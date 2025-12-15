CDPHE to send reminder texts and emails about flu vaccine to parents and guardians
With flu hospitalizations increasing in Colorado, messages urge families to protect children by getting the flu vaccine
Denver (Dec. 15, 2025) — Beginning tomorrow, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email reminders to families of more than 225,000 children ages 6 months to 5 years whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be overdue for their annual flu vaccine.
The text messages will come from 45778 and read:
- From CDPHE: State public health records indicate that your child/children aged 6 months through 5 years old may be due for their annual flu vaccine. The flu vaccine is the best way to prevent flu-related illnesses and protect your child from serious complications. Contact a vaccine provider today! For locations near you: cdphe.colorado.gov/find-free-low-cost-vaccine-provider.
Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:
- Our records indicate that as of Dec. 15, 2025, your child/children between the ages of 6 months through 5 years may be due for their annual flu vaccine. The flu vaccine can help protect your child from serious illness.
- Getting a flu vaccine is especially important for children aged 5 years and younger because they are at higher risk of serious complications if they get sick with the flu. Colorado is currently experiencing increasing flu activity, with a 43% increase in flu hospitalizations during the last week in November.
- Contact a health care provider, a local public health agency, or a local pharmacy to make a vaccine appointment today. Find a provider near you.
- If your child/children have already received their annual flu vaccine, let us know about it! Complete this Google form to update their record in the Colorado Immunization Information System. You will need to submit a request form for each child.
You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit CDPHE's Get a Copy of Your Immunization Records webpage.
Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, cover the full cost of the flu vaccine, so you don't have to pay anything at providers that accept your health plan. Even if you don't have any health insurance, you can get the flu vaccine for free or at low cost at one of nearly 600 vaccine providers statewide. Protect yourself and your loved ones against the flu by contacting your health care provider, a local pharmacy, or your local public health agency to make a vaccine appointment today.
Debido al aumento de las hospitalizaciones por gripe en Colorado, los mensajes instan a las familias a proteger a los niños vacunándolos contra la gripe
DENVER (15 de diciembre de 2025) — A partir de mañana, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y correos electrónicos a los padres y tutores de más de 225.000 niños de entre 6 meses y 5 años cuyos registros en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado muestran que su hijo/hijos puedan estar atrasados en la aplicación de la vacuna anual contra la influenza (gripe).
Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:
- De CDPHE: Los registros estatales de salud pública indican que a su niño(s) de 6 meses a 5 años de edad-le(s) toque aplicarse la vacuna anual contra la gripe influenza. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir enfermedades relacionadas con la gripe y proteger a su niño(s) de complicaciones graves. Comuníquese hoy mismo con un proveedor de vacunas. Para encontrar un proveedor cerca de usted, visite: https://cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.
Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:
- Según nuestros registros indican que, a partir del 15 de diciembre de 2025, su(s) hijo(s) de entre 6 meses y 5 años le(s) podrían necesitar su vacuna anual contra la gripe influenza. La vacuna contra la gripe puede proteger a su(s) niño(s) de enfermedades graves.
- Vacunarse contra la gripe es especialmente importante para los niños de 5 años o menos, ya que corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves si contraen la gripe. Actualmente, Colorado está experimentando un aumento en la actividad de la gripe, con un incremento del 43% en las hospitalizaciones por gripe durante la última semana de noviembre.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica, su agencia local de salud pública o con la farmacia local para programar una cita de vacunación hoy. Para encontrar un proveedor cerca de usted visite: https://cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.
- ¡Si su(s) niño(s) ya se han aplicado una dosis de la vacuna anual contra la gripe, tenga a bien informarnos al respecto! Complete este formulario de Google para actualizar su registro en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado. Deberá enviar un formulario de solicitud por cada niño.
Acceda a su tarjeta de vacunación o a la de su hijo desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluyendo instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite cdphe.colorado.gov/immunization/copy-of-records.
La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y CHP+, cubren el costo de las vacunas de rutina para niños; usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que acepten su plan de salud. Incluso si no tiene seguro médico, puede obtener las vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado. Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos contra la gripe. Comuníquese con su proveedor de atención médica, su agencia local de salud pública o la farmacia de su vecindario para programar hoy mismo una cita de vacunación.
