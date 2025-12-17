Sessions Boutique presenta 'The Studio', una nueva plataforma de grabación musical remota

Estudio de grabación de Sessions Boutique en Río de Janeiro Logo oficial de Sessions Boutique

Un avance en la producción musical remota: sesiones ilimitadas, músicos de clase mundial y colaboración fluida impulsada por un intérprete en tiempo real

Nuestra misión es simple: dar a los creadores acceso a los mejores músicos del mundo y hacer que la colaboración sea fluida, sin importar dónde vivan o qué idioma hablen.” — Luciano Mendonça, fundador

SPAIN, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Sessions Boutique, una innovadora plataforma de tecnología musical creada para artistas, productores y creadores de todo el mundo, presenta hoy oficialmente The Studio by Sessions Boutique, un servicio por suscripción que ofrece sesiones ilimitadas de grabación remota en tiempo real con músicos profesionales de clase mundial. A diferencia de los marketplaces tradicionales, The Studio introduce dos avances clave en la grabación remota: sesiones ilimitadas por una tarifa fija y un intérprete en tiempo real integrado en la plataforma, eliminando barreras lingüísticas durante las sesiones en vivo.Este anuncio marca la primera presentación pública de la compañía antes de su lanzamiento global. Aunque la plataforma ya puede explorarse, las reservas oficiales se abrirán el 15 de enero de 2026.Una nueva era de la grabación remota:Diseñada por músicos y para músicos, Sessions Boutique transforma la colaboración a distancia. Los usuarios pueden reservar sesiones en vivo ilimitadas con profesionales seleccionados —bateristas, bajistas, guitarristas, pianistas, instrumentistas de viento y músicos de orquesta— a través de una plataforma web intuitiva y en tiempo real.Gracias a audio y vídeo de alta calidad, los creadores pueden dirigir las sesiones al momento y recibir pistas de calidad profesional inmediatamente después de cada grabación.“La colaboración remota se ha vuelto esencial en el panorama musical actual”, afirma Luciano Mendonça, fundador de Sessions Boutique. “Nuestra misión es simple: dar acceso ilimitado a talento de clase mundial y hacer que la producción musical sea verdaderamente global y colaborativa.”Intérprete en tiempo real para sesiones de grabación:Una de las funciones más innovadoras de The Studio es su intérprete en tiempo real impulsado por IA, que permite una comunicación fluida entre usuarios y músicos que no hablan el mismo idioma.El sistema es compatible con varios idiomas —incluidos inglés, portugués, español, japonés, alemán y francés— permitiendo a los creadores dirigir sesiones con claridad y confianza, sin importar la ubicación o el idioma.Una red global de músicos de élite:Sessions Boutique trabaja con una selección curada de músicos de alto nivel que han grabado o actuado junto a grandes artistas y producciones internacionales.La mayoría de los primeros músicos de la plataforma proceden de Brasil, reflejando las profundas raíces y la red profesional que el fundador ha desarrollado durante años en el país, con talento adicional de Estados Unidos y Europa incorporándose progresivamente. La empresa ha creado un modelo único en el que los músicos también son socios.Además, Sessions Boutique cuenta con un estudio propio y un equipo técnico dedicado en Río de Janeiro, desarrollado específicamente para músicos de cuerda, viento y bateristas que no disponen de infraestructura de grabación en casa, lo que también representa una ventaja estratégica para la marca.Creada para productores y equipos creativos:- Sessions Boutique fue diseñada para atender las necesidades de:- Artistas independientes- Productores profesionales- Compositores- Agencias y estudios audiovisuales- Creadores que trabajan en entornos multilingüesEl plan principal, All-Access, ofrece sesiones de grabación en vivo ilimitadas con músicos de clase mundial. Además, la plataforma ofrece servicios premium a la carta, como grabaciones orquestales dedicadas, mezcla y masterización premium y producción musical personalizada. A diferencia de los modelos de orquesta compartida, las sesiones orquestales de Sessions Boutique son completamente dedicadas, sin tiempo compartido.Durante el período Beta, nuevos músicos se incorporarán gradualmente, permitiendo a la empresa optimizar la experiencia y recopilar feedback antes del lanzamiento completo.Próximamente: reservas abiertas el 15 de enero:El 17 de diciembre marca la presentación oficial de la marca. El siguiente hito llegará el 15 de enero, cuando se abrirán las reservas y se publicará un segundo comunicado anunciando la disponibilidad total de la plataforma.Sobre Sessions Boutique:Sessions Boutique es una empresa de tecnología musical con sede en Tampa, Florida, dedicada a la producción musical remota. Su producto principal, The Studio, ofrece sesiones de grabación remota en tiempo real e ilimitadas con músicos de clase mundial.Más información: www.sessionsboutique.com Contacto de prensa: press@sessionsboutique.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.