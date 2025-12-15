NJDOL detiene las obras de una empresa contratista de paneles de yeso de Jersey City por violaciones de los derechos laborales de los trabajadores.

15 de diciembre de 2025



TRENTON – Investigadores de la División de Cumplimiento de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) emitieron la siguiente orden de suspensión del trabajo el 3 de diciembre de 2025:

Empleador: All American Drywall LLC de Jersey City, N.J. (subcontratista)

Ubicación de Trabajo: Tres sitios en Jersey City, N.J. – 25 Cottage Street, 35 Cottage Street, y 10 Journal Square.

Tipo de Trabajo: Mantenimiento de construcción

Detalles: All American Drywall LLC fue contratada para los tres proyectos en el vecindario de Journal Square por el contratista principal A.J.D. Construction Co. Inc. de Leonardo, N.J. El Departamento de Trabajo de Nueva Jersey (NJDOL) emitió previamente órdenes de detención de trabajo a otros cuatro subcontratistas que trabajaban en 10 Journal Square Plaza a principios de este año.

Violaciones: Clasificación incorrecta de los trabajadores de la construcción; no clasificar adecuadamente a los empleados; no pagar horas extras; salarios no pagados/pago tardío; falta de registros del Permiso por Enfermedad Ganado; violaciones de notificación/publicación del Permiso por Enfermedad Ganado; y obstrucción/falta de provisión de registros.

Trabajadores afectados: 53

El NJDOL ha emitido 211 órdenes de suspensión del trabajo desde que estos poderes fueron ampliados en julio de 2019.

Las órdenes de suspensión del trabajo son iniciadas por el NJDOL para detener trabajos realizados de manera que exploten a los trabajadores o que no cumplan con las leyes y regulaciones estatales. Un empleador puede apelar una orden de suspensión del trabajo, en cuyo caso el NJDOL tiene siete días para programar una audiencia.

El NJDOL continúa monitoreando los lugares donde se han emitido órdenes de suspensión del trabajo y puede imponer sanciones civiles de $5,000 por día a un empleador que realice negocios en violación de la orden. La orden de suspensión del trabajo puede ser levantada si y cuando se hayan pagado los salarios atrasados y multas pendientes y se hayan resuelto todos los problemas relacionados.

Para obtener más información sobre beneficios y protecciones para los trabajadores, por favor visite myworkrights.nj.gov.

