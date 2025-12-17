Envu khai trương cơ sở In2Care® mới nhằm mở rộng giải pháp quản lý muỗi thân thiện với thiên nhiên trên toàn cầu
(Từ trái sang phải) Lãnh đạo Envu gồm Ronan Stephens, Trưởng bộ phận Cung ứng Sản phẩm Toàn cầu; Melanie Nolden, Tiến sĩ, Quản lý Hội nhập; và Soheil Abed, Quản lý Sản phẩm Quốc tế kiêm Giám sát Sản xuất EMEA, đánh dấu lễ khai trương cơ sở sản xuất In2Care® mới.
Nhà máy tại Wageningen, Hà Lan mở rộng năng lực sản xuất các giải pháp In2Care khi mức độ ứng dụng trên toàn cầu tăng tốcCARY, NC, UNITED STATES, December 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Envu, một công ty khoa học môi trường toàn cầu cung cấp các đổi mới mang tính tiên phong nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của các hệ sinh thái trên toàn thế giới, hôm nay chính thức công bố việc khai trương cơ sở sản xuất In2Care® mới tại Wageningen, Hà Lan.
Được xây dựng chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp quản lý muỗi theo hướng thân thiện với thiên nhiên, cơ sở sản xuất mới này mở rộng năng lực sản xuất nội bộ cho danh mục In2Care® của công ty, đồng thời tăng cường khả năng cung ứng ổn định và đáng tin cậy cho khách hàng tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới. Cơ sở này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập của In2Care, đơn vị đã chính thức gia nhập Envu vào tháng 1 năm 2025.
Ngày 10 tháng 12, các nhân viên và ban lãnh đạo của Envu đã long trọng tổ chức lễ khai trương với nghi thức cắt băng khánh thành, tham quan cơ sở và trình diễn các thiết bị.
Cách thức Hoạt động của Trạm Diệt muỗi In2Care®
Trạm Diệt muỗi In2Care® của Envu là một công cụ quản lý muỗi có mục tiêu, ứng dụng cơ chế tự phát tán dựa trên hành vi nhằm kiểm soát hiệu quả các loài muỗi gây phiền toái và truyền bệnh. Trạm này thu hút muỗi Aedes aegypti và muỗi Culex sinh sản trong các vật chứa, đồng thời tận dụng tập tính di chuyển tự nhiên của các loài muỗi này để phát tán hai hoạt chất, một chất diệt ấu trùng và một loại nấm sinh học tác động chậm, tới các điểm sinh sản xung quanh, bao gồm cả những ổ sinh sản thường bị che khuất hoặc khó tiếp cận đối với các đơn vị kiểm soát chuyên nghiệp.
Nhờ đó, giải pháp mang lại khả năng bảo vệ rộng hơn và bền vững hơn trước quần thể muỗi liên quan đến các bệnh như Zika, chikungunya, sốt xuất huyết dengue và virus West Nile. Thiết kế hai hoạt chất của trạm giúp ngăn ấu trùng phát triển thành muỗi trưởng thành và tiêu diệt những con muỗi trưởng thành đã bị nhiễm trong vài ngày — trước khi chúng có thể kịp truyền bệnh — từ đó mở rộng hiệu quả kiểm soát qua nhiều thế hệ muỗi.
Đáp ứng Nhu cầu Toàn cầu về Các Giải pháp Đổi mới Thân thiện với Thiên nhiên
Trạm Diệt muỗi In2Care® được bán trên toàn cầu, với mức độ ứng dụng mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, Mỹ Latinh và nhiều thị trường ở châu Á. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ quản lý muỗi có mục tiêu và thân thiện với thiên nhiên đã thúc đẩy yêu cầu về sản xuất ổn định và có khả năng mở rộng. Cơ sở mới được tích hợp trực tiếp vào các kênh phân phối mà Envu sử dụng trên toàn cầu, đảm bảo việc cung ứng đáng tin cậy và khả năng tiếp cận sản phẩm ổn định cho khách hàng.
