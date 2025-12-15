Se realiza Carrera Balance Cotemar en Ciudad del Carmen

Carrera Balance Cotemar: “Una Vida Más Saludable es Nuestra Meta”.

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, December 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- En el marco del programa Balance Cotemar, con el lema “Una Vida Más Saludable es Nuestra Meta”, se llevó a cabo con gran entusiasmo la Carrera Balance Cotemar 2025 en el Malecón Costero de Ciudad del Carmen, Campeche, un evento que reunió a colaboradores y sus familias con la finalidad de brindar espacio para la actividad física y promover un estilo de vida saludable.

En esta edición se contó con la participación de alrededor de 300 personas, incluidas 70 menores de edad, quienes demostraron su compromiso con una vida saludable. La carrera incluyó opciones para todas las edades y niveles:

- Carrera de 5 kilómetros.

- Caminata recreativa de 2.5 kilómetros.

- Cuatro categorías infantiles de 100, 200, 400 metros y 1 kilómetro.

Asimismo, durante diciembre se realizará esta carrera costa afuera en los gimnasios de las embarcaciones; se espera contar con la participación de más de 400 colaboradores.

El programa Balance Cotemar promueve la cultura del autocuidado, y está enfocado en generar hábitos para el desarrollo de un estilo de vida saludable dentro y fuera de la organización a partir de seis pilares: Nutrición; Actividad Física; Descanso; Mente Sana; Balance de Vida; y Comunidad en Balance.

“La convivencia armónica y la salud de nuestros colaboradores y sus familias constituyen pilares esenciales para generar un bienestar integral y contribuyen al pleno desarrollo del potencial. La Carrera Balance Cotemar se enmarca dentro de las iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer el equilibrio y la calidad de vida de nuestra comunidad laboral”, dijo una fuente de Cotemar.

Con actividades como esta, en Cotemar fomentamos el desarrollo integral de nuestra gente y sus familias, a través de eventos que promuevan la integración familiar y el cuidado de la salud de nuestros grupos de interés.

# # #

__________________________________________________________________________

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.