Visoko konkurentna noć u okviru Riyadh Seasona završena jednoglasnim odlukama
Nakon osam mjeseci izazova... WBC Boxing Grand Prix završen u Rijadu krunisanjem četiri svjetska prvakaRIJAD, SAUDI ARABIA, December 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nakon osam mjeseci intenzivnih takmičenja, WBC Boxing Grand Prix zaključen je danas (u subotu) u Boulevard Cityju u Rijadu, u okviru Riyadh Seasona, globalnom boksačkom večeri koja je uključivala četiri finalna meča i rezultirala krunisanjem prvaka u četiri težinske kategorije, svi odlukama sudija jednoglasno, nakon izuzetno izjednačenih i visoko konkurentnih borbi.
Pobjednicima su uručeni simbolični šampionski pojasevi Svjetskog boksačkog vijeća (WBC), uz novčanu nagradu od 100.000 američkih dolara za svakog prvaka, dok je svaki finalista dobio nagradu u iznosu od 50.000 američkih dolara.
U finalu srednje kategorije, australijski bokser Dylan Biggs osvojio je titulu nakon pobjede jednoglasnom odlukom sudija, osiguravši šampionat u borbi obilježenoj snagom i taktičkom disciplinom, te upisavši svoje ime među prvake inauguralnog izdanja turnira.
Tokom večeri, argentinski bokser Kevin Ramírez okrunjen je za prvaka teške kategorije, nakon što je jednoglasnom odlukom savladao bosanskohercegovačkog boksera Ahmeda Krnjića u snažnom meču u kojem je Ramírez dominirao tokom svih rundi, podigavši trofej uz snažan aplauz publike.
U perolakoj kategoriji, meksički bokser Brandon Mejía Mosqueda osvojio je titulu pobjedom jednoglasnom odlukom protiv italijanskog boksera Mohameda Gamlija, u borbi koja je kombinovala brzinu i tehniku, potvrdivši Mosquedu kao jednog od najperspektivnijih mladih talenata u ovoj kategoriji.
Titulu u superlakoj kategoriji osvojio je kolumbijski bokser Carlos Otría, koji je jednoglasnom odlukom savladao boksera iz Uzbekistana Mujibullaha Tursunova, nakon izuzetno konkurentnog meča obilježenog kontinuiranim razmjenama udaraca, prije nego što je konačna odluka sudija pripala Otríji.
Svi finalni mečevi održani su prema profesionalnim pravilima odobrenim od strane WBC-a, u organizacionom okviru visokog standarda koji odražava uspješno partnerstvo s Riyadh Seasonom, s ciljem pružanja mladim talentima globalne platforme za predstavljanje svojih vještina i podizanje nivoa međunarodne konkurencije.
Vrijedi napomenuti da je prva faza turnira održana u aprilu ove godine, uz učešće 128 boksera iz više od 40 zemalja, koji su se takmičili za slavu u svijetu boksa kroz priliku omogućenu od strane Riyadh Seasona u partnerstvu sa Svjetskim boksačkim vijećem (WBC).
Predsjednik Upravnog odbora Generalne uprave za zabavu (GEA) i predsjednik Saudijskog boksačkog saveza, Njegova Ekselencija Turki Alalshikh, najavio je pokretanje turnira prošlog decembra u saradnji s WBC-om, naglasivši da ova inicijativa predstavlja globalnu platformu za mlade talente kako bi pokazali svoje sposobnosti i takmičili se na najvišem nivou pod okriljem Riyadh Seasona.
Zaključenje WBC Boxing Grand Prixa potvrđuje izuzetan uspjeh turnira i snažan angažman publike, dok Riyadh Season nastavlja privlačiti velika međunarodna događanja i pružati izuzetna iskustva koja dodatno jačaju prisustvo Rijada na globalnoj sceni.
