JessC, premiada como Mejor Pop Asiático en los ICMA 2025, proyecta su nueva etapa hacia Sudamérica

La cantante malasio-australiana afianza su proyección global un año de amplia visibilidad mediática y su interés en conectar con la escena musical sudamericana.

BRAZIL, December 18, 2025 / EINPresswire.com / -- El 2025 marcó un punto de inflexión para la artista pop JessC, nacida en Malasia y actualmente establecida en Australia. A lo largo de este año decisivo, la cantante presentó nuevos proyectos discográficos en mandarín, indonesio e inglés, además de impulsar una campaña mediática internacional con su sencillo “One Chance”, concebido como un puente entre culturas y una invitación a conocer la identidad artística y emocional que define a “JessC”.Su presencia se ha expandido rápidamente: en solo medio año, la artista ha sido mencionada en más de 500 medios alrededor del mundo, fortaleciendo su visibilidad en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Asia. Este ascenso se vio reforzado por su inclusión en la lista de “New Artists to Watch” elaborada por Rolling Stone UK, un reconocimiento que subraya su creciente influencia dentro del panorama musical global y su rol como conectora entre la sensibilidad pop oriental y occidental.Entre los logros más destacados de su año profesional se encuentra el premio “Best Asian Pop” en los InterContinental Music Awards 2025 (ICMA), entregado recientemente en Estados Unidos. Este galardón, considerado uno de los más influyentes dentro del circuito musical internacional, cuenta con un panel de jurados con trayectoria junto a figuras como Celine Dion, Gloria Estefan, Selena Gomez, Ricky Martin y Westlife. Su tema “My Style” fue distinguido por su carácter innovador, su fuerza expresiva y su capacidad para resonar con públicos de diferentes culturas.Para JessC, la distinción tiene un significado profundamente humano:“El premio al Mejor Pop Asiático representa el esfuerzo de todos los que me acompañan. La música tiene un poder sanador y universal; nos une más allá del idioma y la distancia. Este reconocimiento reafirma que el arte puede derribar cualquier frontera, y mi deseo es seguir contribuyendo con música que brinde alivio, esperanza y conexión.”Con la mirada puesta en el 2026, JessC señala a Sudamérica como uno de los territorios donde desea crecer artísticamente. La diversidad rítmica del continente, su historia musical y la pasión de sus creadores la motivan a buscar futuras colaboraciones con productores, cantantes y compositores de la región.Sobre su relación emocional con el sonido sudamericano, comparte:“Siempre he sentido que la música de Sudamérica es como una llama que vive y respira. Sus ritmos narran historias profundas, sus melodías transmiten fuerza y sensibilidad. Me inspira porque me recuerda que la música no es solo una creación: es una energía que fluye dentro de nosotros.”Con una trayectoria ascendente en múltiples mercados y un mensaje artístico que apuesta por la conexión intercultural, JessC se posiciona como una de las voces asiáticas con mayor proyección hacia el escenario global contemporáneo.Acerca de JessCJessC es una cantautora, intérprete y música de sanación certificada, nacida en Malasia y radicada en Australia. Su sonido, que fusiona el pop cinematográfico con mensajes de esperanza, empatía y fortaleza, refleja su compromiso con la conexión humana. A través de su música, JessC busca inspirar sanación, unión y un sentido de conexión global.Enlaces OficialesFacebook: https://www.facebook.com/jessc.official.au YouTube : https://www.youtube.com/@JessC.Official Instagram : https://www.instagram.com/jessc.official/ Spotify : https://open.spotify.com/search/jessc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.