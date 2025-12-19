KUZÁ posiciona un nuevo estándar de turismo sostenible en Cozumel con resultados ambientales y sociales medibles
KUZÁ promueve turismo responsable en Cozumel al unir experiencias con sostenibilidad, reforestación de manglares, educación ambiental y empleo local.COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, December 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- KUZÁ Beach & Adventure Park, el parque de playa y aventura que ha redefinido la experiencia turística en Cozumel, se consolida como referente de sostenibilidad en el destino gracias a una estrategia integral de responsabilidad ambiental y social enfocada en proteger los ecosistemas, fortalecer a la comunidad y generar valor a largo plazo.
Desde su concepción, KUZÁ fue diseñado bajo una visión clara: desarrollar un destino turístico de clase mundial en armonía con el entorno natural de Cozumel. Rodeado de flora y fauna nativa, el parque promueve un contacto genuino con la naturaleza y una operación alineada con la conservación del territorio. Con la próxima apertura de su segunda etapa, que incorporará una nueva zona de aventuras al aire libre, KUZÁ reafirma su compromiso de crecer de forma responsable, consolidándose como un atractivo integral tanto para el turismo de cruceros como para el turismo tradicional.
Sostenibilidad que se demuestra, no solo se declara
El liderazgo de KUZÁ en turismo sostenible se traduce en acciones concretas que van más allá de la operación turística, integrando bienestar social, conservación ambiental y desarrollo económico local. Entre los principales frentes destacan:
1) Conservación costera: “Raíces para el Futuro”
A través del Programa de Conservación de Manglares “Raíces para el Futuro”, KUZÁ ha involucrado activamente a la comunidad y a sus visitantes en 33 jornadas de restauración, logrando la siembra de 233 plantas de mangle rojo y 548 semillas, contribuyendo de manera directa a la preservación de los ecosistemas costeros de Cozumel.
2) Protección de fauna: seguridad vial y tortugas marinas
KUZÁ implementa el proyecto “¡Pisa el freno, hay vida cruzando!”, una iniciativa de señalización preventiva diseñada para reducir el atropellamiento de fauna nativa en Cozumel. Tras un diagnóstico para identificar los tramos donde con mayor frecuencia la vida silvestre cruza las vías y se registran incidentes asociados al exceso de velocidad, KUZÁ instaló señalética estratégica que invita a los conductores a disminuir la velocidad y a conducir con mayor precaución, contribuyendo así a la conservación de especies locales particularmente vulnerables, como el mapache enano, el coatí isleño, las tortugas mojinas y diversas especies de aves.
Además, durante la temporada de anidación de tortuga marina, la brigada KUZÁ participó en labores de monitoreo, limpieza y protección de nidos en el Campamento San Martín, logrando considerables avances: 16 nidos limpiados, 186 nidos marcados y 120 crías liberadas al mar.
3) Educación ambiental: “Kuzápaal”
La educación ambiental infantil es un pilar del legado de KUZÁ. A través del programa “Kuzápaal”, el parque ha impactado a cerca de 400 niños con actividades educativas centradas en la conservación del mapache enano de Cozumel y en la importancia de los manglares, promoviendo desde edades tempranas una cultura de respeto y protección del entorno natural.
4) Impacto comunitario y economía local
KUZÁ fortalece la vinculación comunitaria mediante visitas guiadas para adultos mayores y grupos escolares. A la vez, genera empleo directo para más de 300 familias cozumelenses, impulsando oportunidades y derrama económica en la isla.
Estas acciones se complementan con iniciativas ambientales comunitarias como la donación de alimento para refugios de animales, la reubicación segura de panales en colaboración con Bee Friendly Cozumel y el monitoreo de la mariposa monarca junto a Alas Mayas, ampliando el impacto positivo más allá de las instalaciones del parque.
“KUZÁ representa nuestra visión de un turismo que protege, educa y genera valor para la comunidad local. No se trata solo de ofrecer experiencias memorables, sino de cuidar Cozumel hoy y para las futuras generaciones”, señaló Leyla Osorio, CEO de Global Cruises. “Estamos orgullosos de liderar un proyecto que integra diversión, cultura y sostenibilidad de manera responsable”.
Con esta visión y resultados tangibles, KUZÁ se posiciona como un referente del turismo sostenible en el Caribe Mexicano, demostrando que el desarrollo de experiencias de alto nivel puede y debe construirse con responsabilidad ambiental y social.
ACERCA DE KUZÁ
KUZÁ es el primer y único parque de playa y aventura en Cozumel que integra de forma armónica manglares, selva y zonas costeras en un entorno de recreación responsable. Con 200 acres naturales y más de 30 actividades al aire libre, el parque ofrece experiencias de playa, aventura, cultura y contacto con la naturaleza, combinando entretenimiento y conservación ambiental.
KUZÁ genera un impacto positivo en la isla con más de 300 empleos directos, 700 empleos indirectos y una red de más de 70 proveedores locales en Quintana Roo. En el ámbito ambiental, ha logrado la transformación de más de 38,000 envases, evitando la tala de árboles, y la reutilización de más de 1,500 kg de plástico, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.
Sostenibilidad en KUZÁ
