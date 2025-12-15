Revista Proteção homenageia a Atlas Renewable Energy por excelência em saúde e segurança do trabalho

Atlas Renewable Energy A Atlas recebeu o prêmio de prata da revista Proteção por “Blind Spots”, parte de seu programa Safety School.

O programa Safety School, da Atlas, promove a cultura de prevenção no trabalho, fortalece a conscientização e desenvolve a liderança em todos os níveis.

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, December 15, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, líder internacional em soluções de energia renovável, recebeu da revista Proteção o Prêmio Prata na categoria “Treinamento e Comunicação em Saúde e Segurança do Trabalho” pelo caso “Blind Spots: Uma Experiência na Perspectiva de Outra Pessoa”. Este prêmio, um dos mais prestigiados do Brasil, destaca o compromisso da empresa com práticas de segurança inovadoras, centradas no ser humano.O reconhecimento reforça o impacto do treinamento Blind Spots da Atlas, um programa experimental desenvolvido para aumentar a conscientização sobre os riscos críticos envolvendo máquinas pesadas e trabalhadores em campo.A iniciativa faz parte do programa Safety School , lançado em 2022 para fortalecer a cultura de prevenção em todos os seus projetos. No entanto, o prêmio reconhece especificamente a eficácia e os resultados do treinamento Blind Spots, reafirmando a abordagem de gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da empresa centrada nas pessoas e com foco em resultados.Essa abordagem está alinhada à visão da Atlas de excelência na execução, apoiada por programas de treinamento avançados, uma forte cultura de prevenção e governança que engloba múltiplos níveis da empresa. Em todas as etapas do ciclo de vida do projeto, a empresa aplica procedimentos uniformes, padrões globais e supervisão consistente para garantir qualidade, coerência e segurança em todos os mercados em que atua.O compromisso da Atlas com a segurança é evidente não somente na escala das suas operações de SST, mas também no rigor de seus processos. A empresa mantém uma equipe global de 120 profissionais de SST, dos quais 88 atuam oferecendo suporte exclusivamente às operações no Brasil. Entre 2023 e 2024, a Atlas forneceu mais de 94 mil horas de treinamento sobre áreas importantes como resposta a emergências, liderança em segurança e conformidade com os padrões corporativos.Os resultados obtidos neste período mostram um progresso significativo no desempenho de segurança e na maturidade operacional da organização. A Atlas apresentou queda de 57% na sua taxa de eventos registráveis (incluindo tratamento médico, trabalho restrito, acidentes com afastamento e fatalidades). A empresa também apresentou redução de 78% na taxa de acidentes com afastamento e redução de 89% na taxa de gravidade.Nos projetos solares, que normalmente são executados em prazos curtos e dependem muito da mão de obra local, é essencial estabelecer rapidamente uma cultura de prevenção na segurança do trabalho. Além disso, a ausência de uma base sólida desde o início pode aumentar a probabilidade de incidentes. Por esse motivo, o programa Safety School, combinado a iniciativas como o Blind Spots, fortaleceu a cultura de prevenção desde o início, aplicando metodologias modernas e uma abordagem centrada nas pessoas para acelerar a implementação de práticas seguras em campo, tanto dentro quanto fora das operações da Atlas, pois várias empresas contratadas também adotaram o treinamento como parte obrigatória das suas atividades.Embora esse reconhecimento tenha vindo de iniciativas desenvolvidas no Brasil, a Atlas estabeleceu um padrão global de saúde e segurança que se aplica a todos os seus projetos. Essa consistência, alinhada ao seu Sistema de Gestão de Saúde e Segurança baseado na ISO 45001, garante que práticas e ferramentas comprovadas de uma região fortaleçam a cultura de prevenção, consolidem comportamentos seguros e elevem a maturidade operacional das equipes e dos contratados em todas as regiões onde a empresa atua.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com mais de 8,4 GW em sua base de ativos. Desde 2017, a Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável de grande escala.Com forte presença na América Latina, a Atlas possui profissionais experientes com amplo conhecimento do mercado de energia global, além de um sólido histórico em práticas de ESG e desenvolvimento sustentável. A estratégia da empresa tem como foco auxiliar empresas de grande porte em sua transição para energia limpa, garantindo soluções confiáveis, inovadoras e de impacto positivo nas comunidades onde a Atlas atua.Veja mais informações em www.atlasrenewableenergy.com

