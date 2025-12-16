Information for Animal Owners - Coxiella Burnetii infection (Q fever)

What is Q fever? Q fever (or coxiellosis) is a disease caused by the bacteria Coxiella burnetii, which can cause abortions in affected animal species and mild to severe illness in humans.

What animals can get Q fever? Goats, sheep, and cattle are most likely to get Q fever, while less commonly affected animals that also can get the disease include cats, dogs, rabbits, horses, pigs, rodents, and some birds. Humans can also get Q fever.

How do animals get Q fever? Animals get Q fever through ingestion or inhalation of the bacteria from body fluids or secretions of infected animals (e.g., milk, urine, feces, or birthing products). The bacteria can survive for long periods in the environment and can spread via inhalation of contaminated dust. Ticks are also able to spread the bacteria between animals, although this appears to be more common in wild animals.

Transmission to humans usually occurs when humans breathe in the bacteria from contaminated dust or animal birth products. Drinking unpasteurized milk also can be a source of infection.

What to look for in animals: The most commonly observed sign of Q fever in animals is late-term abortions or stillbirths, known as an abortion storm when widespread in a herd. Any increase in reproductive issues in your animals should be investigated by your veterinarian. Animals can also be infected without showing signs of illness. Good management practices are essential to limit disease spread.

How to prevent Q fever - Biosecurity:

Aborting and parturient animals are an important source of infection to other animals and humans. For this reason, isolation of these animals indoors is recommended to prevent wind‐borne spread of aerosolized bacteria. Placentas and aborted fetuses should be disposed of promptly by burning, burying, or bagging in a leak‐proof container.

Contaminated bedding and manure should be composted for a minimum of 90 days before spreading to decrease the amount of burnetii bacteria in these materials and manure should be spread only on non-windy days, away from residential housing.

Pasteurize milk products to kill bacteria that may be shed into milk.

People should take precautions and use appropriate personal protective equipment, including a mask (ideally an N95 respirator*), gloves, rubber boots, and protective clothing when coxiellosis is suspected.

How is Q fever in animals treated? Based upon current data, antibiotic usage in the absence of ongoing abortions in livestock is not warranted. If your herd or flock is diagnosed with Q-fever your veterinarian and Oregon Department of Agriculture (ODA) veterinarians will help develop a management plan to reduce spread to animals and humans.

Human disease: Many human infections are transient and resolve without treatment. Symptoms of Q fever can include fever, chills, fatigue, myalgia, and headache. Some cases may progress to pneumonia or affect the liver, nervous system, or heart. In rare cases, severe disease known as chronic Q fever may develop, which may occur months, years, or decades after initial infection. Q fever may require antibiotic therapy, with chronic cases often requiring prolonged treatment courses. Livestock owners with questions about their health, or who may be experiencing symptoms of Q fever should contact their healthcare provider.

If you suspect your herd or flock is experiencing signs of Q-fever, contact your veterinarian for testing.

* Talk to your doctor first about whether it is safe for you to wear a respirator.

For more information on Coxiella infection:

¿Qué es la fiebre Q? La fiebre Q (o coxiellosis) es una enfermedad causada por la bacteria Coxiella burnetii, que puede causar abortos en especies animales afectadas y enfermedades leves a graves en humanos.

¿Qué animales pueden contraer fiebre Q? Las cabras, las ovejas y ganado bovino son propensos a contraer la fiebre Q, mientras que entre los animales menos afectados que también pueden contraer la enfermedad se incluyen los gatos, los perros, los conejos, los caballos, los cerdos, los roedores y algunas aves. Los humanos también pueden contraer fiebre Q.

¿Cómo contraen los animales la fiebre Q? Los animales contraen fiebre Q por ingestión o inhalación de bacterias de fluidos corporales o secreciones de animales infectados (por ejemplo, leche, orina, heces o productos de parto). La bacteria puede sobrevivir durante largos periodos en el entorno y propagarse mediante la inhalación de polvo contaminado. Las garrapatas también pueden propagar la bacteria entre animales, aunque esto parece ser más común en animales salvajes.

La transmisión a los humanos suele ocurrir cuando los humanos inhalan bacterias de polvo contaminado o productos de parto animales. Beber leche no pasteurizada también puede ser una fuente de infección.

Qué buscar en los animales: El signo más común de fiebre Q en animales son abortos tardíos o nacidos muertos, conocidos como tormenta de abortos cuando son generalizados en un rebaño. Cualquier aumento de problemas reproductivos en tus animales debe ser investigado por tu veterinario. Los animales también pueden infectarse sin mostrar signos de enfermedad. Las buenas prácticas de gestión son esenciales para limitar la propagación de la enfermedad.

Cómo prevenir la fiebre Q - Bioseguridad:

Los animales abortantes y en partiente son una fuente importante de infección para otros animales y humanos. Por esta razón, se recomienda el aislamiento de estos animales en interiores para evitar la propagación de bacterias aerosolizadas por el viento. Las placentas y los fetos abortados deben eliminarse rápidamente quemándolos, enterrándolos o embolsándolos en unrecipiente a prueba de fugas.

La cama y el estiércol contaminados deben compostarse durante un mínimo de 90 días antes de propagarse para disminuir la cantidad de bacterias C. burnetii en estos materiales, y el estiércol debe esparcirse solo en días sin viento, lejos de viviendas residenciales.

Pasteuriza los productos lácteos para eliminar las bacterias que puedan ser expulsadas en la leche.

Las personas deben tomar precauciones y usar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo mascarilla (idealmente un respirador N95*), guantes, botas de goma y ropa protectora cuando se sospeche de coxiellosis.

¿Cómo se trata la fiebre Q en animales? Según los datos actuales, no se justifica el uso de antibióticos en ausencia de abortos continuos en el ganado. Si tu rebaño es diagnosticado con fiebre Q, tu veterinario y los veterinarios del departamento de agricultura de Oregón (ODA en inglés) te ayudarán a desarrollar un plan de manejo para reducir la propagación a animales y humanos.

Enfermedad humana: Muchas infecciones humanas son transitorias y se resuelven sin tratamiento. Los síntomas de la fiebre Q pueden incluir fiebre, escalofríos, fatiga, mialgia y dolor de cabeza. Algunos casos pueden evolucionar a neumonía o afectar al hígado, el sistema nervioso o el corazón. En casos raros, puede desarrollarse una enfermedad grave conocida como fiebre Q crónica, que puede ocurrir meses, años o décadas después de la infección inicial. La fiebre Q puede requerir terapia antibiótica, siendo los casos crónicos que suelen requerir tratamientos prolongados. Los propietarios de ganado que tengan dudas sobre su salud o que puedan presentar síntomas de fiebre Q deben contactar con su profesional sanitario.

Si sospechas que tu rebaño o grupo presenta signos de fiebre Q, contacta con tu veterinario para hacerte la prueba.

* Habla primero con tu médico sobre si es seguro que lleves un respirador.

Para más información sobre la infección por Coxiella:

Contact | Contacto

ODA Animal Health Program | Programa de salud animal de la ODA

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680