Mais de 500 pessoas reuniram-se em Santo Isidoro para o lançamento do ORO Collective

ORO Winter Gathering

Evento comunitário em Santo Isidoro revelou forte interesse por um novo modelo de hotelaria de luxo enraizado na Ericeira.

ERICEIRA, PORTUGAL, December 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Numa tarde recente, a Quinta dos Chãos, em Santo Isidoro, Mafra, recebeu mais de 500 pessoas para um encontro que começou como um convívio de inverno e acabou por revelar uma ambição maior. Organizado pela Leap Assets e pela Campo Culture, o evento marcou a primeira apresentação pública, no local, de um novo projeto de hospitalidade em desenvolvimento para a Ericeira, pensado a partir da comunidade e do território.O momento simbólico foi a iluminação de uma árvore de Natal, mas o significado do encontro foi além desse gesto. Ao longo de várias horas, o espaço acolheu moradores da região, famílias, produtores locais, residentes internacionais e visitantes vindos de Lisboa, num ambiente informal que privilegiou a permanência, a conversa e o encontro espontâneo.Durante o evento, a Quinta dos Chãos foi ocupada de forma deliberadamente aberta. Quinze vendedores de comida, produtores artesanais e criadores independentes distribuíram-se pelo terreno, criando um percurso orgânico entre diferentes zonas da propriedade. A maioria tinha ligação direta à Ericeira e às freguesias vizinhas, reforçando o carácter local da iniciativa. Em vez de um espaço centralizado, o desenho incentivou a circulação livre e a descoberta gradual do lugar.A propriedade, que apresenta vestígios de ocupação romana, transformou-se temporariamente num espaço cultural ao ar livre. À medida que a tarde avançava, o ambiente evoluiu de um convívio diurno para um final de dia marcado por música ao vivo, acompanhando a mudança da luz e reforçando a relação entre lugar, tempo e comunidade.Foi neste contexto que os promotores apresentaram os contornos do projeto, concebido como um ecossistema de hospitalidade de uso misto. O plano integra um hotel, residências com marca associada, uma área agrícola ativa e um wellness social club, pensados como partes interligadas de um mesmo território. A proposta afasta-se da lógica de empreendimento isolado, procurando articular turismo, habitação, produção agrícola e vida social num modelo contínuo.Segundo Rami Moughabghab, diretor do projeto, o objetivo do encontro foi observar a relação espontânea entre pessoas e espaço antes de qualquer construção. A resposta do público, afirmou, confirmou que o lugar já gera ligação e sentido de pertença.No centro da quinta, uma oliveira centenária assumiu um papel simbólico e físico. É em torno dessa árvore que o projeto se organiza conceptual e espacialmente. É também daí que nasce o nome ORO. A palavra aproxima-se de “ouro”, mas remete igualmente, enquanto verbo, para o ato de “orar”. ORO, de Santo Isidoro, assume assim um duplo significado: valor e contemplação, permanência e ligação à terra.O perfil dos participantes refletiu uma tendência mais ampla. Estiveram presentes moradores da Ericeira e arredores, famílias que dividem a sua vida entre a capital e a costa, turistas de estadias prolongadas e profissionais internacionais atraídos pela proximidade ao mar, pela natureza e pela acessibilidade a Lisboa.Num território sujeito a forte pressão imobiliária e rápida transformação, o ORO afirma-se como uma proposta que coloca o tempo, o lugar e as pessoas no centro do processo. Mais do que responder a uma tendência, o projeto procura demonstrar que é possível investir criando valor duradouro, reforçando laços locais e respeitando a identidade do território. O encontro em Santo Isidoro deixou essa leitura clara: existe uma comunidade atenta, presente e disponível para participar ativamente na construção de novos modelos de habitar e acolher.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.