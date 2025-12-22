Svensk familiebedrift i Tibro lanserer Coverin, eget varemerke for mobilbeskyttelse
Tibro billiga mobilskydd AB har eksistert siden 2012 og har hatt over én million kunder. Virksomheten håndterer over 80 000 ordre per år og har 4,6 i score på Trustpilot. Med lokalt lager i Tibro kan bestillinger normalt sendes samme dag når du bestiller før 15.30.
Coverin bygger på det som har vært kjernen i måten bedriften jobber på i over et tiår: å være nær kunden, svare når kunden tar kontakt, og kunne levere raskt fra eget lager. Det er et mer personlig og lokalt alternativ for kunder som vil slippe lange leveringstider og vanskelig tilgjengelig support.
En stor del av Coverins sortiment er magnetløsninger, der mobilskallet er magnetisk og kan brukes både sammen med magnetetui og alene. I lommeboketuiene betyr det at skallet kan tas av selve lommeboken og settes på igjen ved behov.
“Vi har bygget virksomheten i Tibro siden 2012, og det preger hvordan vi jobber hver dag. Når du ringer skal du få svar. Når du bestiller før 15.30 skal vi normalt kunne sende samme dag fra vårt eget lager. Coverin er neste steg for oss. Et eget varemerke der vi kan ta ansvar for sortiment, passform og funksjon, og samtidig fortsette å være personlige i hver kontakt,” sier Ricky Hagstedt, eier og daglig leder.
Om Coverin Coverin er Tibro billiga mobilskydd AB sitt eget varemerke for mobilbeskyttelse og etuier. Sortimentet omfatter blant annet magnetetuier og magnetdeksler for fleksibel bruk, samt lommeboketuier med innebygd RFID-beskyttelse i utvalgte modeller og egne design i flere farger og motiver.
Les mer om Coverin https://billigmobilbeskyttelse.no/coverin
Besøk den norske butikken https://billigmobilbeskyttelse.no/
Ricky Hagstedt
Tibro billiga mobilskydd AB
+46 504 50 05 25
ricky@billigamobilskydd.se
