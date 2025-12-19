JessC: La voz asiática que está conquistando el mundo y ahora pone su mirada en Sudamérica Su

Con una fusión de pop, rock, teatro y energía sanadora, la artista se prepara para dialogar con el público sudamericano y abrir nuevas colaboraciones culturales

BRAZIL, December 18, 2025 / EINPresswire.com / -- IntroducciónNacida en Malasia y radicada en Australia, JessC es una de las artistas asiáticas más versátiles de la escena actual. Doctora en medicina, cantautora, actriz teatral y música certificada en terapia sonora, su obra combina sensibilidad, dramatismo y un sonido profundamente emocional.En los últimos años, logró presencia en radios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y otros 15 países, además de ser destacada por Rolling Stone. En 2025, ganó el premio “Best Asian Pop” en los InterContinental Music Awards (ICMA).Ahora, JessC inicia una nueva etapa: conectar con la cultura, el ritmo y la identidad musical de Sudamérica.Q&AQ1. ¿Cómo describirías tu evolución artística en los últimos años?Mi trayectoria ha sido una mezcla de pop, rock, teatro musical y música cinematográfica. Comencé como cantante de pop, pero descubrí que mi voz podía contar historias más profundas. Mi formación médica y mi experiencia en música sanadora también me permitieron crear piezas que conectan emocionalmente con la gente. Mi evolución es un puente entre culturas y emociones.Q2. Tus canciones han sonado en radios de más de 15 países. ¿Qué significa para ti estereconocimiento?Es una emoción enorme. Escuchar “Six Feet Deep” en radios de Estados Unidos, Reino Unido o Francia me hizo entender que la música realmente no tiene fronteras. Ser destacada por Rolling Stone también fue muy significativo. Para una artista independiente asiática, es un logro que confirma que la autenticidad se escucha en cualquier parte del mundo.Q3. Ganaste el premio “Best Asian Pop” en los ICMA 2025. ¿Qué representa para ti?Este premio pertenece a mi equipo y a todas las personas que creen en mi arte. Los jueces han trabajado con Celine Dion, Ricky Martin o Selena Gomez, así que recibir su reconocimiento fue increíble. También demuestra que la música asiática tiene un espacio importante en la escena global.Q4. ¿Qué te inspira actualmente como compositora?Mis vivencias personales, especialmente los momentos vulnerables. Mi próximo single, “One Chance”, nació durante uno de los momentos más frágiles de mi vida en Toronto. Es una canción sobre renacer, transformar la oscuridad en fuerza.Q5. ¿Qué significa para ti la música sudamericana?Para mí, la música sudamericana siempre ha sido como un fuego vivo, un pulso que nunca se apaga. Cada ritmo trae una historia; cada melodía refleja el valor de un pueblo. Me recuerda que la música no se “crea”: la música vive dentro de nosotros. Por eso sueño con colaborar algún día con productores y artistas sudamericanos.Q6. ¿Por qué decidiste enfocar el 2026 en el público sudamericano?Porque siento una conexión real con la energía de la región. Sudamérica ama la música intensa, honesta y emocional; creo que mi propuesta puede encontrar allí un nuevo hogar. Quiero llevar mis canciones a Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lima y Ciudad de México, además de explorar colaboraciones y proyectos interculturales.Q7. ¿Qué pueden esperar tus fans sudamericanos en esta nueva etapa?Nueva música, nuevas historias y una conexión más directa. Estoy preparando material pensado especialmente para el público sudamericano y espero visitar la región muy pronto. Quiero presentar un show que combine emoción, teatralidad y energía sanadora.Acerca de JessCJessC es una cantautora, intérprete y música de sanación certificada, nacida en Malasia y radicada en Australia. Su sonido, que fusiona el pop cinematográfico con mensajes de esperanza, empatía y fortaleza, refleja su compromiso con la conexión humana. A través de su música, JessC busca inspirar sanación, unión y un sentido de conexión global.Enlaces OficialesFacebook: https://www.facebook.com/jessc.official.au YouTube : https://www.youtube.com/@JessC.Official Instagram : https://www.instagram.com/jessc.official/ Spotify : https://open.spotify.com/search/jessc

