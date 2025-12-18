La cocina española conquista Polanco con una propuesta contemporánea
Restaurante de cocina española en Polanco refleja el impacto global de la gastronomía ibérica y su evolución contemporánea en la CDMX.MEXICO CITY, MEXICO, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- El restaurante de cocina española vive una época dorada. Su influencia ha trascendido fronteras, y en México, específicamente en Polanco, se ha iniciado una nueva ola de propuestas que están redefiniendo la experiencia.
El impacto global y local de la cocina española
La gastronomía española goza de prestigio mundial. Es avalada por reconocimientos como el sello ‘Restaurants from Spain’, otorgado a más de 500 restaurantes en 2025, sin olvidar su liderazgo en premios como los World’s 50 Best en 2024.
Este auge mundial se refleja en México con una importante adopción de productos españoles que, a su vez, permea en los sabores a nivel nacional.
De acuerdo con las cifras más actuales del gobierno mexicano, España fue la principal fuente de origen del aceite de oliva y del vino de uvas frescas importado por México en 2024.
En ambos casos, la CDMX fue el mayor comprador, lo que llevó a incentivar el crecimiento de la cocina española en sus restaurantes más representativos.
El auge de iniciativas gastronómicas españolas en la CDMX
Particularmente la CDMX está adoptando tendencias de cocina española mediante iniciativas como “Spain Fusion México” (programa Spain Food Nation de ICEX) que en 2025 reunió a 19 empresas españolas para promocionar aceites, vinos y productos gourmet en la Ciudad de México.
Se sumó “Sabor es Polanco 2025”, uno de los festivales gastronómicos más importantes de América Latina, que en su onceava edición contó con 75 restaurantes, incluyendo destacadas expresiones españolas.
Amaral, raíces españolas con una oferta contemporánea
Esta fusión de sabores y técnicas trasciende los festivales, con conceptos como Amaral, el restaurante español de alta cocina que vive en el hotel Presidente InterContinental en Polanco.
El espacio es un bistró de estilo Art Déco con paredes altas blancas, detalles dorados y enormes candelabros de cristal, lo que crea un ambiente luminoso y elegante que por la noche suma música en vivo en su piano bar.
Participante en “Sabor es Polanco 2025”, Amaral, liderado por la chef Martha Brockmann, trabaja con productos del mar, arroces y técnicas tradicionales a través de una visión contemporánea.
Su carta reúne clásicos y creaciones propias. Croquetas de jamón ibérico, arroces y fideuás con mariscos al estilo St. James, tacos de pato con influencias españolas y cortes con papas soufflé.
En 2025 sumó una carta de arroces en colaboración con el grupo madrileño St. James, referente en arrocerías de España, con versiones fusión como arroz a banda con calamar y salsa romesco, que adaptan la tradición al paladar mexicano.
Para maridar, ofrece coctelería de autor inspirada en el Mediterráneo y una selección de vinos españoles de la cava más grande de Latinoamérica, con 2,500 etiquetas y 40,000 botellas.
En suma, propuestas como las de este restaurante simbolizan el éxito de la comida española en México. Ofreciendo una experiencia cuidada que refleja el impacto global de esta gastronomía en un punto tan clave del país como lo es Polanco.
José Adrián Zermeño Garduño
Mizuna S.A de C.V
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.