Svenskt familjeföretag i Tibro lanserar Coverin, eget varumärke för mobilskydd
billigamobilskydd har funnits sedan 2012 och har haft över en miljon kunder. Verksamheten hanterar över 80 000 ordrar per år och har 4,6 i betyg på Trustpilot. Med lokalt lager i Tibro kan beställningar normalt skickas samma dag om man beställer innan 15.30.
Coverin bygger på det som varit kärnan i bolagets sätt att jobba i över ett decennium: att vara nära kunden, svara när kunden hör av sig, och kunna leverera snabbt från ett eget lager. Det är ett mer personligt och lokalt alternativ för kunder som vill slippa långa leveranstider och svårnådd support.
En stor del av Coverins sortiment är magnetlösningar, där mobilskalet är magnetiskt och kan användas både ihop med magnetfodral och fristående. I plånboksfodralen innebär det att skalet går att ta loss från själva plånboken och sedan sättas tillbaka vid behov.
“Vi har byggt verksamheten i Tibro sedan 2012 och det präglar hur vi jobbar varje dag. När du ringer skall du få svar. När du beställer innan 15.30 skall vi normalt kunna skicka samma dag från vårt egna lager. Coverin är nästa steg för oss. Ett eget varumärke där vi kan ta ansvar för sortiment, passform och funktion, och samtidigt fortsätta vara personliga i varje kontakt,” säger Ricky Hagstedt, ägare och VD.
Om Coverin
Coverin är billigamobilskydds egna varumärke för mobilskydd och fodral. Sortimentet omfattar bland annat magnetfodral och magnetskal för flexibel användning, samt plånboksfodral med inbyggt RFID-skydd i utvalda modeller och egna designer i flera färger och motiv.
Läs mer om Coverin
https://billigamobilskydd.se/coverin
Läs mer om billigamobilskydd
https://billigamobilskydd.se/
Ricky Hagstedt
Tibro billiga mobilskydd AB
+46 504 50 05 25
ricky@billigamobilskydd.se