Ông Gilles Galliou, Giám đốc Điều hành của Envu, cho biết: “Cơ sở sản xuất mới này đánh dấu một bước đi chiến lược trong việc củng cố danh mục quản lý muỗi của chúng tôi và khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, chất lượng cao, bảo vệ không gian mà xã hội và thiên nhiên cùng chia sẻ. Điều này cũng đánh dấu tiến bộ quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động toàn cầu của chúng tôi và mang đến cơ hội tiếp cận Trạm Diệt muỗi In2Care® cho nhiều khách hàng hơn.”
Thúc đẩy Giải pháp Kiểm soát Muỗi Thế hệ Mới Thông qua Việc Mở rộng Sản xuất
Cơ sở tại Wageningen tập trung sản xuất và lắp ráp tất cả các bộ phận độc quyền trong gói nạp In2Mix®, là thành phần chính của trạm muỗi, bao gồm dải bông và các hoạt chất, vào một không gian hiện đại duy nhất, đồng thời tăng năng lực vận hành và cải thiện hiệu quả quy trình làm việc.
Cơ sở này được trang bị thiết bị hiện đại và mở rộng diện tích sàn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai. Envu đã bổ sung năm máy cắt và đóng gói, cùng với hai hệ thống vòng xoay bổ sung cho sản xuất công suất cao, những khoản đầu tư này sẽ giúp công ty tăng gấp đôi năng lực sản xuất tổng thể theo thời gian. Sản lượng sản xuất đã tăng 25% trong năm 2025 so với năm 2024.
Ông Ronan Stephens, Trưởng Bộ phận Cung ứng Sản phẩm tại Envu, cho biết: “Việc chuyển sang cơ sở sản xuất mới này là điều thiết yếu để hỗ trợ sự tăng trưởng của chúng tôi. Cơ sở trước đây của chúng tôi đã đạt đến giới hạn. Không gian mở rộng và thiết bị được nâng cấp giúp chúng tôi tăng quy mô sản xuất một cách hiệu quả, nâng cao chuyên môn sản xuất và hoàn toàn làm chủ quy trình sản xuất.”
Xây dựng Nền tảng Vững chắc Hơn cho Sự Phát triển trong Tương lai
Cơ sở tại Wageningen được hỗ trợ bởi các đội ngũ Cung ứng Sản phẩm toàn cầu của Envu, cùng với chuyên môn kỹ thuật và kiến thức vận hành chuyên sâu từ các nhân viên cũ của In2Care, những người đã gia nhập Envu sau thương vụ sáp nhập. Kinh nghiệm kết hợp của họ đóng vai trò then chốt trong việc khai trương thành công và mở rộng quy mô hoạt động của cơ sở mới.
Laura Jacob, Trưởng Bộ phận Nhân sự, Văn hóa và Truyền thông, cho biết: “Cột mốc này phản ánh sức mạnh của đội ngũ đã được hình thành thông qua thương vụ sáp nhập In2Care. Các đồng nghiệp cũ của In2Care đã làm việc cùng sát cánh với các đội ngũ trên toàn Envu ngay từ ngày đầu tiên, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra liền mạch. Cột mốc này đánh dấu một chương mới cho hoạt động kinh doanh quản lý muỗi của chúng tôi."
Để biết thêm thông tin về Trạm Diệt muỗi In2Care®, vui lòng truy cập trang:
www.us.envu.com/lawn-and-landscape/lawn/products/in2care
Giới thiệu về Envu
Envu được thành lập vào năm 2022, là một công ty được xây dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vục khoa học môi trường, với mục tiêu duy nhất là thúc đẩy môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người, ở mọi nơi. Envu cung cấp các dịch vụ chuyên biệt trong các lĩnh vực: Quản lý Côn trùng Chuyên nghiệp, Lâm nghiệp, Cây cảnh, Sân golf, Quản lý Thảm Thực vật Công nghiệp, Cảnh quan & Bãi cỏ, Quản lý Muỗi và Đồng cỏ & Bãi chăn thả. Envu hợp tác với khách hàng để thiết kế các giải pháp đổi mới, đáp ứng nhu cầu hiện tại và bền vững trong tương lai. Danh mục sản phẩm của Envu bao gồm hơn 250 thương hiệu uy tín và nổi tiếng. Công ty có hơn 1.000 nhân viên, hoạt động tại 100 quốc gia và sở hữu bốn trung tâm đổi mới toàn cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui trang lòng truy cập www.envu.com.
