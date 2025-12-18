JessC, ganadora del InterContinental Music Awards 2025, pone su mirada en Sudamérica

La artista malasio-australiana acelera su expansión tras más de 500 apariciones en medios y despierta interés por colaborar con la escena musical sudamericana.

BRAZIL, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Nacida en Malasia y actualmente radicada en Australia, la cantante pop JessC ha vivido un 2025 decisivo en su carrera artística. Durante este año, lanzó álbumes en mandarín, indonesio e inglés, y emprendió una gira mediática global con su sencillo en inglés “One Chance”, con la misión de tender puentes culturales y emocionales a través de su música, permitiendo que el mundo conozca más profundamente la esencia de “JessC”.En tan solo seis meses, la artista ha logrado aparecer en más de 500 medios internacionales, consolidando su presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Asia. Además, fue destacada por Rolling Stone UK en su lista de “New Artists to Watch”, un reconocimiento que marca un importante avance en su internacionalización y que resalta su papel emergente como punto de encuentro entre las expresiones musicales de Oriente y Occidente.A este impulso global se suma un logro mayor: JessC fue recientemente galardonada en Estados Unidos con el premio “Best Asian Pop” en los InterContinental Music Awards 2025 (ICMA).Considerado uno de los premios musicales internacionales más respetados, el ICMA reúne un jurado compuesto por figuras con experiencia en trabajos para artistas como Celine Dion, Gloria Estefan, Selena Gomez, Ricky Martin y Westlife. Su sencillo “My Style” recibió elogios sobresalientes por su originalidad, expresión artística e impacto intercultural, demostrando la capacidad de su obra para trascender fronteras lingüísticas y geográficas.JessC afirma que este reconocimiento no es un triunfo individual, sino colectivo: “El Premio al Mejor Pop Asiático no es solo mío; pertenece a mi equipo y a todas las personas que han apoyado mi música. La música es una fuerza sanadora que conecta corazones y atraviesa culturas e idiomas. Este premio demuestra que la música no tiene límites, y deseo seguir construyendo puentes que lleven consuelo y esperanza a quienes la escuchan.”Mirando hacia el 2026, JessC ha elegido a Sudamérica como una de sus principales regiones de expansión, con un profundo interés en colaborar con productores, cantantes y compositores sudamericanos.Sobre la influencia de este continente, expresó:“Siempre he sentido que la música sudamericana es fuego y alma: un latido que nunca se apaga. Cada ritmo cuenta una historia, cada melodía lleva la valentía de un pueblo. Me recuerda que la música no es algo que simplemente creamos, sino algo que vive dentro de nosotros.”Con una presencia global en crecimiento y un mensaje artístico que cruza culturas, JessC continúa posicionándose como una de las voces asiáticas más prometedoras en la escena musical internacional.Acerca de JessCJessC es una cantautora, intérprete y música de sanación certificada, nacida en Malasia y radicada en Australia. Su sonido, que fusiona el pop cinematográfico con mensajes de esperanza, empatía y fortaleza, refleja su compromiso con la conexión humana. A través de su música, JessC busca inspirar sanación, unión y un sentido de conexión global.Enlaces OficialesFacebook: https://www.facebook.com/jessc.official.au YouTube : https://www.youtube.com/@JessC.Official Instagram : https://www.instagram.com/jessc.official/ Spotify : https://open.spotify.com/search/jessc

