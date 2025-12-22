Antonio Llinas comparte mensaje navideño y de agradecimiento a clientes y colaboradores

En el marco de las celebraciones de fin de año, Antonio Llinas, CEO de Europcar México, comparte un mensaje de agradecimiento y buenos deseos

Europcar desea que esta temporada navideña esté llena de paz, bienestar y momentos especiales en compañía de seres queridos, y reafirma su compromiso de seguir siendo un aliado confiable en cada viaje” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, December 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- Europcar México comparte mensaje navideño y de agradecimiento a clientes y colaboradores

En el marco de las celebraciones de fin de año, Antonio Llinas, CEO de Europcar México, comparte un mensaje de agradecimiento y buenos deseos dirigido a clientes, aliados estratégicos y colaboradores que han sido parte fundamental del crecimiento y consolidación de la marca durante este año.

“La Navidad es un momento para hacer una pausa, reflexionar y agradecer. En Europcar México queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada cliente que confió en nosotros para acompañar sus viajes, proyectos y momentos importantes, así como a cada colaborador que, con su compromiso y pasión, hace posible que nuestra promesa de servicio se cumpla todos los días”, señaló Antonio Llinas.

Durante el año, Europcar México ha continuado fortaleciendo su presencia en el país, enfocándose en la mejora constante de la experiencia del cliente, la innovación en movilidad y el desarrollo de soluciones que se adapten a las nuevas necesidades de viaje, tanto personales como corporativas.

“Nada de esto sería posible sin el talento, la entrega y el profesionalismo de nuestros equipos en cada estación, oficina y área de la compañía. Su esfuerzo diario es el motor que impulsa a Europcar México a seguir avanzando y a mantener los más altos estándares de calidad y servicio”, añadió Llinas Oñate.

El directivo, Antonio Luis Llinas destacó también la importancia de las relaciones a largo plazo construidas con clientes y socios comerciales, basadas en la confianza, la cercanía y una visión compartida de crecimiento sostenible.

“Miramos hacia el próximo año con optimismo, comprometidos a seguir innovando, fortaleciendo nuestra operación y ofreciendo soluciones de movilidad que acompañen a nuestros clientes en cada etapa de su camino”, concluyó.

Europcar México desea que esta temporada navideña esté llena de paz, bienestar y momentos especiales en compañía de seres queridos, y reafirma su compromiso de seguir siendo un aliado confiable en cada viaje.

