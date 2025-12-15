Van Iperen BV Nieuwe Distributeur van Restrain Accumulator in Nederland

MARCH, UNITED KINGDOM, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Restrain, specialist in residuvrije technologie voor aardappelproductie en -opslag, heeft Van Iperen BV aangesteld als distributeur van Restrain Accumulator in Nederland.Accumulator doorbreekt de topspruitdominantie en remt tegelijkertijd de kiemgroei. Tijdens de toepassing is er niet of nauwelijks kiemgroei, terwijl de topspruitdominantie wel wordt doorbroken en er meer kiemen tot ontwikkeling komen als de behandeling stopt. Hierdoor ontstaan meer stengels en knollen per plant.De samenwerking bouwt vooruit op de langdurige relatie. Van Iperen staat bekend om zijn sterke positie in het voeden, versterken en beschermen van gewassen en hun duurzame teeltoplossingen. Met een uitgebreid adviseursnetwerk is het bedrijf een betrouwbare partner voor telers in heel Nederland.Restrain Accumulator: hogere efficiëntie en opbrengstRestrain Accumulator wordt in de bewaarruimte toegepast, ca. 120 dagen vóór het planten. Door Restrain fuel met de Restrain accumulator toe te passen ontstaat Restrain Ethyleen. De behandeling stimuleert een gelijkmatige fysiologische ontwikkeling en zorgt voor korte en meer uniforme spruiten op verschillende rassen, de basis voor meer opbrengst.De voordelen van het gebruik van Restrain Accumulator:• Hogere opbrengsten per hectare• Betere efficiëntie van het pootgoed en een uniformer gewas• Consistentere spruitontwikkeling• Extra rendement per hectare (in praktijkproeven tot €2500,-/ha afhankelijk van het ras en de situatie)• Onderbouwd door uitgebreide praktijkproevenMet de technische ondersteuning en marktdekking van Van Iperen kunnen telers Restrain Accumulator eenvoudig opnemen in hun teeltplan voor 2026.Over Restrain Restrain ontwikkelt al meer dan 20 jaar natuurlijke, residuvrije oplossingen die telers helpen om de kwaliteit en duurzaamheid van hun aardappelproductie te verbeteren.

