Las habilidades esenciales que impulsarán la empleabilidad en 2026 y marcarán el futuro laboral

Las power skills dominarán la contratación en 2026

Pensamiento crítico, comunicación y adaptabilidad marcarán la empleabilidad en 2026, con un giro global hacia habilidades humanas y aprendizaje continuo.

El talento adaptable será el talento empleable. Reentrenarse y ajustarse a nuevos entornos será la moneda profesional más valiosa en 2026.” — Eduardo Alfonso Atencio Bravo, BIU University – SUJIS

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 22, 2025 / EINPresswire.com / -- El año 2026 será un punto de inflexión para millones de profesionales. Las empresas atraviesan un proceso de transformación organizacional marcado por nuevos modelos laborales, cambios económicos globales y la necesidad de equipos más flexibles. Aunque durante años se asumió que la especialización técnica garantiza la empleabilidad, los estudios recientes muestran una tendencia distinta, las habilidades humanas llamadas power skills serán el factor decisivo para conseguir empleo, crecer dentro de una organización o mantener la competitividad profesional.La evidencia es clara. Según TestGorilla, el 60% de los empleadores en el mundo afirma que las habilidades blandas pesan más que las técnicas en procesos de selección, y el Foro Económico Mundial advierte que el 50% de los trabajadores deberá actualizar sus competencias antes de 2026. Además, un estudio de Deloitte muestra que tanto la Generación Z como los millennials consideran que habilidades como la adaptabilidad, la toma de decisiones, la comunicación y el liderazgo serán determinantes para el desempeño laboral en los próximos meses.De acuerdo con Eduardo Alfonso Atencio Bravo, director del Programa de Desarrollo Profesional de BIU University – SUJIS, las empresas buscan perfiles capaces de aprender rápido, liderar bajo presión, resolver problemas complejos y trabajar con inteligencia emocional. “El talento adaptable será el talento empleable. La capacidad de reentrenarse y ajustarse a nuevos entornos será la moneda profesional más valiosa del 2026”, afirma.A partir del análisis de 66 certificaciones en habilidades profesionales, técnicas y blandas, el programa identificó las 7 habilidades que definirán quién tendrá trabajo, ascenso o crecimiento real en 2026:1. Adaptabilidad extrema: la habilidad número unoLas organizaciones requieren talento capaz de asumir cambios constantes, moverse entre roles, aprender métodos distintos y enfrentar transformaciones sin perder rendimiento. La adaptabilidad se consolida como el rasgo más buscado y el predictor más fuerte de empleabilidad. “Quien aprende a cambiar sin derrumbarse será quien avance más rápido”, señala Atencio.2. Inteligencia emocionalLa gestión de emociones, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo se han convertido en elementos centrales del liderazgo moderno. Un estudio de Deloitte revela que más del 80% de los jóvenes considera la inteligencia emocional como clave para su éxito profesional. Quienes dominan esta habilidad reportan niveles más altos de bienestar, propósito y productividad.3. Pensamiento críticoAnte la sobrecarga de información y decisiones complejas, las empresas buscan perfiles que cuestionen, analicen y tomen decisiones éticas y fundamentadas. El Foro Económico Mundial estima que casi el 40% de las competencias clave migrarán hacia habilidades cognitivas avanzadas antes de 2030, ubicando el pensamiento crítico como una de las más escasas y valiosas.4. Comunicación estratégicaYa no es solo transmitir información es influir, negociar, liderar conversaciones difíciles y explicar ideas complejas con claridad. Un informe de Sci-Tech-Today indica que el 70% de los empleadores considera que la buena comunicación es la habilidad más importante al contratar. Los equipos que se comunican bien pueden aumentar su productividad hasta en un 25%. “La comunicación estratégica es la habilidad que convierte el conocimiento en oportunidad”, afirmó Atencio.5. Creatividad aplicadaLa creatividad dejó de ser exclusiva de perfiles artísticos. Hoy es la habilidad que impulsa la resolución innovadora de problemas, el diseño de soluciones nuevas y la reinvención de procesos.El estudio “Creatividad en el Trabajo” de Steelcase muestra que 74% de los trabajadores reconoce que la creatividad es requerida en su día a día.En SUJIS, esta habilidad se desarrolla mediante proyectos reales, hackathons y retos interdisciplinarios orientados a romper el pensamiento lineal.6. Gestión del tiempo y productividadLa capacidad de priorizar, mantener foco y entregar resultados sin supervisión constante se ha convertido en una ventaja competitiva. Según Deloitte, el 67% de los jóvenes dedica tiempo fuera del trabajo a aprender nuevas habilidades, reflejando que la productividad también es una herramienta para acelerar el crecimiento profesional.7. Resiliencia profesionalEl 2026 traerá reorganizaciones internas, presiones económicas y redefinición de roles. En ese contexto, la resiliencia será esencial para sostener el rendimiento, evitar el desgaste y liderar bajo incertidumbre. “La resiliencia es el nuevo músculo profesional: quien sabe recuperarse rápido, crece más rápido”, afirma Atencio.El 2026 premiará a quienes desarrollen habilidades humanas power skills y una mentalidad de aprendizaje continuo, los estudios globales muestran que el futuro laboral no dependerá únicamente de la especialización técnica, sino de la capacidad de aprender, adaptarse y mantener habilidades humanas sólidas. Deloitte confirma que el aprendizaje y el desarrollo profesional ya se encuentran entre las principales prioridades de los jóvenes trabajadores, junto con el bienestar y las oportunidades de crecimiento.En este nuevo entorno, las personas que cultiven habilidades como la comunicación estratégica, la creatividad aplicada, la resiliencia y la gestión del tiempo estarán mejor preparadas para enfrentar los cambios tecnológicos y organizacionales que se acelerarán durante los próximos años. “El futuro del trabajo favorecerá a quienes puedan aprender de forma continua y desarrollar habilidades que trascienden cualquier tendencia tecnológica.” Menciona Eduardo Atencio.Acerca de BIU University:El enfoque de aprendizaje en Broward International University (BIU), guiado por un equipo de profesores expertos, combina clases sincrónicas y asincrónicas para ofrecer una experiencia educativa completa. Este enfoque integra una amplia variedad de herramientas dialógicas y de debate, incluyendo foros de discusión, proyectos y tareas tanto grupales como individuales, chats semanales y sesiones regulares de video en tiempo real. Además, se utilizan estudios de casos y aprendizaje basado en proyectos, así como simulaciones.De este modo, los estudiantes disfrutan de un ecosistema de aprendizaje enriquecedor que les permite interactuar con diferentes formatos y dinámicas del mundo empresarial real. Esta metodología no solo fomenta la colaboración y el pensamiento crítico, sino que también prepara a los alumnos para enfrentar los desafíos del entorno laboral actual.

