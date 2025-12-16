Tikehau Capital et Revaia concluent un accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Intersec

Yann Chevalier, Président directeur général de la société Intersec Intersec - Tikehau Capital - Revaia

Un accord conclu aux côtés de l’équipe de direction afin de soutenir la prochaine phase de croissance de l’entreprise ; clôture prévue au 1ᵉʳ trimestre 2026.

Cette étape unique et transformatrice pour Intersec s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à consolider notre position dans le domaine de la sûreté et de la sécurité à l'échelle mondiale.” — Yann Chevalier, PDG de Intersec

PARIS, FRANCE, December 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Intersec, leader mondial des solutions de métadonnées alimentées par l’IA à destination des gouvernements et des opérateurs télécoms, ouvre un nouveau chapitre de son histoire en annonçant un accord pour son acquisition par Tikehau Capital, Revaia et l’équipe de direction d’Intersec.Fondée en 2004 et basée en France, la société Intersec s’est imposée comme un partenaire de confiance pour les agences gouvernementales et les opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier. L’entreprise accompagne des cas d’usage critiques tels que l’alerte à la population, la localisation des appels d’urgence, le soutien aux forces de l’ordre, la sécurité nationale et la performance réseau, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Ses solutions sont déployées à l’échelle nationale, opérant 24h/24 et 7j/7 dans des environnements où la fiabilité et la souveraineté sont essentielles. Intersec connaît une croissance soutenue, avec une augmentation moyenne de 37 % de son revenu récurrent annuel (ARR) sur les trois derniers exercices fiscaux, d’avril 2022 à mars 2025.L’opportunité pour Intersec d’accélérer sa feuille de route stratégiqueAvec cette acquisition, Tikehau Capital, en tant qu’actionnaire de référence, et Revaia ont l’intention d’engager des capitaux importants pour soutenir la forte croissance d’Intersec à travers une stratégie d’acquisitions, ainsi que pour financer les investissements en R&D destinés à faire évoluer ses plateformes et applications phares. Tikehau Capital, Revaia et l’équipe de direction d’Intersec partagent l’ambition de faire du groupe un leader technologique mondial dans la protection civile, la sécurité intérieure et les solutions de géolocalisation basées sur l’IA.Yann Chevalier, PDG de Intersec, a déclaré : « Nous sommes impatients d’unir nos forces avec Tikehau Capital et Revaia. Cette étape unique et transformatrice pour Intersec s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à consolider notre position dans le domaine de la sûreté et de la sécurité à l'échelle mondiale. Leur expertise dans l'accompagnement des entreprises technologiques correspond à nos ambitions de développement, et je suis convaincu que ce rapprochement profitera grandement à nos clients. »Quentin Besnard, directeur exécutif au sein de la stratégie de capital-investissement en cybersécurité de Tikehau Capital, a commenté : « Nous sommes fiers de devenir l’actionnaire majoritaire d’Intersec, dont la technologie de géolocalisation et d’IA joue un rôle clé dans la protection de la souveraineté européenne. Il s’agit du vingtième investissement réalisé dans le cadre de notre stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité, au travers de laquelle Tikehau Capital a développé une expertise solide dans l’accompagnement d’entreprises technologiques contribuant à renforcer la confiance numérique et la souveraineté des données.. »Jérémie Falzone, Partner chez Revaia, a ajouté : « Intersec réunit une technologie souveraine, une ingénierie de pointe et une présence mondiale solidement établie, un profil rare sur le marché actuel. Nous sommes ravis de travailler avec Yann et son équipe pour accélérer leur prochaine phase de croissance, grâce à l’innovation produit et à des acquisitions ciblées. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de Revaia, consistant à soutenir des entreprises technologiques européennes qui allient un fort potentiel de développement à une mission critique pour leurs clients. »Les actionnaires actuels d’Intersec – dont Innovacom, Highland Europe, Crédit Mutuel Innovation, Cisco Investments, Omnes Capital, Turenne Groupe, Fast Forward, Crédit Mutuel Impact et d’autres – ont accepté les termes de la transaction, ce qui permettra de soutenir Intersec dans la poursuite du développement de ses activités et d’élargir son empreinte géographique.Conformément aux réglementations applicables, cette opération est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel. Elle reste également soumise aux conditions usuelles de clôture ainsi qu’aux approbations des autorités réglementaires. La finalisation de l’opération est prévue avant la fin du premier trimestre 2026.---------------------------IntersecIntersec est un leader mondial des solutions d’IA, de métadonnées et d’intelligence de localisation. Notre technologie permet aux gouvernements, aux opérateurs de réseaux mobiles et aux organisations privées de relever des défis critiques liés à la sécurité publique, à la sûreté nationale et à l’innovation commerciale, sans compromettre les libertés civiles. Présents dans 50 pays, nos applications cloud-native localisent, cartographient et atteignent près d’un milliard d’appareils connectés dans le monde. Ancrés dans les valeurs européennes d’indépendance, de neutralité et de responsabilité, nous fournissons avec fierté des technologies d’IA de pointe développées en Europe, offrant une alternative puissante dans la course mondiale à l’IA. Intersec.com Tikehau CapitalTikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 51,1 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre 2025). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (crédit, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multiactifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. Tikehaucapital.com RevaiaInvestisseur de référence dans la technologie, Revaia s’associe à des entrepreneurs innovants, guidés par une mission et portés par des ambitions mondiales et un leadership durable. Avec le soutien d’institutions majeures comme le Fonds européen d’investissement, la société accompagne ces entreprises en phase de croissance sur l’ensemble de leur cycle de vie, de la série B à l’introduction en bourse et au-delà, créant des passerelles entre le venture capital, le private equity et les marchés cotés. Revaia joue le rôle de sparring partner pour ces entrepreneurs qui s’efforcent de transformer notre société en un monde meilleur. Son équipe diverse un accompagnement stratégique complet autour du go-to-market, de l’IA, du produit et de l’ESG aux entreprises technologiques les plus prometteuses. Revaia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.