Labyrinthehaus Altenburg stellt neues Indoor-Erlebnis 'Die Prüfung der Vier' vor

Neue interaktive Attraktion verbindet Rätsel, Teamarbeit und Fantasy-Storytelling

Mit der Prüfung der Vier wollten wir ein Erlebnis schaffen, das Abenteuer, Rätsel und Fantasy verbindet und Familien sowie Gruppen in eine andere Welt eintauchen lässt.” — — Bernardus Barber-Seyberth, Erfinder des Labyrinthehaus

ALTENBURG, GERMANY, December 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Labyrinthehaus Altenburg hat mit „ Die Prüfung der Vier “ ein neues interaktives Indoor-Erlebnis eingeführt, das Besucherinnen und Besucher zu einer gemeinsamen Herausforderung aus Logik, Geschicklichkeit und Teamarbeit einlädt. Das neue Konzept richtet sich an Familien, Gruppen, Firmen und Vereine und ist ganzjährig unabhängig vom Wetter nutzbar.„Die Prüfung der Vier“ ist als gruppenbasiertes Abenteuer konzipiert, bei dem Teilnehmende vier thematisch unterschiedliche Prüfungen absolvieren müssen. Jede Prüfung legt den Fokus auf eine andere Fähigkeit: Mut, Verstand, Geschicklichkeit und Teamgeist. Das Erlebnis kombiniert Rätselaufgaben, koordinative Herausforderungen und erzählerische Elemente zu einem zusammenhängenden Ablauf.Atmosphärisch ist die Attraktion mystisch und leicht spannend gestaltet, bleibt dabei jedoch familienfreundlich. Soundeffekte, Lichtinszenierungen und eine fortlaufende Geschichte schaffen eine immersive Umgebung, die sich an verschiedene Altersgruppen anpasst. Die Teilnehmenden werden dabei von der Stimme der fiktiven Figur „Askar, der Verfluchte“, durch das Abenteuer geführt.Inhaltlich ist das Erlebnis in eine Fantasy-Erzählung eingebettet: Ein alter Fluch liegt über dem Labyrinthehaus, und nur wer alle vier Prüfungen meistert, kann den Weg hinaus finden. Die Geschichte verbindet klassische Escape-Game-Elemente mit der besonderen Struktur eines Labyrinths.„Mit der Prüfung der Vier wollten wir ein Erlebnis schaffen, das Familien, Gruppen und Teams gleichermaßen anspricht – eine Mischung aus Abenteuer, Rätseln und Fantasy. Ziel ist es, Menschen gemeinsam vor Herausforderungen zu stellen und sie für eine gewisse Zeit in eine andere Welt eintauchen zu lassen“, erklärt Bernardus Barber-Seyberth, Erfinder des Labyrinthehaus Altenburg.Das Labyrinthehaus Altenburg ist seit über 20 Jahren als Freizeitattraktion in der Region aktiv. Das neue Konzept „Die Prüfung der Vier“ wird seit Anfang November angeboten und ergänzt das bestehende Angebot um ein storybasiertes Gruppenerlebnis. Die Dauer des Abenteuers beträgt je nach Gruppengröße etwa 90 bis 120 Minuten.Die Attraktion eignet sich unter anderem für Familienausflüge, Kindergeburtstage, Firmenevents, Vereinsaktivitäten, Schulklassen sowie Junggesellenabschiede. Auch für Touristinnen und Touristen aus dem Raum Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Gera und Altenburg stellt das Angebot ein wetterunabhängiges Ausflugsziel dar.Das Labyrinthehaus Altenburg befindet sich in der Hausweg 40, 04600 Altenburg. Parkmöglichkeiten sind vorhanden, Buchungen sind online möglich.Weitere Informationen unter: https://www.labyrinthehaus.com

