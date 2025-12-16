Nuova pubblicazione: 'Manuele and Me', un viaggio tra Italia e America alla ricerca dell'anima dell'Occidente

Un racconto narrativo e culturale di un autore americano che vive in Italia, tra memoria, tradizione e la crisi dell’Occidente moderno.

LUCCA, LUCCA, ITALY, December 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- È ora disponibile anche in edizione italiana Manuel and Me, il libro dello scrittore e avvocato americano Spyridon Andrews, un racconto narrativo e culturale che attraversa Italia e Stati Uniti alla ricerca di ciò che l’Occidente sembra aver smarrito: senso, continuità, misura e anima.

Scritto durante un periodo di vita tra la California, Firenze e Lucca, Manuel and Me nasce da un’esperienza concreta e quotidiana, non da un progetto teorico. Andrews si trasferisce in Italia per studio e ricerca, ma scopre presto che ciò che lo colpisce non è soltanto l’arte o il paesaggio, bensì un diverso rapporto con il tempo, con la famiglia, con la memoria e con i limiti della vita. Il libro prende forma come un viaggio personale che diventa, pagina dopo pagina, una riflessione più ampia sul destino culturale dell’Occidente.

Manuel and Me non è una guida turistica, né un pamphlet ideologico. È un racconto costruito attraverso episodi vissuti, dialoghi, osservazioni ironiche e incursioni storiche, in cui l’Italia assume il ruolo di specchio critico dell’America contemporanea. L’autore osserva come, negli Stati Uniti, l’ossessione per l’efficienza, il successo e l’autorealizzazione individuale abbia progressivamente eroso quelle strutture invisibili che tengono insieme una civiltà: la famiglia estesa, la continuità tra generazioni, il senso del sacro e della misura.

Il titolo del libro richiama Manuel Chrysoloras, umanista bizantino che all’inizio del Quattrocento contribuì a riportare il pensiero greco in Occidente, insegnando a Firenze e gettando le basi intellettuali del Rinascimento. La sua figura non è trattata come un semplice riferimento storico, ma come un simbolo della trasmissione culturale come atto vivo, personale e fragile. Attraverso Chrysoloras, Andrews riflette su cosa accade quando una civiltà smette di trasmettere se stessa e comincia invece a reinventarsi continuamente, dimenticando ciò che l’ha formata.

A cogliere con particolare efficacia questa dimensione del libro è lo scrittore e storico britannico M. J. Trow, che in una recente presentazione ha osservato:

«Spyridon Andrews dimostra una straordinaria capacità di fondere i secoli e accorciare le distanze, intrecciando le culture della Grecia antica, di Bisanzio medievale, dell’Italia rinascimentale e dell’America moderna con la stessa naturalezza di un’icona di Santa Sofia o del soffitto della Cappella Sistina.»

Americano di origine greca, giurista di formazione e musicista jazz, Andrews scrive da una posizione di doppia appartenenza culturale. Non idealizza l’Italia, ma la conosce dall’interno: le lentezze burocratiche, le contraddizioni sociali, le abitudini locali e le manie quotidiane che agli occhi di un americano possono apparire incomprensibili o persino comiche. Firenze e Lucca emergono come luoghi reali e vissuti, non come cartoline, capaci però di conservare un senso della vita quotidiana che altrove sembra essersi dissolto.

Una delle caratteristiche distintive di Manuel and Me è il suo tono narrativo. Accanto alla riflessione storica e culturale, il libro mantiene una vena leggera e spesso umoristica. Andrews non risparmia uno sguardo ironico sugli americani—le loro ossessioni, le loro ansie, la loro incapacità di fermarsi—ma allo stesso tempo osserva con affetto e autoironia anche gli italiani, le loro contraddizioni, i loro rituali immutabili e la loro straordinaria capacità di rendere complicate le cose semplici.

Questo equilibrio tra serietà e leggerezza consente al libro di affrontare temi importanti—identità, declino culturale, memoria storica, crisi del senso—senza appesantirli. Manuel and Me invita il lettore a riflettere senza predicare, a riconoscersi senza sentirsi giudicato, a sorridere mentre pensa. È un libro che nasce dall’affetto per entrambe le culture che racconta e che rifiuta tanto la nostalgia facile quanto la critica ideologica.

L’edizione italiana di Manuel and Me si rivolge a lettori interessati alla cultura, alla storia e al dialogo tra Europa e America, proponendo una riflessione accessibile ma profonda sul futuro dell’Occidente e sul valore della continuità culturale in un’epoca di rapido cambiamento.

Manuel and Me è ora disponibile in edizione italiana. L’autore è disponibile per interviste, presentazioni pubbliche e incontri culturali in Italia e all’estero.

