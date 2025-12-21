Una noche de alta competitividad en Riyadh Season culmina con decisiones unánimes

Tras ocho meses de desafíos… el WBC Boxing Grand Prix concluye en Riad con la coronación de cuatro campeones mundiales

RIAD, SAUDI ARABIA, December 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Tras ocho meses de intensa competencia, el WBC Boxing Grand Prix concluyó hoy (sábado) en Boulevard City, en Riad, como parte de Riyadh Season, con una velada internacional que incluyó cuatro combates finales y que culminó con la coronación de campeones en cuatro divisiones de peso, todos definidos por decisión unánime tras enfrentamientos muy disputados y de alto nivel competitivo.Los ganadores recibieron el cinturón simbólico de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), además de un premio en efectivo de USD 100.000 para cada campeón, mientras que cada finalista obtuvo USD 50.000.En la final de peso medio, el boxeador australiano Dylan Biggs se adjudicó el título de la división tras vencer a su rival por decisión unánime, asegurando el campeonato luego de un combate marcado por la fortaleza física y la disciplina táctica, e inscribiendo su nombre entre los campeones de la edición inaugural del torneo.La velada también presenció la coronación del argentino Kevin Ramírez como campeón de peso pesado, tras imponerse por decisión unánime al bosnio Ahmed Krnjić en un contundente combate en el que Ramírez mantuvo el control a lo largo de los asaltos, levantando el trofeo entre los aplausos del público.En la división pluma, el boxeador mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquistó el título con una victoria por decisión unánime frente al italiano Mohamed Gamli, en un combate que combinó velocidad y técnica, confirmando a Mosqueda como una de las promesas más destacadas de la categoría.Por su parte, el título de superligero fue obtenido por el colombiano Carlos Otría, quien derrotó por decisión unánime al uzbeko Mujibullah Tursunov tras un duelo competitivo con intercambios constantes, antes de que el veredicto de los jueces favoreciera a Otría al término de los asaltos.Todos los combates finales se disputaron bajo reglamentos profesionales aprobados por el WBC, dentro de un marco organizativo de alto nivel que refleja la exitosa alianza con Riyadh Season, orientada a brindar a los talentos emergentes una plataforma global para exhibir sus habilidades y elevar el nivel de la competencia internacional.Cabe destacar que la primera fase del torneo se celebró el pasado mes de abril y contó con la participación de 128 boxeadores de más de 40 países, todos compitiendo por la gloria en el mundo del boxeo mediante una oportunidad hecha posible por Riyadh Season en asociación con el Consejo Mundial de Boxeo (WBC).El presidente del Consejo de Administración de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA) y presidente de la Federación Saudí de Boxeo, Su Excelencia Turki Alalshikh, había anunciado el lanzamiento del torneo el pasado mes de diciembre en colaboración con el WBC, subrayando que la iniciativa sirve como una plataforma global para que los jóvenes talentos demuestren sus capacidades y compitan al más alto nivel bajo el paraguas de Riyadh Season.La conclusión del WBC Boxing Grand Prix confirma el notable éxito del torneo y la sólida participación del público, mientras Riyadh Season continúa atrayendo grandes eventos internacionales y ofreciendo experiencias excepcionales que refuerzan aún más la presencia de Riad en el escenario global.

