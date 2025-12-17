Envu inaugura nova unidade In2Care® para escalar globalmente soluções de gestão de mosquitos alinhadas à natureza

(Da esquerda para a direita) Líderes da Envu Ronan Stephens, Head Global de Supply; Melanie Nolden, Gerente de Integração; e Soheil Abed, Gerente Internacional de Produto e Supervisor de Produção EMEA, marcam a inauguração da nova unidade de produção In2Care®. Vista externa da unidade da Envu em Wageningen, nos Países Baixos, que agora abriga capacidades ampliadas de produção para as tecnologias In2Care®.

Unidade de Wageningen, Países Baixos, expande a capacidade de produção das soluções In2Care à medida que a adoção global se acelera.

CARY, NC, UNITED STATES, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, uma empresa global de ciências ambientais que oferece inovações visionárias para proteger e melhorar a saúde dos ambientes em todo o mundo, anunciou hoje a abertura de uma nova unidade de produção do In2Careem Wageningen, Países Baixos.Construída especificamente para atender à crescente demanda global por soluções de controle de mosquitos que respeitam o meio ambiente, a nova unidade de produção amplia a capacidade de fabricação interna do portfólio In2Care da empresa e fortalece sua capacidade de abastecer de forma confiável os clientes em mercados-chave em todo o mundo. A unidade também representa um marco importante na integração da In2Care, que se juntou oficialmente à Envu em janeiro de 2025.Colaboradores e líderes da Envu celebraram a inauguração em 10 de dezembro com uma cerimônia de corte de fita, visita às instalações e demonstrações de equipamentos.Como funciona a Estação de Mosquitos In2CareA Estação de Mosquitos In2Care da Envu é uma ferramenta direcionada de controle que utiliza um processo de autodisseminação guiado pelo comportamento dos mosquitos para controlar espécies incômodas e transmissoras de doenças. A estação atrai Aedes aegypti e mosquitos Culex que se reproduzem em recipientes, aproveitando seus movimentos naturais para distribuir dois ingredientes ativos — um larvicida e um fungo biológico de ação lenta — em criadouros próximos, incluindo aqueles normalmente ocultos ou inacessíveis para operadores profissionais.O resultado é uma proteção mais ampla e duradoura contra populações de mosquitos ligadas a doenças como Zika, chikungunya, dengue e vírus do Nilo Ocidental. O design de dupla ação da estação ajuda a impedir que larvas se desenvolvam em adultos e elimina mosquitos adultos contaminados em poucos dias — antes que possam transmitir doenças — estendendo o controle por várias gerações de mosquitos.Atendendo à demanda global por inovação que respeita a natureza.A Estação Mosquito In2Care é vendida globalmente, com forte aceitação nos Estados Unidos, América Latina e mercados em toda a Ásia. A crescente demanda por tecnologias de controle de mosquitos direcionadas e que respeitem o meio ambiente aumentou a necessidade de uma produção consistente e escalável. A nova unidade integra-se diretamente aos canais de vendas que a Envu utiliza mundialmente para garantir distribuição confiável e acesso seguro aos clientes.“Esta nova unidade de produção representa um passo estratégico no fortalecimento de nosso portfólio de controle de mosquitos e reforça nosso compromisso em oferecer soluções confiáveis e de alta qualidade que protegem os espaços compartilhados pela sociedade e pela natureza”, disse Gilles Galliou, CEO da Envu. “Ela também marca um progresso importante na expansão de nossa rede operacional global e em dar acesso à Estação de Mosquitos In2Care a mais clientes.”Avançando no controle de mosquitos de próxima geração por meio da expansão da fabricaçãoA unidade de Wageningen reúne a fabricação e montagem de todas as partes proprietárias do sachê de recarga In2Mix— o componente-chave da estação que contém a tira de gaze e os ingredientes ativos — em um espaço moderno único, com maior capacidade operacional e eficiência de fluxo de trabalho.A unidade conta com equipamentos atualizados e espaço ampliado para acomodar o crescimento futuro. A Envu adicionou cinco máquinas de corte e enchimento, juntamente com dois sistemas de carrossel adicionais para produção em grande volume — investimentos que permitirão à empresa dobrar a capacidade total de fabricação ao longo do tempo. A produção já aumentou 25% em 2025 em comparação com 2024.“A mudança para esta nova unidade de produção foi essencial para apoiar nosso crescimento”, disse Ronan Stephens, chefe de fornecimento de produtos da Envu. “Nossa unidade anterior havia atingido seus limites. O espaço ampliado e os equipamentos atualizados nos dão a capacidade de escalar de forma eficiente, aprimorar nossa expertise em produção e assumir total controle do processo de fabricação.”Construindo uma base mais sólida para o crescimento futuroA unidade de Wageningen é apoiada pelas equipes globais de fornecimento de produtos da Envu, juntamente com a expertise em engenharia especializada e o conhecimento operacional de ex-colaboradores da In2Care que se integraram à Envu após a aquisição. Essa experiência combinada foi central para o lançamento bem-sucedido e a expansão da nova unidade.“Este marco reflete a força da equipe que se uniu por meio da aquisição da In2Care”, disse Laura Jacob, Diretora de Pessoas, Cultura e Comunicação. “Os colegas da In2Care têm trabalhado lado a lado com as equipes da Envu desde o primeiro dia, garantindo uma transição perfeita. Este marco marca um novo capítulo para nosso negócio de controle de mosquitos.”Para obter mais informações sobre a Estação de Mosquitos In2Care, visite:Sobre a EnvuFundada em 2022, a Envu é uma empresa construída sobre anos de experiência em ciências ambientais, com o propósito exclusivo de promover ambientes saudáveis para todos, em qualquer lugar. A Envu oferece serviços dedicados em: Controle Profissional de Pragas, Florestas, Ornamentais, Golfe, Controle de Vegetação Industrial, Gramados & Paisagismo, Controle de Mosquitos e Pastagens. A Envu colabora com clientes para desenvolver soluções inovadoras que atendem às suas necessidades hoje e no futuro. O portfólio da Envu consiste em mais de 250 marcas confiáveis e reconhecidas. A empresa emprega mais de 1.000 pessoas, opera em 100 países e possui quatro centros globais de inovação. Para obter informações adicionais, visite www.envu.com Contato para imprensa:Jennifer PooreE-mail: jennifer.poore@envu.comKate HayesE-mail: khayes@hlkagency.comEncontre mais informações em www.envu.com Siga-nos no LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Declarações prospectivasEste comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas em premissas e previsões atuais feitas pela gestão da Envu. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas aqui apresentadas. A empresa não assume qualquer responsabilidade de atualizar estas declarações prospectivas ou de ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

