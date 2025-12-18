NedGraphics bestätigt Teilnahme an der Heimtextil 2026 und präsentiert die Zukunft des digitalen Handwerks

FRANKFURT, HESSE, GERMANY, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- NedGraphics freut sich, seine erneute Teilnahme an der Heimtextil, der weltweit führenden Fachmesse für Textilien und Interior Design, bekannt zu geben. Die Messe findet vom 13. bis 16. Januar 2026 in Frankfurt am Main, Deutschland, statt. In diesem Jahr markiert NedGraphics einen wichtigen Meilenstein mit der Einführung von NedGraphics 2026, einer Software-Suite der nächsten Generation, die eine neue Ära hybrider Kreativität, digitaler Intelligenz und der beständigen Kraft menschlichen Handwerks unterstützt.

Besucher finden NedGraphics in Halle 6.1, Stand F48, wo das Unternehmen Innovationen präsentiert, die die Art und Weise, wie Designer weltweit produktionsreife Designs denken, gestalten und umsetzen, auf ein neues Niveau heben.

Das Trendthema der Heimtextil 2026, „Craft is a Verb“, spiegelt eine wachsende Bewegung wider, in der intuitive menschliche Gesten mit anspruchsvollen digitalen Workflows koexistieren. Dieser Wandel passt nahtlos zu NedGraphics 2026, das Designer dabei unterstützt, noch fließender zwischen kreativer Spontaneität und präziser technischer Umsetzung zu wechseln.

Die Version NedGraphics 2026 führt intelligentere Designfunktionen, höhere Geschwindigkeit und intuitivere Werkzeuge ein, mit denen Studios Skizzen, Texturen, Strukturen und mehrschichtige Kompositionen mühelos in professionelle Ergebnisse verwandeln können. Jede Neuerung wurde entwickelt, um den kreativen Prozess zu würdigen und gleichzeitig die Art und Weise zu modernisieren, wie Ideen Realität werden.

Wir laden alle Besucher der Heimtextil herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und die zahlreichen Neuerungen von NedGraphics 2026 kennenzulernen. Die diesjährige Version vereint künstliche Intelligenz, immersive Visualisierung und moderne Workflow-Intelligenz, um den sich wandelnden Anforderungen globaler Textildesigner gerecht zu werden. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

* KI-gestützte Designbeschleunigung in den Bereichen Farbe, Muster und Asset-Management, die kreative Engpässe beseitigt und die Dateiorganisation vereinfacht.

* NEDTag-Automatisierung, die intelligente Metadaten anwendet, Kollektionen effizient organisiert und Assets sofort auffindbar macht.

* Easy Coloring, ein KI-gestützter Assistent, der aus einfachen Texteingaben themenbasierte Farbvarianten und Paletten generiert und so kreative Exploration beschleunigt.

* Einheitliche 3D-Visualisierung, mit realistischer Stoffsimulation, verbesserter Texturvorschau und interaktiver Darstellung für präzise Designfreigaben.

* NEDKey-basierte Cloud-Workflows, die flexible Lizenzierung, Mobilität und Zugriff auf neueste Funktionen ermöglichen.

* Erweiterte Konnektivität zu Adobe®-Anwendungen sowie ERP- und PLM-Systemen für einen optimierten Design-to-Production-Prozess.

* Performance-Verbesserungen mit verfeinerten Benutzeroberflächen, visuellen Optimierungen und schnelleren Workflows für Print, Weave, Jacquard und Tuft.

* Erweiterte Dobby-Funktionen, einschließlich zusätzlicher Maschinenkonvertierungen und Unterstützung für Mehrfach-Schusseinträge.

* OPTINED Academy, eine neue, selbstgesteuerte Online-Lernplattform, die Teams dabei unterstützt, neue Funktionen im eigenen Tempo zu erlernen.

Diese Innovationen unterstreichen das langjährige Engagement von NedGraphics, digitales Handwerk weiterzuentwickeln und Designer dabei zu unterstützen, kreativ und technisch präzise zugleich zu arbeiten.

Die Teilnahme von NedGraphics an der Heimtextil unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die sich wandelnden Anforderungen der globalen Textilbranche. In einer Zukunft, in der menschliche Kreativität unverzichtbar bleibt und digitale Werkzeuge ihre Wirkung verstärken, steht NedGraphics weiterhin an der Schnittstelle von Vorstellungskraft und Technologie.

Veranstaltungsdetails

Heimtextil 2026

13.–16. Januar 2026

Messe Frankfurt, Halle 6.1, Stand F48

Wir laden alle Besucher ein, unser Team zu treffen, die Möglichkeiten von NedGraphics 2026 zu entdecken und zu erfahren, wie diese Innovationen ihre Arbeit im kommenden Jahr bereichern können.

Für Termine, Demonstrationen oder Presseanfragen besuchen Sie uns gerne in Halle 6.1, Stand F48. Unsere Experten stehen Ihnen während der gesamten Messe zur Verfügung. Wir freuen uns auf den Austausch und darauf, gemeinsam das nächste Kapitel des digitalen Handwerks zu gestalten.

Über NedGraphics

NedGraphics™ ist ein führender Anbieter von CAD/CAM- und Textildesign-Softwarelösungen für die Bereiche Bekleidung, Heimtextilien, Bodenbeläge und die gesamte Textilindustrie. Ziel des Unternehmens ist es, Designer mit innovativen Werkzeugen zu unterstützen, die Kreativität und Technologie nahtlos miteinander verbinden. NedGraphics-Lösungen ermöglichen die Entwicklung produktionsreifer Designs mit höherer Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz. Durch die Digitalisierung von Design- und Entwicklungsprozessen werden Fehler reduziert, Workflows optimiert und Musterkosten gesenkt – mit positiven Effekten auf Produktivität und Nachhaltigkeit. NedGraphics ist Teil der Dorado Software Group, einer Division von Constellation Software Inc. (TSX: CSU). Weitere Informationen finden Sie unter nedgraphics.com.

