KUZÁ posiciona un nuevo estándar de turismo sostenible en Cozumel con resultados ambientales y sociales medibles

¡Pisa el freno! hay vida cruzando Protegemos la fauna silvestre de Cozumel mediante la sensibilización, la creación de cruces seguros y el fomento del cuidado de todos los seres vivos.

A través de KUZÁPAAL, inspiramos a los niños a amar la naturaleza y actuar en favor de la sostenibilidad. Los talleres interactivos, las visitas de campo y el aprendizaje creativo convierten la curiosidad en un compromiso medioambiental para toda la vida,