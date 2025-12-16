Aqualia destaca su liderazgo global en infraestructura hídrica resiliente con su entrada en Japón

MDS Aqualia Logo Aqualia Japon

Aqualia entra en el mercado japonés a través de un contrato pionero para la renovación y operación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi.

HOUSTON, TX, UNITED STATES, December 16, 2025 / EINPresswire.com / -- MDS Aqualia , un socio en crecimiento para la infraestructura hídrica en Texas, anunció un importante hito global con la entrada de su empresa matriz, Aqualia, en el mercado japonés a través de un contrato pionero para la renovación y operación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi, en la Prefectura de Aichi. El proyecto incorpora tecnologías avanzadas y un diseño orientado a la resiliencia, similares a las soluciones que MDS Aqualia está implementando en municipios de Estados Unidos que trabajan para modernizar sistemas envejecidos y garantizar el suministro de agua a largo plazo.Aqualia, junto con un consorcio liderado por Infroneer Holdings Co., Ltd., ha sido adjudicataria de la renovación de la Estación de Tratamiento de Agua de Toyohashi y de la operación a largo plazo de dos plantas de tratamiento y su infraestructura asociada. Este contrato histórico es el primero en Japón que combina el modelo Build-Transfer (BT) con una concesión otorgada a un grupo que incluye a una empresa occidental, un enfoque que permitirá modernizar las instalaciones y garantizar el tratamiento de más de 80.000 m³ de agua al día.Un Modelo de Resiliencia e Innovación Relevante para las Comunidades de TexasLas ciudades de Texas continúan enfrentando un rápido crecimiento poblacional, sequías, presiones climáticas y la necesidad de actualizar infraestructura crítica. El proyecto de Toyohashi demuestra la capacidad de Aqualia para integrar soluciones avanzadas que mejoran la estabilidad y la eficiencia—capacidades que cada vez aportan más valor a las utilities y entidades públicas del estado.El proyecto incorpora tecnologías de tratamiento de última generación, sistemas inteligentes de monitorización basados en IoT y métodos de construcción optimizados. Incluye además un diseño preparado para situaciones de crisis, con ingeniería antisísmica bajo el concepto “phase-free”, así como sistemas de energía híbrida con hidrógeno orientados a objetivos de neutralidad de carbono. Estas estrategias se alinean estrechamente con las prioridades de las utilities de Texas en materia de fiabilidad, resiliencia y eficiencia energética.Un Hito en la Expansión Internacional de AqualiaLa planta de Toyohashi, originalmente puesta en marcha en 1967, abastece a las ciudades de Toyohashi, Toyokawa y Shinshiro, en la región de Higashi Mikawa, Prefectura de Aichi. Tras más de cinco décadas de operación, el proyecto de modernización incrementará significativamente la eficiencia y la resiliencia operativa.Con su entrada en Japón, Aqualia suma operaciones en 19 países, entre ellos Estados Unidos, México, Francia, Portugal, Italia, Rumanía, Argelia, Arabia Saudí, Catar y Chile. La compañía presta servicios hídricos sostenibles a más de 45 millones de personas en todo el mundo, y su actividad internacional representa casi la mitad de sus ingresos totales (731 millones de euros a cierre de 2024).Aqualia pertenece al grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y al fondo ético australiano IFM Investors (49%). Según el ranking más reciente de Global Water Intelligence (diciembre de 2024), Aqualia es la cuarta compañía de agua de Europa por población servida y la novena a nivel mundial.Sobre MDS AqualiaMDS Aqualia impulsa la resiliencia mediante innovación, sostenibilidad y colaboración con las comunidades. Con una presencia creciente en Texas, la compañía ayuda a los municipios a modernizar infraestructuras, mejorar la fiabilidad operativa y asegurar el suministro de agua a largo plazo mediante soluciones integradas y rentables.Más información: www.mdswater.com Contacto de mediosAndrea Gomez 832-858-5850andrea@andreagomez.tvErika Abboud 832-216-0122marketing.usa@aqualia.com

