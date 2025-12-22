AENO uvádí na trh inteligentní HD5 AI fén na vlasy, dostupný exkluzivně v Datartu spolu s novinkami Canyon
EINPresswire.com/ -- Společnost AENO představuje svůj nejnovější produkt v oblasti chytré péče o vlasy – AENO HD5 AI Hair Dryer, který je nyní k dostání např. v Datartu. Novinka reaguje na rostoucí poptávku po technologiích, jež kombinují pohodlí, efektivitu a inteligentní asistenci v každodenním životě. Spolu s HD5 mohou zákazníci v Datartu zakoupit také další praktické gadgety značky Canyon, například Hexagon WCS-310 3v1 bezdrátovou nabíjecí stanici či OnPower 510 powerbanku.
AENO HD5 AI ProDryer: profesionální sušení snadno a rychle
Nový fén AENO HD5 využívá umělou inteligenci k automatickému nastavení proudu vzduchu a teploty, čímž zajišťuje rychlejší sušení a výsledný efekt jako ze salonu. Chytré senzory měří vzdálenost k vlasům a při potřebě snižují teplotu, aby se zabránilo přehřátí a zachovala se přirozená vlhkost. Technologie InfraCare kombinuje jemné infračervené teplo a modré světlo pro větší komfort pokožky hlavy a podporu síly vlasů. Ergonomický design, tichý chod a možnost ovládání dotykem či hlasem zajišťují pohodlné každodenní používání. Ionizace navíc redukuje krepatění a statickou elektřinu.
Canyon Hexagon WCS-310 3v1: bezdrátové nabíjení pro každodenní pohodlí
Bezdrátová nabíjecí stanice Canyon Hexagon WCS-310 umožňuje současné nabíjení smartphonu, sluchátek a chytrých hodinek. Moderní design a kompaktní rozměry z ní dělají ideálního pomocníka na pracovní stůl i noční stolek.
Canyon OnPower 510: bezpečnost na cestách
Magnetická powerbanka Canyon OnPower 510 nabízí tři úrovně ochrany – proti přehřátí, přepětí a zkratům – a díky lehkému provedení je ideálním společníkem na cesty, do práce i na dlouhé dny mimo domov.
Chytrá technologie pro skutečný život
Novinky AENO a Canyon v nabídce Datartu dokazují, že moderní technologie mohou usnadnit každodenní život – od péče o vlasy přes organizované nabíjení až po bezpečné cestování.
Tatyana Domme
Tatyana Domme
ASBIS
