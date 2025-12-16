Aqualia destaca su liderazgo global en infraestructura hídrica resiliente con su entrada en Japón

MDS Aqualia Logo

Aqualia Japon

Aqualia entra en el mercado japonés a través de un contrato pionero para la renovación y operación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi.

HOUSTON, TX, UNITED STATES, December 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- MDS Aqualia, un socio en crecimiento para la infraestructura hídrica en Texas, anunció un importante hito global con la entrada de su empresa matriz, Aqualia, en el mercado japonés a través de un contrato pionero para la renovación y operación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi, en la Prefectura de Aichi. El proyecto incorpora tecnologías avanzadas y un diseño orientado a la resiliencia, similares a las soluciones que MDS Aqualia está implementando en municipios de Estados Unidos que trabajan para modernizar sistemas envejecidos y garantizar el suministro de agua a largo plazo.

Aqualia, junto con un consorcio liderado por Infroneer Holdings Co., Ltd., ha sido adjudicataria de la renovación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi y de la operación a largo plazo de dos plantas de tratamiento y su infraestructura asociada. Este contrato histórico es el primero en Japón que combina el modelo Build-Transfer (BT) con una concesión otorgada a un grupo que incluye a una empresa occidental, un enfoque que permitirá modernizar las instalaciones y garantizar el tratamiento de más de 80.000 m³ de agua al día.

Un Modelo de Resiliencia e Innovación Relevante para las Comunidades de Texas

Las ciudades de Texas continúan enfrentando un rápido crecimiento poblacional, sequías, presiones climáticas y la necesidad de actualizar infraestructura crítica. El proyecto de Toyohashi demuestra la capacidad de Aqualia para integrar soluciones avanzadas que mejoran la estabilidad y la eficiencia—capacidades que cada vez aportan más valor a las utilities y entidades públicas del estado.

El proyecto incorpora tecnologías de tratamiento de última generación, sistemas inteligentes de monitorización basados en IoT y métodos de construcción optimizados. Incluye además un diseño preparado para situaciones de crisis, con ingeniería antisísmica bajo el concepto “phase-free”, así como sistemas de energía híbrida con hidrógeno orientados a objetivos de neutralidad de carbono. Estas estrategias se alinean estrechamente con las prioridades de las utilities de Texas en materia de fiabilidad, resiliencia y eficiencia energética.

Un Hito en la Expansión Internacional de Aqualia

La planta de Toyohashi, originalmente puesta en marcha en 1967, abastece a las ciudades de Toyohashi, Toyokawa y Shinshiro, en la región de Higashi Mikawa, Prefectura de Aichi. Tras más de cinco décadas de operación, el proyecto de modernización incrementará significativamente la eficiencia y la resiliencia operativa.

Con su entrada en Japón, Aqualia suma operaciones en 19 países, entre ellos Estados Unidos, México, Francia, Portugal, Italia, Rumanía, Argelia, Arabia Saudí, Catar y Chile. La compañía presta servicios hídricos sostenibles a más de 45 millones de personas en todo el mundo, y su actividad internacional representa casi la mitad de sus ingresos totales (731 millones de euros a cierre de 2024).

Aqualia pertenece al grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y al fondo ético australiano IFM Investors (49%). Según el ranking más reciente de Global Water Intelligence (diciembre de 2024), Aqualia es la cuarta compañía de agua de Europa por población servida y la novena a nivel mundial.

Sobre MDS Aqualia

MDS Aqualia impulsa la resiliencia mediante innovación, sostenibilidad y colaboración con las comunidades. Con una presencia creciente en Texas, la compañía ayuda a los municipios a modernizar infraestructuras, mejorar la fiabilidad operativa y asegurar el suministro de agua a largo plazo mediante soluciones integradas y rentables.
Más información: www.mdswater.com

Contacto de medios
Andrea Gomez 832-858-5850
andrea@andreagomez.tv
Erika Abboud 832-216-0122
marketing.usa@aqualia.com

Andrea Gomez
Andrea Gomez Communication LLC
+1 832-858-5850
andrea@andreagomez.tv
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Aqualia destaca su liderazgo global en infraestructura hídrica resiliente con su entrada en Japón

Distribution channels: Agriculture, Farming & Forestry Industry, Building & Construction Industry, Business & Economy, Chemical Industry, Companies, Conferences & Trade Fairs, Education, Emergency Services, Environment, International Organizations ...


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
Andrea Gomez
Andrea Gomez Communication LLC
+1 832-858-5850 andrea@andreagomez.tv
Company/Organization
Andrea Gomez Communication LLC
1707 1/2 Post Oak Blvd #496
Houston, Texas, 77056
United States
+1 832-858-5850
Visit Newsroom
About

ANDREA GOMEZ COMMUNICATIONS LLC Relevance is Power. Connection is Currency Founded in 2012, Andrea Gómez Communications LLC is not your typical PR and marketing agency — it’s a full-force media consulting powerhouse built for brands that want visibility, credibility, and cultural impact. The firm helps executives, law firms, healthcare leaders, and organizations craft strategies that resonate authentically in both English and Spanish markets. From earned media and bilingual campaigns to event visibility and spokesperson coaching, Andrea’s agency offers everything under one roof — precise, strategic, and results-driven. Her network spans television, politics, business, and culture, giving clients insider access to top-tier coverage and high-impact opportunities. The U.S. Hispanic market represents $2.5 trillion in buying power — and Andrea ensures her clients don’t just reach it, but connect with it meaningfully. Andrea Gómez Communications builds reputations, engineers visibility, and positions brands as trusted voices across both languages and cultures.

https://www.andreagomez.tv/

More From This Author
Aqualia destaca su liderazgo global en infraestructura hídrica resiliente con su entrada en Japón
Aqualia Highlights Global Leadership in Resilient Water Infrastructure with Landmark Entry into Japan
Conservative Latina Leader Crystal DeLeon Sarmiento Announces Candidacy for U.S. Congress in Texas' 9th District
View All Stories From This Author