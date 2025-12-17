El Festival Global de Fans de JETOUR se une al Festival Liwa: Un Encuentro Mundial para los Aficionados al Off-Road
EINPresswire.com/ -- El 20 de diciembre, JETOUR debutará con su Festival Global de Fans en el Festival Liwa, el principal evento automotriz desértico invernal de Medio Oriente. Como Socio Principal, JETOUR mostrará sus capacidades off-road, junto a entusiastas de todo el mundo. Bajo el lema "GO WILD GO BEYOND", el evento promete una mezcla única de cultura, viaje y aventura para la comunidad global off-road y los fans de JETOUR.
Con la estrategia "Travel+" de JETOUR desplegándose globalmente, su distintiva cultura off-road está llegando a nuevas fronteras. Al innovar en tecnología off-road accesible y cultivar una creciente comunidad global, JETOUR desbloquea horizontes más amplios para los entusiastas, ofreciendo una puerta de entrada a aventuras más libres y expansivas.
En el festival, JETOUR exhibirá sus modelos, incluidos el G700 y la serie T, con oportunidades exclusivas de prueba de manejo. Los asistentes podrán experimentar la emoción de un desfile desértico de 100 vehículos, disfrutar de la actuación musical co-creada y explorar las exhibiciones de modificaciones personalizadas. Cada actividad está diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva que combina la pasión off-road y la cultura "Travel+". JETOUR también debutará la "EDICIÓN G700 TOPFIRE", especialmente diseñada para el extremo desierto de Liwa, subrayando las capacidades off-road líderes de JETOUR.
Lo más emocionante es que el evento contará con la presencia de la leyenda del off-road y piloto de rally mundialmente reconocido, Robbie Gordon. Los asistentes aprenderán directamente de él, dominando teoría off-road y habilidades prácticas, experimentando las capacidades de JETOUR y disfrutando de las auténticas técnicas de conducción desértica de primera mano entre las impresionantes dunas.
Donde convergen la cultura off-road, una comunidad global y las dunas doradas de Liwa: se avecina una aventura épica para 2025. Manténganse atentos, mientras más sorpresas se revelan desde el corazón del desierto emiratí.
Tina Liu
