo local facilita una mayor alineación con los flujos de trabajo regionales, el uso de terminologías y las expectativas de implementación en América Latina, y refuerza el enfoque de WCI en la colaboración y las alianzas de largo plazo.

Las soluciones de WCI respaldan los flujos de trabajo terminológicos más comúnmente utilizados en la región, incluyendo extensiones locales como CIE-9-MC para procedimientos y CIE-10 para diagnósticos. Asimismo, TermHub™ y AutoMapAI™ ofrecen navegación, traducción y herramientas terminológicas en español, con etiquetas e interfaces adaptadas, lo que permite a los equipos trabajar directamente con el contenido terminológico en su propio idioma,manteniendo al mismo tiempo la alineación con estándares internacionales.

West Coast Informatics admite implementaciones en la nube para un acceso rápido, así como modelos de despliegue en sitio controlado para organizaciones con requisitos más estrictos en ciberseguridad, protección de datos personales y cumplimiento normativo. Esta flexibilidad permite que gobiernos y organizaciones avancen a un ritmo acorde a sus necesidades, sin la carga de construir y mantener internamente una infraestructura terminológica compleja.

Para información adicional, incluidos los estándares compatibles y los casos de uso organizacionales, está disponible en el sitio en español de TermHub. West Coast Informatics planea continuar ampliando sus recursos en idioma español y su presencia regional a lo largo de 2026, conforme crezca la adopción de sus soluciones.



Acerca de West Coast Informatics (WCI)

West Coast Informatics es un proveedor líder a nivel internacional de soluciones de gestión de terminologías clínicas e interoperabilidad semántica, diseñadas para cerrar la brecha entre datos de salud complejos y conocimiento accionable. Fundada por expertos globales en informática médica y desarrollo de estándares, WCI ofrece el software y la experiencia necesarios para que las organizaciones gestionen, mapeen y desplieguen estándares internacionales como SNOMED CT, LOINC, CIE-10, RxNorm y FHIR.

A través de sus plataformas insignia, TermHub™ y AutoMapAI™, WCI permite a agencias gubernamentales, proveedores de servicios de salud y empresas de Health IT lograr consistencia de datos, cumplir con requisitos regulatorios y mejorar los resultados en salud poblacional. Con sede en Estados Unidos y presencia global, West Coast Informatics está comprometida con hacer que los datos de salud sean más significativos e interoperables en todo el mundo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.